L’ action Novo Nordisk gagneà l’ouverture, après un premier trimestre meilleur que prévu sur le plan opérationnel.

Le laboratoire danois publie un bénéfice d’exploitation ajusté de 32,86 milliards de couronnes danoises, au-dessus du consensus de 28,74 milliards, grâce à la montée en puissance de Wegovy.

Action Novo Nordisk : Wegovy change la lecture du trimestre

Un bénéfice opérationnel supérieur au consensus

Novo Nordisk affiche un bénéfice d’exploitation ajusté de 32,86 milliards de couronnes danoises au premier trimestre. Le consensus compilé par le groupe ressortait à 28,74 milliards. L’écart donne un point d’appui au titre après plusieurs trimestres de défiance.

Le chiffre d’affaires ajusté atteint 70,06 milliards de couronnes danoises. L’attente moyenne se situait à 69,07 milliards. Le groupe dépasse donc les prévisions sur les revenus comme sur le résultat opérationnel, même si l’année 2026 reste attendue en baisse.

Cette nuance explique la réaction de l’action Novo Nordisk. Le cours ne réagit pas seulement à la tendance annuelle, mais aussi à la capacité du groupe à battre des anticipations abaissées. Après une chute de près de 40% sur douze mois, le titre disposait d’un seuil de comparaison moins exigeant.

La pilule Wegovy dépasse largement les attentes

Les ventes de la pilule Wegovy atteignent 2,26 milliards de couronnes danoises. Les analystes tablaient sur 1,16 milliard. Ce chiffre était l’un des plus suivis du trimestre, car il mesure la vitesse d’adoption du nouveau format oral contre l’obésité.

Novo Nordisk cherche à compenser les baisses de prix subies l’an dernier sur son injection amaigrissante. La progression des volumes doit absorber une partie de cette pression. Le lancement de Wegovy en comprimé fournit donc une première preuve commerciale, même si un trimestre ne suffit pas à établir une tendance durable.

Le groupe reste exposé à un marché devenu plus disputé. Les médicaments GLP-1, utilisés dans l’obésité et le diabète, ont attiré des volumes élevés, mais aussi une pression accrue sur les prix. Pour une valeur pharmaceutique suivie dans les actions internationales, la question est désormais moins la demande que la marge réalisée par boîte vendue.

Prévisions 2026 et concurrence Eli Lilly

Des prévisions relevées, mais toujours négatives

Novo Nordisk anticipe désormais une baisse de 4% à 12% de son chiffre d’affaires ajusté et de son bénéfice d’exploitation ajusté en 2026, à taux de change constants. La fourchette précédente allait de -5% à -13%. Le relèvement reste donc modeste, mais il réduit la pente attendue du recul.

Les prévisions 2026 reflètent les baisses de prix, la concurrence et les changements de mix produits. Le groupe ne promet pas un retour immédiat à la croissance annuelle. Il indique seulement que la performance de Wegovy et les activités internationales permettent d’améliorer légèrement le scénario.

Cette amélioration suffit à soutenir l’action Novo Nordisk à l’ouverture. Le titre avait perdu une large partie de sa prime de valorisation depuis son pic de 2024, avec plus de 400 milliards de dollars de capitalisation effacés. Une publication supérieure au consensus peut donc provoquer un rebond marqué sans effacer les risques de fond.

Eli Lilly accélère sur l’obésité

La concurrence avec Eli Lilly reste le principal point de comparaison. Le groupe américain bénéficie de la demande pour ses traitements contre l’obésité et le diabète. Il a aussi relevé ses prévisions annuelles après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

La position de Novo Nordisk sur la pilule orale contre l’obésité aux États-Unis s’est réduite début avril. Eli Lilly a obtenu l’autorisation de la FDA pour Foundayo, son médicament concurrent. Cette arrivée limite l’avantage commercial que Novo pouvait espérer tirer de son format oral.

L’écart boursier résume cette pression. Novo Nordisk recule de près de 40% sur douze mois, tandis qu’Eli Lilly progresse d’environ 18% sur la même période. Le rebond du jour montre que le dossier n’est pas abandonné, mais le rattrapage dépendra de la durée de l’avance commerciale de Wegovy et de la tenue des marges.

Marché de l’obésité : volumes contre prix

Le test porte sur la rentabilité des volumes

La demande pour les traitements amaigrissants reste élevée. Le problème se déplace vers les prix, les remboursements et la concurrence entre laboratoires. Novo Nordisk doit montrer que les volumes de médicament contre l’obésité compensent les remises consenties sur certains marchés.

Cette équation touche directement le bénéfice d’exploitation ajusté. Une hausse des volumes peut soutenir les revenus, mais elle ne garantit pas une marge stable si le prix moyen baisse. Les investisseurs regardent donc les ventes de Wegovy, mais aussi l’évolution des prévisions de résultat.

Le premier trimestre apporte une réponse partielle. Les revenus dépassent légèrement le consensus et le résultat opérationnel ajusté le dépasse nettement. Le prochain test portera sur la répétition de cette performance, notamment après l’arrivée de Foundayo.

Le redressement boursier reste conditionnel

Le marché de l’obésité reste l’un des segments pharmaceutiques les plus observés. Les ETF santé et les grands indices sectoriels reflètent déjà cette montée en puissance, avec Novo Nordisk et Eli Lilly parmi les valeurs les plus suivies. La visibilité dépendra des prescriptions, des autorisations et des prix nets.

Novo Nordisk a changé de direction générale l’an dernier, avec Mike Doustdar aux commandes. La priorité est de restaurer la confiance après des essais cliniques décevants, des ventes inférieures aux attentes et une forte baisse du cours. Les prévisions 2026 relevées donnent un premier signal, mais elles restent orientées à la baisse.

Le chiffre à retenir reste celui de la pilule Wegovy : 2,26 milliards de couronnes danoises au premier trimestre. Tant que ce lancement progresse plus vite que prévu, l’action Novo Nordisk peut conserver un soutien. Le prochain trimestre dira si l’effet volume résiste à la concurrence directe d’Eli Lilly.

❓ FAQ

Pourquoi l’action Novo Nordisk gagne-t-elle 6% ?

L’action Novo Nordisk monte car le groupe publie un bénéfice d’exploitation ajusté de 32,86 milliards de couronnes danoises, supérieur au consensus. Les ventes de Wegovy en comprimé dépassent aussi nettement les attentes.

Que représente Wegovy pour Novo Nordisk ?

Wegovy est le médicament amaigrissant phare de Novo Nordisk. Sa version orale a généré 2,26 milliards de couronnes danoises de ventes au premier trimestre, contre 1,16 milliard attendu.

Pourquoi les prévisions 2026 de Novo Nordisk restent-elles en baisse ?

Les prévisions 2026 intègrent la pression sur les prix, la concurrence et l’évolution du marché des traitements GLP-1. Novo Nordisk attend encore un recul ajusté de 4% à 12% de ses ventes et de son résultat opérationnel.

Quel rôle joue Eli Lilly dans la baisse passée du titre ?

Eli Lilly exerce une pression directe sur Novo Nordisk dans l’obésité et le diabète. L’autorisation de Foundayo aux États-Unis renforce cette concurrence sur le segment oral.

Le médicament contre l’obésité suffit-il à relancer Novo Nordisk ?

Le médicament contre l’obésité reste un moteur de demande, mais la rentabilité dépendra des prix, des remboursements et de la concurrence. Le premier trimestre rassure, sans régler toute l’équation 2026.