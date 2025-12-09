Points clés 102 MW de nouvelles turbines commandées pour sept parcs éoliens en France et en Belgique.

Déploiements prévus entre 2026 et 2027, assortis de contrats de maintenance pluriannuels.

Le Nordex Group est un des principaux fabricants mondiaux de turbines éoliennes, avec environ 57 GW installés dans plus de 40 pays. L’entreprise, qui a réalisé 7,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024 et emploie plus de 10 400 personnes, dispose de sites de production en Allemagne, Espagne, Brésil, Inde, États-Unis et Mexique. Son portefeuille se concentre sur des turbines terrestres de 4 à plus de 6 MW, adaptées aux contraintes d’espace et de capacité réseau. De nouvelles commandes totalisant 102 MW en Europe occidentale Nordex annonce avoir remporté plusieurs contrats en France et en Belgique, portant sur la livraison et l'installation de 28 turbines destinées à sept parcs éoliens, pour une capacité totale de 102 MW. Les projets — dont les clients ne sont pas dévoilés — incluent des turbines N131/3000, N117/3675, N149/4.X et N131/3600.

En France, quatre projets totalisent 77 MW, avec des installations prévues dans les régions Pays de la Loire, Normandie et Grand Est. En Belgique, trois projets additionnels atteignent 25 MW, principalement situés dans les Ardennes et en Wallonie. Les mises en service sont planifiées entre 2026 et 2027, avec des contrats de maintenance pluriannuels pour garantir la performance à long terme. Réactions boursières L’action Nordex évolue à 26,26€, en hausse de +2.5% sur la séance. Source: xstation5

