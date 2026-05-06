L’action Scor progresse de 5% à 31 € à l’ouverture après un premier trimestre supérieur au consensus sur le résultat net. Le réassureur français publie un résultat net Scor de 225 millions d’euros, en hausse de 12,8% sur un an, avec un ratio combiné P&C de 80,2%.

Action Scor : le résultat net soutient le titre

225 millions d’euros de bénéfice au premier trimestre

Scor publie un résultat net de 225 millions d’euros pour la période janvier-mars. Le chiffre dépasse le consensus compilé par le groupe, qui ressortait à 202 millions d’euros. Hors variation de juste valeur de l’option sur les actions propres, le résultat net ajusté atteint 220 millions d’euros.

Le bénéfice progresse de 12,8% sur un an. Le bénéfice par action s’établit à 1,26 €, contre 1,12 € un an plus tôt. Cette amélioration intervient après un exercice 2025 marqué par un bénéfice net record de 851 millions d’euros, lui-même précédé d’une année 2024 à peine à l’équilibre.

Le résultat net Scor profite de plusieurs moteurs. Les activités dommages et responsabilité progressent, les investissements conservent un rendement courant de 3,6%, et le ratio de solvabilité augmente. Cette combinaison explique la réaction de l’action Scor à l’ouverture.

Des revenus d’assurance en baisse, mais une marge meilleure

Les revenus d’assurance reculent de 6,1% sur un an, à 3,815 milliards d’euros. Ce chiffre correspond à l’équivalent du chiffre d’affaires pour un réassureur. Il montre que la hausse du bénéfice ne vient pas d’un simple effet de volume.

Le résultat des activités d’assurance atteint 362 millions d’euros, en hausse de 11,9%. Les dépenses de gestion diminuent légèrement, à 299 millions d’euros. La rentabilité progresse donc malgré des revenus publiés en baisse.

Cette lecture est utile pour les actions françaises du secteur financier. Le chiffre d’affaires ne suffit pas toujours à juger une publication d’assurance ou de réassurance. Les ratios techniques, les provisions et le rendement des placements pèsent souvent davantage dans la réaction du cours.

Scor : P&C, solvabilité et objectifs 2026

Le ratio combiné P&C tombe à 80,2%

Le ratio combiné P&C ressort à 80,2%, contre 85,0% un an plus tôt. Dans l’assurance dommages, ce ratio compare les sinistres et les coûts aux primes acquises. Un niveau inférieur à 100% signifie que l’activité technique est rentable avant les produits financiers.

La branche dommages et responsabilité bénéficie d’une sinistralité faible en catastrophes naturelles. Le résultat des activités d’assurance P&C atteint 255 millions d’euros, en hausse de 24%. Les revenus d’assurance P&C s’élèvent à 1,812 milliard d’euros, en hausse de 5,4% à taux de change constants.

Scor ajoute aussi une provision IBNR d’environ 50 millions d’euros liée au conflit au Moyen-Orient. IBNR signifie sinistres survenus mais non encore déclarés. Le groupe choisit donc de conserver une marge de prudence, tout en publiant un ratio combiné P&C nettement meilleur qu’un an plus tôt.

La vie-santé recule, les placements tiennent

L’activité vie et santé affiche un résultat des activités d’assurance de 107 millions d’euros. Le repli atteint 9,3% sur un an. Le groupe indique que l’écart d’expérience reste conforme à ses attentes, ce qui limite la portée de cette baisse dans la lecture du trimestre.

Les investissements apportent un appui. Le rendement courant ressort à 3,6%, avec un taux de réinvestissement de 4,3% à fin mars. Le portefeuille reste principalement obligataire, ce qui rend le niveau des taux important pour les revenus financiers futurs.

Le rendement annualisé des capitaux propres atteint 21,7%, ou 21,1% en données ajustées. La valeur économique du groupe atteint 51 € par action, en hausse de 7,4% à hypothèses économiques constantes par rapport à fin 2025. Pour une valeur de réassurance, ces indicateurs complètent le résultat net Scor.

Une solvabilité à 220%

Le ratio de solvabilité est estimé à 220% à fin mars. Il progresse de 5 points par rapport à fin 2025 et dépasse le niveau moyen attendu de 218%. Ce ratio mesure la capacité de l’assureur à absorber des pertes au regard des exigences réglementaires.

La hausse vient d’une génération nette de capital opérationnel jugée élevée par le groupe. Les renouvellements de traités P&C au 1er janvier et la faible charge de catastrophes naturelles y contribuent. Scor ajoute aussi 300 millions d’euros de coussins aux passifs non-vie dans le cadre de ses calculs internes.

Un ratio de solvabilité de 220% donne de la latitude, mais il ne supprime pas les risques. La réassurance reste exposée aux catastrophes naturelles, aux sinistres de grande taille et aux mouvements de marché. Le premier trimestre montre seulement une sinistralité plus faible que redouté sur la période.

Les objectifs 2026 sont maintenus

Scor confirme ses objectifs 2026. Le directeur général Thierry Léger, dont le mandat d’administrateur a été renouvelé pour trois ans, estime que le groupe reste en mesure de les atteindre. Cette confirmation intervient après un trimestre où les principales lignes de métier contribuent au résultat.

Le message compte pour le cours. L’action Scor avait besoin de chiffres capables de prolonger le redressement engagé après les difficultés de 2024. Le trimestre apporte une amélioration du résultat, du ratio combiné et de la solvabilité.

L’exposition au secteur de l’assurance peut aussi passer par des paniers cotés ou des ETF, selon leur composition. Pour Scor, les prochains points de contrôle porteront sur les renouvellements P&C, la sinistralité climatique et la capacité à maintenir une rentabilité élevée sans relâcher la discipline de souscription.

❓ FAQ

Pourquoi l’action Scor gagne-t-elle 5% à l’ouverture ?

L’action Scor monte après un résultat net de 225 millions d’euros, supérieur au consensus de 202 millions. Le ratio combiné P&C à 80,2% et la solvabilité à 220% soutiennent aussi la réaction du titre.

Que signifie le ratio combiné P&C de Scor ?

Le ratio combiné P&C mesure le poids des sinistres et des coûts dans l’assurance dommages. À 80,2%, il indique que la branche dommages et responsabilité est rentable sur le plan technique au premier trimestre.

Pourquoi les revenus d’assurance Scor baissent-ils ?

Les revenus d’assurance reculent de 6,1% à 3,815 milliards d’euros. La baisse ne bloque pas la progression du résultat net Scor, car la rentabilité technique et les revenus d’investissement compensent ce repli.

Le ratio de solvabilité Scor est-il important pour le titre ?

Oui. Le ratio de solvabilité atteint 220%, contre 218% attendu en moyenne. Il mesure la marge de sécurité réglementaire du réassureur face aux pertes potentielles.

Quels risques peuvent encore peser sur Scor en 2026 ?

Scor reste exposé aux catastrophes naturelles, aux sinistres non déclarés, au conflit au Moyen-Orient et aux marchés financiers. Les objectifs 2026 sont confirmés, mais la sinistralité des prochains trimestres restera déterminante.