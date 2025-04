Nvidia perd 6% avant l'ouverture de Wall Street - 5,5 milliards de dollars de CA en moins et de nouvelles restrictions à l'exportation de puces IA 📉

Les actions de Nvidia (NVDA.US) ont bondi de près de 25 % par rapport à leurs plus bas niveaux du début du mois d'avril, mais aujourd'hui, elles sont en baisse de près de 6 % dans les échanges de pré-marché aux États-Unis. Cette baisse est due aux nouvelles restrictions coûteuses à l'exportation des puces de la société à destination de la Chine. Outre Nvidia, plusieurs autres valeurs du secteur des semi-conducteurs sont également en baisse de quelques pour cent, notamment AMD (AMD.US), Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US) et Super Micro Corp (SMCI.US). Le secteur est également plombé par les mauvais résultats d'ASML (ASML.NL), qui ont entraîné une chute de plus de 6 % des actions du principal fabricant européen de puces. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Hier, Nvidia a révélé qu'elle s'attendait à des charges de 5,5 milliards de dollars qui pèseront sur son prochain rapport trimestriel. Lundi, la société a annoncé un plan d'investissement de 500 milliards de dollars pour construire des supercalculateurs IA exclusivement aux États-Unis. Cependant, cela ne l'a pas protégée des sanctions imposées par la nouvelle administration américaine.

Le déclencheur est une nouvelle série de restrictions américaines à l'exportation de puces destinées à la Chine. Le gouvernement américain a décidé d'exiger des licences pour les exportations de puces H20 vers la Chine, y compris Hong Kong et Macao, ainsi que vers les pays dont les clients de Nvidia sont des filiales de sociétés basées dans ces régions.

Le 9 avril 2025, le gouvernement américain a informé la société qu'une licence serait obligatoire pour exporter des circuits intégrés H20, ou tout autre circuit doté de capacités de mémoire et de bande passante d'interconnexion similaires. Puis, le 14 avril 2025, il a été précisé que cette exigence de licence resterait en vigueur indéfiniment.

L'objectif de ces nouvelles restrictions est d'empêcher que les produits Nvidia soient utilisés dans les supercalculateurs ou les applications militaires chinois. La charge financière de 5,5 milliards de dollars rapportée par Nvidia concerne les stocks, les engagements d'achat et les réserves associées liés aux produits H20. Les analystes de Wedbush ont noté que si le choc financier en lui-même est relativement faible, il complique les perspectives stratégiques d'expansion commerciale de Nvidia. La puce H20 était le processeur d'IA le plus important que Nvidia était légalement autorisé à vendre en Chine. La décision de Trump va désormais soumettre cette puce à des restrictions. Selon The Information, les géants chinois de la technologie, dont Alibaba, ByteDance et Tencent, ont passé des commandes de puces H20 d'une valeur de plus de 15 milliards de dollars au cours du trimestre en cours. Nvidia ne sera plus en mesure de les honorer. NVDA.US (intervalle H1) Les actions de Nvidia devraient ouvrir aujourd'hui autour de 100 dollars. En fonction de la réaction du marché à l'ouverture, nous pourrions assister à une nouvelle baisse ou à une tentative de rebond. L'action reste dans un canal baissier à moyen terme en place depuis décembre 2024. La récente reprise s'est arrêtée près de la limite supérieure de ce canal de prix et de la moyenne mobile exponentielle (MME) sur 200 périodes (ligne rouge) sur le graphique horaire. Dans un scénario extrême, l'action pourrait retester les plus bas locaux, près de 85 $ par action. Source: xStation5 Tableaux de bord des multiples financiers de Nvidia    Source: Bloomberg Finance LP, XTB Research

