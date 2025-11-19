Expansion massive de l’écosystème IA : partenariats avec OpenAI, Google, Microsoft, Intel et renforcement des infrastructures aux US, UK, Allemagne et Corée du Sud.

Marge brute solide à 73,6 % et BPA non-GAAP à 1,30 $.

Chiffre d’affaires record à 57 Mds $, +62 % vs l’an dernier, porté par le cloud et Blackwell.

Points clés Chiffre d’affaires record à 57 Mds $, +62 % vs l’an dernier, porté par le cloud et Blackwell.

Marge brute solide à 73,6 % et BPA non-GAAP à 1,30 $.

Expansion massive de l’écosystème IA : partenariats avec OpenAI, Google, Microsoft, Intel et renforcement des infrastructures aux US, UK, Allemagne et Corée du Sud.

NVIDIA signe un trimestre exceptionnel avec 57,0 Mds $ de revenus (+62 % sur un an) et une marge brute solide de 73,6 %. Les dépenses opérationnelles restent maîtrisées à 4,2 Mds $, permettant au résultat opérationnel de bondir à 37,8 Mds $ (+62 %). Le résultat net grimpe à 31,8 Mds $ (+59 %), tandis que le BPA dilué progresse fortement à 1,30 $, en hausse de 60 % par rapport à l’an dernier. Détails par secteur : 💻 Data Center Revenus record : 51,2 Mds $, +66 % vs Q3 2024.

NVIDIA Blackwell : performance et efficacité maximales, 10x throughput par MW.

Partenariats stratégiques avec OpenAI, Google Cloud, Microsoft, Oracle, Anthropic, Intel pour construire des infrastructures IA à grande échelle.

Lancement de Rubin CPX, NVQLink™, Spectrum-X™ et Omniverse™ DSX pour accélérer les supercalculateurs et les AI factories.

Expansion mondiale : US, UK, Allemagne, Corée du Sud avec plus d’un million de GPU NVIDIA déployés. 🎮 Gaming et PC IA Revenus : 4,3 Mds $, +30 % vs l’an dernier.

GeForce fête ses 25 ans avec des innovations RTX et outils IA pour PC. 🖥️ Professional Visualization Revenus : 760 M$, +56 % vs Q3 2024.

Déploiement du DGX Spark™, le plus petit supercalculateur IA au monde. 🚗 Automotive et Robotics Revenus : 592 M$, +32 % vs l’an dernier.

Lancement de DRIVE AGX Hyperion™ 10 pour véhicules autonomes et partenariat avec Uber pour un réseau de mobilité niveau 4.

Développement d’IA industrielle et robotique avec des leaders comme Amazon Robotics, Toyota et TSMC.

Lancement d’IGX Thor™, plateforme IA temps réel pour l’industrie. Outlook Pour le dernier trimestre de l'année, Nvidia s’attend à un nouveau trimestre hors norme, avec un chiffre d’affaires anticipé de 65 Mds $, confirmant une dynamique de croissance que peu d’entreprises tech peuvent rivaliser. Les marges devraient rester exceptionnellement élevées, autour de 75 %, preuve de la domination absolue de Nvidia dans l’IA et le data center. Malgré l’expansion rapide de ses opérations, les dépenses restent maîtrisées, et la société prévoit même 500 M$ de revenus nets additionnels. Avec un taux d’imposition stable à 17 %, NVIDIA aborde le trimestre avec une visibilité et une confiance remarquables.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."