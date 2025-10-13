OpenAI annonce un partenariat avec Broadcom. Les actions de la société s'envolent.

Points clés Pour Broadcom, cet accord décisif renforce son rôle d'acteur clé dans le secteur des infrastructures d'IA.

Les actions de Broadcom sont en hausse grâce à l'accord conclu avec OpenAI.

OpenAI a annoncé un partenariat stratégique avec Broadcom visant à développer et à déployer ses premières puces d'intelligence artificielle conçues de manière indépendante. Cette initiative répond aux besoins informatiques en pleine expansion de l'entreprise, qui développe des modèles génératifs avancés tels que ChatGPT. Les nouvelles puces devraient être lancées au cours du second semestre 2026, avec une puissance combinée de 10 gigawatts, soit plus de cinq fois l'énergie produite par le barrage Hoover et suffisamment pour alimenter plus de 8 millions de foyers aux États-Unis. À la suite de cette annonce, l'action Broadcom a bondi de près de 8 % à l'ouverture de la bourse. En vertu de cet accord, OpenAI se chargera de la conception des processeurs graphiques (GPU), tandis que Broadcom sera responsable de leur développement technique, de leur fabrication et de leur intégration aux serveurs et à l'infrastructure des centres de données. Les nouveaux systèmes seront déployés à la fois dans les propres installations d'OpenAI et dans les centres de données gérés par des partenaires externes. L'ensemble de l'installation s'appuiera sur la technologie réseau de Broadcom, y compris les solutions Ethernet, qui pourraient constituer une alternative viable à la norme actuellement dominante de Nvidia. Cet accord s'inscrit dans la stratégie plus large d'OpenAI visant à réduire sa dépendance vis-à-vis de l'offre limitée et des puces coûteuses de Nvidia. Auparavant, OpenAI avait signé un contrat avec AMD pour 6 gigawatts de puces et collabore avec Nvidia pour construire une infrastructure d'une capacité supplémentaire de 10 gigawatts. Au total, cela représente 26 gigawatts de puissance de calcul sous contrat, soit plus que la consommation totale d'électricité estivale de la ville de New York. Pour Broadcom, il s'agit de l'un des contrats les plus importants et les plus prestigieux de l'histoire de l'entreprise. Traditionnellement connue pour ses puces réseau et ses solutions de télécommunications, Broadcom est en train de devenir un acteur clé dans le segment émergent des infrastructures d'IA. Depuis la fin de l'année 2022, le cours de l'action Broadcom affiche une très forte tendance à la hausse, multipliant sa valeur par près de six. De plus, le chiffre d'affaires de Broadcom augmente trimestre après trimestre, chaque rapport financier confirmant l'importance croissante du segment des puces IA dans la structure globale du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le partenariat avec OpenAI renforce encore la position de Broadcom en tant que principal bénéficiaire de l'essor mondial de l'intelligence artificielle.



