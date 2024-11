Nvidia publie à nouveau des résultats trimestriels très solides. L'essor de l'IA va-t-il se poursuivre ?

Les résultats trimestriels de Nvidia, bien qu'ils se soient avérés être des records, dépassant les attentes de Wall Street, n'ont pas apporté d'euphorie au marché boursier. L'action a perdu près de 5 % dans la première réaction, et une heure après la publication, après que le marché se soit stabilisé, elle était en baisse de 2 %. Cependant, la réaction du marché demain à l'ouverture est encore difficile à prédire,les investisseurs semblent regarder l'avenir aujourd'hui avec une certaine incertitude (peut-être injustifiée), en regardant les prévisions de croissance record de l'entreprise et les commentaires sur les perspectives croissantes de l'activité d'IA.

Nvidia a déclaré 35,1 milliards de dollars de revenus contre 32,8 milliards de dollars prévus et 0,78 $ de bénéfice par action, alors que Wall Street attendait 0,74 $. Cependant, pour le trimestre en cours, elle estime déjà que les revenus dépasseront certainement les 37 milliards de dollars. Une chose est sûre : les investissements dans les infrastructures d'IA vont se poursuivre, et le rapport de Nvidia a montré que de plus en plus d'entreprises augmentent leurs investissements dans l'intelligence artificielle. Il s'agit d'entreprises telles qu'Accenture, mais aussi Foxconn, Lenovo, Toyota et l'entreprise indienne Reliance Industries.

Toutefois, cela ne signifie pas que la capitalisation de Nvidia augmentera indéfiniment. Le plus grand obstacle pour l'entreprise semble être un ralentissement de l'économie mondiale (que nous n'avons pas vu jusqu'à présent, du moins pas chez ses principaux partenaires commerciaux comme Microsoft, Meta ou Google) ou un conflit à propos de Taïwan. Il est vrai que ces deux perspectives sont une abstraction pour le marché actuel. L'avenir montrera si le marché a été trop imprévoyant.

Actuellement, Nvidia diversifie ses activités des centres de données aux jeux, à l'automobile et à l'industrie, et tous ses segments d'activité ont connu une croissance, à la fois trimestrielle et d'une année sur l'autre. Les revenus ont augmenté de 94 % d'une année sur l'autre, les ventes dans le segment des centres de données de 112 % et le bénéfice net de 111 % d'une année sur l'autre. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes.

Au vu de sa dynamique de croissance, l'entreprise conservera un certain pouvoir de fixation des prix pendant un certain temps encore. Ses concurrents ne se sont pas encore réveillés de leur sommeil technologique. Nvidia a également rassuré le marché en déclarant que les livraisons de puces Blackwell AI commenceraient au quatrième trimestre de cette année et s'accéléreraient l'année prochaine. Toutefois, elle a laissé entendre que l'offre pourrait être limitée en raison de problèmes de conception, ce qui laisse aux marchés la possibilité de spéculer sur la quantité, car cela pourrait naturellement entraîner une certaine stagnation de la dynamique des ventes.

Les clients pourraient attendre plus longtemps et attendre que Nvidia soit en mesure de leur offrir des GPU plus modernes et plus puissants. Nous ne savons pas non plus dans quelles circonstances économiques Nvidia serait en mesure d'augmenter sa production de manière satisfaisante. En revanche, l'entreprise est convaincue que la demande de Blackwell augmentera jusqu'en 2025 et dépassera l'offre disponible. En outre, elle est optimiste quant aux perspectives commerciales du marché industriel (IoT), de la 5G, de la robotique ou de l'informatique quantique

Cela suggère que l'entreprise réussira à « porter les coûts » et peut-être à élever les prix des GPU. En conclusion, les actions de Nvidia sont chères, mais l'entreprise « commande » et prouve une fois de plus qu'elle est le leader du marché haussier de l'IA. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui que cette tendance se poursuivra sans l'appréciation de ses actions.... Mais la bourse n'a déjà connu aucun phénomène aussi abstrait dans son histoire. Une chose est sûre. Nvidia sera aussi forte que ses plus gros clients, et les yeux des investisseurs se tourneront vers les plus grandes entreprises de la Silicon Valley. Pour l'heure, les fondamentaux restent très solides.

Eryk Szmyd Analyste des marchés financiers chez XTB