L’action Veolia recule de 0,7% à 35,4 € à l’ouverture, malgré une progression des résultats opérationnels au premier trimestre. Le chiffre d’affaires Veolia atteint 11,427 milliards d’euros, en hausse de 1% à périmètre et change constants, ou de 2,1% hors effet des prix de l’énergie.

Action Veolia : un repli malgré l’EBITDA

Un trimestre porté par la rentabilité opérationnelle

Le chiffre d’affaires ressort à 11,427 milliards d’euros sur la période janvier-mars. La croissance publiée reste limitée à 1%, car la baisse des prix de l’énergie réduit mécaniquement les revenus facturés. Hors énergie, la hausse atteint 2,1%, indicateur privilégié par le groupe.

Ce retraitement compte pour Veolia. Les prix de l’énergie sont en grande partie répercutés aux clients et n’ont pas le même effet sur la marge que les volumes ou les gains de productivité. Le chiffre d’affaires Veolia donne donc deux lectures : une croissance totale modeste, mais une activité mieux orientée hors énergie.

L’EBITDA Veolia atteint 1,766 milliard d’euros. Il progresse de 5,1% à périmètre et change constants, avec une marge en hausse de 73 points de base. L’EBITDA correspond au résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements ; il mesure la capacité du groupe à générer du résultat opérationnel avant certaines charges comptables.

L’EBIT courant avance plus vite que les revenus

L’EBIT courant atteint 971 millions d’euros au premier trimestre. Sa progression ressort à 7,2% à périmètre et change constants, soit une hausse de 66 millions d’euros sur un an. Cette évolution vient surtout de l’augmentation de l’EBITDA, qui apporte 87 millions d’euros à périmètre et change constants.

Les amortissements pèsent en sens inverse. Leur hausse, y compris le remboursement des actifs financiers opérationnels, retire 18 millions d’euros à la progression de l’EBIT courant. Les provisions nettes, les plus-values de cession d’immobilisations et la contribution des coentreprises restent proches de leur niveau de l’an dernier.

La baisse de l’action Veolia n’efface donc pas la qualité de la publication opérationnelle. Elle intervient après une hausse de plus de 18% du titre depuis le début de l’année, quand le CAC 40 recule sur la même période. Une partie de la réaction peut venir de cette avance déjà accumulée.

EBITDA Veolia : objectifs 2026 confirmés

Des prévisions maintenues pour l’exercice

Veolia confirme ses objectifs 2026. Le groupe vise une croissance organique du chiffre d’affaires hors prix de l’énergie, une hausse organique de l’EBITDA comprise entre 5% et 6%, ainsi qu’une progression du résultat net courant part du groupe d’au moins 8% à change constant, hors Clean Earth.

Le bénéfice net courant par action doit progresser au même rythme que le résultat net courant part du groupe. Cette trajectoire intègre un plan de rachat d’actions destiné à compenser l’effet du plan d’actionnariat salarié. Le dividende doit évoluer en ligne avec le bénéfice net courant par action.

Le levier financier reste encadré. Veolia vise un ratio dette nette sur EBITDA inférieur ou égal à 3 fois hors Clean Earth. Avec l’acquisition, ce ratio pourrait être égal ou légèrement supérieur à 3 fois, ce qui place la discipline bilancielle au centre de la lecture financière des prochains trimestres.

Le Moyen-Orient ne modifie pas le scénario

La direction indique que le conflit au Moyen-Orient a, à ce stade, un effet limité sur l’activité. Le groupe met en avant la nature de ses métiers : eau, déchets, énergie et services environnementaux répondent à des besoins récurrents. Cette base contractuelle réduit la sensibilité aux cycles économiques.

Estelle Brachlianoff estime aussi que l’inflation et les chocs énergétiques ne changent pas la trajectoire du groupe de la même manière que pour une industrie plus exposée aux matières premières. L’épisode ukrainien avait déjà montré cette mécanique, avec des prix de l’énergie qui avaient augmenté plus brutalement. L’effet actuel reste jugé gérable.

