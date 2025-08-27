NVDA baisse de 2% après la publication des résultats📉Les ventes des centres de données légèrement inférieures aux attentes

Les actions de Nvidia (NVDA.US) ont chuté de près de 2,4 % après la clôture de Wall Street, à la suite de résultats trimestriels légèrement inférieurs aux attentes du marché dans le segment des centres de données (IA). La société a déclaré un chiffre d'affaires de 46,7 milliards de dollars , contre des prévisions de 46,3 milliards de dollars (6 % en glissement trimestriel et 56 % en glissement annuel) , avec des ventes de centres de données à 41,1 milliards de dollars , contre des prévisions de 41,29 milliards de dollars (5 % en glissement trimestriel et 56 % en glissement annuel) .

, contre des prévisions de , avec des ventes de centres de données à , contre des prévisions de . Le bénéfice par action s'est établi à 1,05 dollar , dépassant l'estimation consensuelle de 1,01 dollar, avec un bénéfice net total de 26,42 milliards de dollars .

, dépassant l'estimation consensuelle de 1,01 dollar, avec un bénéfice net total de . Pour le troisième trimestre, Nvidia prévoit un chiffre d'affaires d'environ 54 milliards de dollars , avec une marge d'erreur d'environ 2 % dans un sens ou dans l'autre.

, avec une marge d'erreur d'environ 2 % dans un sens ou dans l'autre. Au deuxième trimestre, la société a exclu les ventes de ses puces H20 à des clients chinois de ses résultats publiés. Le chiffre d'affaires des centres de données Blackwell a augmenté de 17 % par rapport au trimestre précédent, ce qui témoigne d'une demande toujours croissante pour les solutions d'IA. Le conseil d'administration a également approuvé un programme de rachat d'actions supplémentaire de 60 milliards de dollars et déclaré un dividende en espèces de 0,01 dollar par action, payable le 2 octobre. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Rapport sur les résultats financiers de Nvidia pour le deuxième trimestre 2026 Source: Nvidia Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) reculent légèrement après la publication du rapport Nvidia, les investisseurs réagissant aux ventes décevantes des centres de données. Source: xStation5

