L’action Leonardo gagne 4,6% à 55,7 € à l’ouverture, portée par un trimestre riche en commandes. Le groupe italien d’aérospatiale et de défense publie un EBITA en hausse de 33%, malgré un chiffre d’affaires légèrement inférieur à l’attente moyenne citée avant la publication.

Action Leonardo : commandes et EBITA portent le titre

Un titre en hausse malgré des revenus un peu courts

Le chiffre d’affaires de Leonardo atteint 4,4 milliards d’euros au premier trimestre. La progression ressort à 6,9% aux taux de change actuels. L’attente moyenne se situait autour de 4,5 milliards d’euros.

Le titre monte pourtant à l’ouverture. La réaction de l’action Leonardo tient surtout à la hausse des commandes et à la rentabilité opérationnelle. Le marché retient donc les indicateurs liés au carnet futur plutôt que l’écart limité sur les revenus trimestriels.

Ce type de lecture est fréquent dans la défense. Les revenus d’un trimestre reflètent des livraisons et des jalons industriels déjà engagés. Les commandes renseignent davantage sur l’activité à venir, surtout pour des programmes longs liés aux avions, hélicoptères, capteurs, radars et systèmes électroniques.

L’EBITA progresse, le change pèse

L’EBITA atteint 281 millions d’euros, en hausse de 33% sur un an. Cet indicateur correspond au résultat opérationnel ajusté avant certains amortissements et éléments non récurrents. Il permet de lire la rentabilité des activités industrielles avant les effets comptables les plus volatils.

La division d’électronique de défense porte le trimestre. Leonardo bénéficie aussi d’une meilleure contribution des hélicoptères et de l’aéronautique. Les effets de change liés aux composants américains réduisent une partie de cette amélioration.

Le groupe indique que les principaux indicateurs économiques et financiers progressent. Cette formule recouvre plusieurs chiffres : revenus en hausse, EBITA en hausse, flux de trésorerie opérationnel moins négatif et carnet plus élevé. Le premier trimestre reste traditionnellement moins représentatif pour les groupes de défense, car la saisonnalité des commandes et de la trésorerie y est forte.

Commandes Leonardo : le carnet dépasse 56 milliards d’euros

Plus de 9 milliards d’euros d’ordres au trimestre

Les commandes Leonardo atteignent un peu plus de 9 milliards d’euros sur les trois premiers mois de l’année. La hausse ressort à 30,7% sur un an. Le ratio commandes sur chiffre d’affaires se situe ainsi autour de 2 fois.

Ce chiffre donne une lecture différente de celle du compte de résultat. Un euro de commande ne devient pas immédiatement un euro de chiffre d’affaires, mais il alimente la production future. Dans la défense, la conversion peut s’étaler sur plusieurs années.

Le carnet de commandes atteint 56,8 milliards d’euros. Il représente plus de deux ans et demi de couverture de production, selon les éléments publiés par le groupe. Pour une valeur industrielle cotée parmi les grandes actions européennes, cette profondeur réduit la dépendance aux seules livraisons du trimestre.

Iveco Defence Vehicles change le périmètre

L’acquisition d’Iveco Defence Vehicles a été finalisée dans la deuxième quinzaine de mars. L’opération représente environ 1,6 milliard d’euros. Elle renforce Leonardo dans les véhicules militaires terrestres, un segment complémentaire de ses activités aéronautiques, électroniques et spatiales.

L’intégration de cette activité contribue déjà au carnet de commandes à fin mars. En revanche, ses résultats économiques et financiers complets ne sont pas inclus dans le compte de résultat du premier trimestre. Leonardo les consolidera à partir du 1er avril.

Cette distinction compte pour lire la publication. Le bilan reflète déjà l’acquisition, notamment par la hausse de la dette nette. Le compte de résultat, lui, recevra la contribution d’Iveco Defence Vehicles à partir du deuxième trimestre.

Défense européenne : les objectifs 2026 restent confirmés

La visibilité dépend du carnet et du calendrier industriel

Leonardo confirme ses prévisions pour l’exercice. Le groupe maintient son cadre 2026 après un premier trimestre marqué par une hausse des commandes et de l’EBITA. Cette confirmation donne un repère après la forte progression du titre depuis plusieurs mois.

La défense européenne reste un thème suivi par la Bourse. Les budgets militaires augmentent dans plusieurs pays, et les programmes industriels se multiplient dans les radars, l’électronique, les hélicoptères, les avions et les véhicules blindés. Leonardo se situe sur plusieurs de ces segments.

Les investisseurs doivent néanmoins lire les chiffres avec la saisonnalité du secteur. Les commandes peuvent être concentrées sur certains trimestres. Les flux de trésorerie sont souvent plus faibles en début d’année, avant de s’améliorer avec l’avancement des contrats et les paiements clients.

Le cours intègre déjà une partie du scénario

La hausse de l’action Leonardo à l’ouverture traduit une publication bien accueillie par le cours. Elle ne signifie pas que tous les risques disparaissent. Les effets de change, la chaîne d’approvisionnement et l’exécution des grands programmes restent des variables à suivre.

L’intégration d’IDV ajoute aussi un sujet de bilan. La dette nette augmente avec l’opération, même si elle apporte des commandes et des revenus futurs. Le marché devra vérifier que l’apport industriel compense le coût financier et l’effort d’intégration.

L’exposition à la défense européenne peut aussi passer par des paniers sectoriels ou des ETF, selon les supports cotés disponibles et leur composition. Pour Leonardo, les prochains points de contrôle seront le deuxième trimestre, la contribution d’IDV et la conversion des commandes en chiffre d’affaires.

❓ FAQ

Pourquoi l’action Leonardo monte-t-elle après les résultats ?

L’action Leonardo gagne 4,6% à l’ouverture, car les commandes progressent fortement et l’EBITA augmente de 33%. Le chiffre d’affaires est un peu inférieur à l’attente moyenne, mais les indicateurs liés à l’activité future sont mieux orientés.

Que signifie l’EBITA de Leonardo ?

L’EBITA mesure le résultat opérationnel ajusté avant certains amortissements et éléments non récurrents. Chez Leonardo, il atteint 281 millions d’euros au premier trimestre, soit une hausse de 33% sur un an.

Pourquoi les commandes Leonardo sont-elles importantes ?

Les commandes Leonardo donnent une indication sur les revenus futurs. Elles atteignent plus de 9 milliards d’euros au premier trimestre, ce qui porte le carnet à 56,8 milliards d’euros.

Quel est l’effet d’Iveco Defence Vehicles sur Leonardo ?

Iveco Defence Vehicles renforce Leonardo dans la défense terrestre. L’activité est intégrée au bilan à fin mars, mais sa contribution au compte de résultat commencera à partir du 1er avril.

La défense européenne peut-elle encore soutenir Leonardo ?

La défense européenne reste soutenue par la hausse des budgets militaires et les programmes de réarmement. Pour Leonardo, l’enjeu sera de convertir le carnet en revenus, tout en maîtrisant la dette et les effets de change.