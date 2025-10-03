Nouveau record pour US500 📈Applied Materials en baisse, RareEarth USA en forte hausse grâce aux rumeurs d'accord avec les États-Unis

Points clés Les marchés poursuivent leur progression malgré la probabilité croissante d’une fermeture prolongée du gouvernement américain (Kalshi estime une durée d’environ 14 jours).

L’US500 inscrit de nouveaux sommets historiques, s’approchant du niveau des 6 800 points, à la suite de la publication d’un ISM des services plus faible que prévu.

Le titre Applied Materials recule après que l’entreprise a averti que la politique commerciale américaine pèsera sur ses résultats.

recule après que l’entreprise a averti que la politique commerciale américaine pèsera sur ses résultats. USA Rare Earth, société minière en phase de développement, s’envole sur des spéculations autour d’un possible accord avec le gouvernement américain.

USA Rare Earth, une société minière spécialisée dans les terres rares en phase de démarrage, est en forte hausse en raison des spéculations sur un accord potentiel avec le gouvernement américain. L'indice US500 atteint de nouveaux records, tandis que l'indicateur RSI a dépassé les 73 points, signe d'un fort optimisme et d'une dynamique haussière sur l'ensemble du marché, malgré la fermeture du gouvernement. Il est intéressant de noter qu'après 86 % des fermetures passées, le S&P 500 s'est négocié à la hausse 12 mois plus tard, avec un gain moyen de +12,7 %, bien qu'il n'ait terminé la fermeture à la hausse que dans environ 55 % des cas. La raison réside dans l'histoire : les fermetures des années 1970 et 1980 s'accompagnaient souvent de ventes massives. Depuis 1995, cependant, le S&P 500 a progressé après chaque fermeture. Sur le plan macroéconomique, les données de l'ISM ont montré une forte baisse des nouvelles commandes, ce qui a empêché le chiffre global d'atteindre les prévisions ; parallèlement, les sous-indices de l'emploi et des prix ont enregistré de légères hausses, dépassant les attentes. Source: xStation5 Actualités boursières Applied Materials (AMAT.US) a chuté d'environ 2 % après que le géant des équipements semi-conducteurs ait averti que son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 pourrait baisser de 600 millions de dollars. Cette baisse est due à une nouvelle règle introduite par le Bureau de l'industrie et de la sécurité du département américain du Commerce, qui devrait peser sur les ventes futures.

Freeport-McMoRan (FCX) a gagné 1,3 % après que UBS ait relevé la note du producteur de cuivre et d'or de « neutre » à « acheter », signalant ainsi une plus grande confiance dans les perspectives de l'entreprise.

Baidu (BIDU.US) a progressé de près de 2 % après que Morgan Stanley ait relevé son objectif de cours pour l'opérateur chinois de moteurs de recherche de 100 $ à 140 $, reflétant ainsi des prévisions de croissance plus fortes.

USA Rare Earth (USAR.US) a bondi d'environ 10 % après que CNBC a annoncé que la société était en pourparlers directs avec l'administration Trump. Cette nouvelle a alimenté les spéculations sur un éventuel accord avec le gouvernement américain, renforçant l'optimisme des investisseurs.

Maplebear (CART.US), société mère d'Instacart, a reculé d'environ 1,5 % après que Tom Champion, de Piper Sandler, ait abaissé la note du titre de « surpondérer » à « neutre », invoquant l'intensification de la concurrence dans le secteur des services de livraison.

Tronox Holdings (TROX.US) a reculé de près de 3 % après que JPMorgan ait abaissé sa note de « surpondérer » à « neutre », soulignant la détérioration des conditions dans l'industrie du dioxyde de titane qui pourrait peser sur les performances à court terme. Données ISM Services aux États-Unis – septembre PMI ISM Services : 50,0 (prévision 51,7 ; précédent 52,0)

(prévision 51,7 ; précédent 52,0) Emploi ISM Services : 47,2 (prévision 46,6 ; précédent 46,5)

(prévision 46,6 ; précédent 46,5) Nouvelles commandes ISM Services : 50,4 (prévision 54,0 ; précédent 56,0)

(prévision 54,0 ; précédent 56,0) Prix payés ISM Services : 69,4 (prévision 68,0 ; précédent 69,2) Données techniques (AMAT.US & FCX.US) Applied Materials (AMAT.US) : les actions ont reculé après avoir atteint le retracement de Fibonacci de 71,6 % du rallye de juin 2024. Le premier support significatif dans le scénario de correction se situe autour de 205 $, défini par les réactions antérieures des prix et le retracement de Fibonacci de 61,8 %.

Source: xStation5 Freeport-McMoRan (FCX.US) : Les actions tentent de renouer avec une tendance haussière, enregistrant un rebond en forme de V après avoir récemment atteint leur plus bas niveau à près de 32 dollars. Source: xStation5

