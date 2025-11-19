Résumé quotidien : le marché tente un rebond, tous les espoirs reposent sur Nvidia

Le marché boursier américain tente de corriger les baisses avant la publication des résultats de Nvidia , mais après des gains initiaux, il perd rapidement de l’élan. Au début de la séance, les contrats à terme sur le NASDAQ100 progressent de plus de 1,7 % , mais au fil de la journée, ils réduisent leurs gains à seulement 0,5 % . Des mouvements similaires sont observés sur le S&P500 et le Russell2000 , qui terminent également la séance autour de 0,5 % de hausse. Le Dow Jones fait moins bien, limitant ses gains à 0,2 % .

Les investisseurs américains et mondiaux retiennent leur souffle, dans l'attente de deux publications clés.

Les minutes du FOMC de la dernière réunion seront également publiées aujourd'hui. Le marché estime déjà avoir intégré le chemin prévu des réductions de taux pour les prochains mois, acceptant en partie l'absence de baisse en décembre. Un commentaire inattendu ou un changement de position pourrait pousser le marché à réviser ses valorisations et ses attentes.

Les données américaines sur le commerce et le pétrole sont également parvenues. Le déficit commercial se réduit lentement mais régulièrement depuis environ le milieu de l'année, après avoir fortement augmenté au début de la présidence de Donald Trump. Les stocks de pétrole ont chuté bien plus que prévu, tandis que les stocks d'essence ont augmenté de manière inattendue.

Alphabet a publié son nouveau modèle d'IA, qui a positivement surpris investisseurs et analystes. Le cours de l'action du géant a progressé d'environ 3 %.

En Europe, les sentiments sont mitigés, les investisseurs plaçant moins d'espoir dans l'IA. Le bilan des sentiments est équilibré. Les bourses du Royaume-Uni et d'Italie reculent d'environ 0,5 %. Le CAC40 reste stable autour de son niveau d'ouverture. Le DAX fait mieux avec une hausse de 0,2 %, tandis que le WIG20 se distingue avec une progression de près de 2 %.

Au Royaume-Uni, l'inflation continue d'augmenter malgré une croissance économique quasi nulle. L'IPC a progressé de 0,4 % sur un mois.

Sur le marché des matières premières agricoles, l'offre augmente. Le cacao recule de plus de 5 %, le café et le soja d'environ 2 % chacun.

Dans le segment des matières premières énergétiques, le pétrole baisse de plus de 2 %, notamment avant la publication des stocks américains. Le gaz naturel (NATGAS), en revanche, progresse de plus de 4 %.

Le marché des métaux précieux reste stable. L'or gagne un peu moins de 0,5 %, tandis que le platine et l'argent progressent respectivement de 1,5 % et 1 %.

Le marché des cryptomonnaies continue de s'effondrer. L'ensemble du marché subit une nouvelle journée de fortes baisses. Bitcoin est passé sous les 90 000 $ pour la première fois depuis mai, perdant plus de 4 % aujourd'hui. Ethereum fait encore pire, perdant 7 % et s'établissant à 2 880 $.

Sur le marché des changes, parmi les principales devises, le dollar domine aujourd'hui, se renforçant contre la plupart des paires. La plus forte hausse est observée face au yen, qui perd 0,8 %, suivi de près par la livre sterling, en baisse de 0,5 %. L'euro-dollar recule d'environ 0,2 %. Parmi les devises secondaires, le dollar néo-zélandais et le dollar australien se déprécient notablement, respectivement de 1 % et 0,6 % face au dollar.

