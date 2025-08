Novo Nordisk prolonge sa baisse record et enregistre une légère perte après ses résultats du deuxième trimestre.

Les actions de la société pharmaceutique danoise Novo Nordisk (NOVOB.DK), connue pour ses traitements contre l'obésité et le diabète, ont ouvert en légère hausse après la publication de ses résultats trimestriels, mais ont rapidement inversé la tendance. À l'heure actuelle, le titre est en baisse de près de 1 %. Les ventes de Wegovy ont légèrement dépassé les attentes du marché, s'établissant à 19,53 milliards de couronnes danoises contre 19,2 milliards prévus. Novo Nordisk a également dévoilé une nouvelle stratégie d'entreprise axée sur l'amélioration de l'exécution commerciale et la réduction des coûts.

La société, qui était en 2024 l'entreprise cotée en bourse la plus valorisée d'Europe avec une capitalisation boursière maximale d'environ 650 milliards de dollars, est aujourd'hui confrontée à une concurrence croissante et à des lacunes juridiques qui favorisent l'apparition de génériques. Sa valeur boursière a depuis chuté à environ 212 milliards de dollars.

Malgré ces difficultés, Novo Nordisk a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Il y a quelques jours à peine, la société a revu à la baisse ses prévisions de croissance des ventes pour 2025, invoquant une expansion plus lente que prévu et des vents contraires qui se renforcent sur le marché. Les prévisions actualisées pour 2025 se situent désormais dans une fourchette réduite de 8 % à 14 %, contre 13 % à 21 % précédemment. Il s'agit de la deuxième révision à la baisse cette année.

Faits marquants du deuxième trimestre

Le chiffre d'affaires a atteint 76,86 milliards de couronnes danoises (environ 11,92 milliards de dollars), soit une augmentation de 18 % par rapport à l'année précédente , mais inférieur aux estimations des analystes.

a atteint 76,86 milliards de couronnes danoises (environ 11,92 milliards de dollars), soit une , mais inférieur aux estimations des analystes. L'EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts) s'est établi à 33,45 milliards de couronnes danoises, soit une augmentation de 29 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Son concurrent américain Eli Lilly continue de gagner du terrain dans le domaine des traitements amaigrissants, en développant son propre portefeuille de thérapies à base de GLP-1. Cette concurrence croissante a érodé la position dominante de Novo et réduit son pouvoir de fixation des prix. Bien que la réglementation américaine (FDA) interdise la reproduction de médicaments brevetés, les pharmacies spécialisées dans la préparation magistrale ont pu produire des versions modifiées de Wegovy et d'Ozempic pour des prescriptions personnalisées. Ces alternatives composées, bien que techniquement légales dans certaines circonstances, compromettent l'exclusivité commerciale de Novo Nordisk.

Mesures stratégiques

Novo Nordisk a annoncé un plan stratégique révisé visant à renforcer son efficacité commerciale et à rationaliser ses dépenses opérationnelles. Cette annonce fait suite à une semaine mouvementée au cours de laquelle la société a publié un avertissement sur ses résultats et remplacé de manière inattendue son PDG de longue date, des événements qui ont contribué à une chute spectaculaire de 95 milliards de dollars de sa capitalisation boursière.

Maziar Mike Doustdar, cadre de longue date au sein de la société, devrait officiellement prendre ses fonctions de PDG jeudi. Il remplace Lars Fruergaard Jorgensen, qui a dirigé la société pendant plus de sept ans.

La nouvelle stratégie met davantage l'accent sur la discipline en matière de coûts et la souplesse opérationnelle, tout en continuant à soutenir les investissements à long terme dans la recherche, le développement et les initiatives de croissance.

Les ventes des médicaments GLP-1 Wegovy et Ozempic sont de plus en plus menacées par des formulations composées produites par des pharmacies américaines, une solution de contournement des protections par brevet existantes qui représente un risque stratégique pour le leadership de Novo en matière de produits.

Dans une déclaration aux actionnaires, le PDG sortant, M. Jorgensen, a souligné la nécessité de « renforcer l'exécution commerciale » et de maintenir la flexibilité financière afin de garantir le leadership sur le marché de plus en plus concurrentiel du traitement de l'obésité et du diabète. Sous la nouvelle direction, la capacité de Novo Nordisk à défendre sa part de marché face aux défis réglementaires, juridiques et tarifaires sera mise à l'épreuve. Les investisseurs attendent désormais des signaux plus clairs concernant la vision stratégique de M. Doustdar et les prochaines étapes de la société pour naviguer sur le marché volatil qui s'annonce.

Action Novo Nordisk (NOVOB.DK, intervalle D1)

L'action de la société a chuté, passant d'un sommet proche de 900 DKK à environ 305 DKK aujourd'hui, une chute record dans son histoire. Derrière ce recul se cachent une concurrence de plus en plus intense dans le segment des médicaments GLP-1 et des niveaux de valorisation de plus en plus exigeants atteints par la société en 2024. Les actions se négocient actuellement à un ratio cours/bénéfice (P/E) d'environ 14, un niveau qui peut sembler prudent par rapport aux normes historiques de Novo, mais qui est globalement conforme à la moyenne du secteur pharmaceutique dans son ensemble. D'autre part, dans la situation actuelle, la croissance de l'activité de Novo n'est pas beaucoup plus rapide que la moyenne des grandes sociétés pharmaceutiques rentables. Mardi, les analystes d'UBS ont abaissé la note du titre à « neutre », invoquant une concurrence accrue. Novo est non seulement confronté à la pression exercée par le Zepbound d'Eli Lilly, mais aussi à celle d'un nombre croissant de substituts génériques non officiels, qui affaiblissent encore sa position sur le marché mondial.

Source: xStation5