Cette résistance relative ne supprime pas les risques. Une tension durable sur l’énergie peut modifier les flux de trésorerie, les besoins en fonds de roulement et les délais de répercussion tarifaire. Pour une valeur de services aux collectivités, ces paramètres pèsent souvent moins vite que les volumes industriels, mais ils restent suivis par les investisseurs en actions françaises.

GreenUp et Clean Earth : le portefeuille bouge

Clean Earth doit être finalisé d’ici fin juin

L’acquisition de Clean Earth doit être finalisée d’ici la fin juin. La transaction, annoncée à l’automne, porte sur environ 2,5 milliards d’euros. Elle vise une société américaine spécialisée dans le traitement des déchets dangereux.

Il s’agit de la plus grande opération de Veolia depuis l’acquisition de Suez. Elle s’inscrit dans le plan GreenUp, prévu sur la période 2024-2027. L’objectif est de renforcer les activités liées aux déchets dangereux et aux solutions environnementales à plus forte valeur ajoutée.

Pour financer et ajuster le portefeuille, Veolia prépare plusieurs scénarios de cessions sur les deux années suivant l’opération. Le montant évoqué atteint 2 milliards d’euros. Le total de rotation d’actifs depuis le lancement de GreenUp atteindrait alors 8,5 milliards d’euros.

Centres de données et microélectronique dans le plan 2030

Veolia a aussi annoncé un plan destiné aux centres de données et à la microélectronique. L’objectif est de dépasser 1 milliard d’euros de revenus annuels dans ces activités d’ici 2030. Le sujet porte notamment sur l’eau, le refroidissement, la réutilisation des ressources et le traitement des effluents industriels.

Ces marchés intéressent Veolia car ils combinent croissance de la demande et contraintes environnementales plus strictes. Les centres de données consomment de l’eau et de l’énergie, tandis que la microélectronique impose des procédés de traitement exigeants. Le groupe cherche donc à y vendre des services techniques plutôt que de simples contrats de volume.

Veolia veut aussi doubler la part des gains d’efficacité opérationnelle issus du numérique et de l’intelligence artificielle. La cible est de 50% d’ici 2030. Pour l’action Veolia, les prochains jalons porteront sur la clôture de Clean Earth, le levier financier et la capacité du groupe à tenir une croissance organique de l’EBITDA entre 5% et 6%.

❓ FAQ

Pourquoi l’action Veolia baisse-t-elle à l’ouverture ?

L’action Veolia recule de 0,7% à 35,4 € malgré une hausse de l’EBITDA. Le titre avait déjà progressé de plus de 18% depuis le début de l’année, ce qui rendait la réaction plus sensible à une croissance du chiffre d’affaires limitée à 1%.

Que signifie l’EBITDA Veolia au premier trimestre ?

L’EBITDA Veolia mesure le résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements. Il atteint 1,766 milliard d’euros au premier trimestre, en hausse de 5,1% à périmètre et change constants.

Pourquoi Veolia exclut-il les prix de l’énergie du chiffre d’affaires ?

Veolia isole cet effet car les prix de l’énergie sont largement répercutés aux clients. Hors énergie, le chiffre d’affaires Veolia augmente de 2,1%, ce qui donne une lecture plus proche de l’activité sous-jacente.

Quel est l’effet de Clean Earth sur Veolia ?

Clean Earth doit renforcer Veolia dans les déchets dangereux aux États-Unis. L’opération d’environ 2,5 milliards d’euros doit être finalisée d’ici fin juin et s’accompagner de cessions prévues à hauteur de 2 milliards d’euros.

Quels objectifs Veolia confirme-t-il pour 2026 ?

Veolia confirme une hausse organique de l’EBITDA de 5% à 6%, une progression du résultat net courant part du groupe d’au moins 8% hors Clean Earth et un ratio dette nette sur EBITDA proche de 3 fois.