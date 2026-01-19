-
Le risque géopolitique revient brutalement au premier plan après les menaces tarifaires de Donald Trump contre l’Europe.
-
Les tensions commerciales et politiques au sein de l’OTAN renforcent l’incertitude pour les investisseurs.
-
Les actifs risqués reculent, tandis que l’euro, les métaux précieux et l’or progressent nettement.
-
L’Union européenne prépare des représailles commerciales pouvant atteindre 93 milliards d’euros.
-
L’or atteint de nouveaux records historiques, porté par son statut de valeur refuge.
-
Le risque géopolitique s’est imposé de nouveau comme un facteur central pour les marchés financiers. Les déclarations de Donald Trump, évoquant une possible escalade des droits de douane contre les alliés européens afin d’obtenir des concessions sur le dossier du Groenland, ont ravivé les craintes d’un conflit commercial élargi. À cela s’ajoutent des tensions ouvertes au sein de l’OTAN, qui accentuent le climat d’incertitude politique mondiale.
Face à cette situation, les investisseurs ont rapidement ajusté leurs portefeuilles. Les actifs risqués ont été délaissés, entraînant un repli des futures sur indices américains et du dollar, tandis que l’euro et les métaux précieux ont bénéficié de flux acheteurs.
🌍 Géopolitique et tensions commerciales : un choc de confiance
Menaces tarifaires et crispations transatlantiques
La perspective d’un durcissement des relations commerciales entre les États-Unis et l’Europe constitue un changement majeur de perception pour les marchés. Les menaces de droits de douane ne concernent pas seulement l’économie, mais touchent aussi à des enjeux géopolitiques sensibles, notamment la cohésion des alliances occidentales.
Ces tensions interviennent dans un contexte déjà fragile, marqué par des conflits régionaux persistants et une remise en question de l’ordre international. Pour les investisseurs, cette accumulation de risques accroît la prime d’incertitude politique.
Réaction rapide des marchés financiers
La réaction des marchés a été immédiate. Les flux se sont orientés vers des actifs perçus comme défensifs, au détriment des actions et des devises cycliques. Le recul du dollar reflète une perte temporaire de son statut de valeur refuge, au profit d’autres classes d’actifs.
Ce mouvement illustre une aversion au risque croissante, typique des phases où la visibilité économique et politique se dégrade rapidement.
🪙 L’or, grand bénéficiaire du retour du risque politique
Nouveaux records historiques
Dans ce contexte, l’or a franchi de nouveaux sommets historiques, confirmant son rôle central de valeur refuge. Les investisseurs recherchent une protection contre les chocs politiques, les risques commerciaux et la fragmentation croissante de l’ordre économique mondial.
L’or poursuit sa progression en enchaînant les seuils techniques, se rapprochant désormais de 4 700 dollars l’once, un niveau inédit qui souligne l’ampleur des flux entrants.
Des flux soutenus par l’incertitude globale
Cette dynamique haussière est alimentée par des entrées de capitaux importantes sur les marchés des métaux précieux. L’or apparaît comme l’un des rares actifs capables de préserver la valeur en période de tensions diplomatiques, de menaces protectionnistes et de volatilité accrue sur les devises.
Pour de nombreux investisseurs institutionnels, il s’agit avant tout d’un outil de couverture, plus que d’un pari spéculatif.
📅 Facteurs saisonniers et contexte de marché
Une période historiquement favorable à l’or
Le début de l’année, et plus particulièrement le mois de janvier, est historiquement une période saisonnièrement favorable à l’or. Cette tendance s’explique notamment par des ajustements de portefeuilles et une demande accrue dans certaines régions du monde.
En 2026, cette saisonnalité positive se combine à un contexte géopolitique particulièrement tendu, renforçant la dynamique haussière du métal jaune.
Un mouvement amplifié par les tensions actuelles
La hausse actuelle ne repose donc pas uniquement sur des facteurs techniques ou saisonniers. Elle est clairement amplifiée par la dégradation du climat géopolitique, qui agit comme un catalyseur puissant pour la demande de valeurs refuges.
Tant que ces incertitudes persisteront, l’or pourrait continuer de bénéficier d’un soutien structurel.
💥 Répercussions pour les marchés mondiaux
Vers une fragmentation accrue de l’ordre économique
Les menaces de représailles commerciales ne sont plus théoriques. L’Union européenne se prépare à réactiver un paquet de droits de douane de 93 milliards d’euros sur des produits américains, suspendu l’an dernier. Ces mesures pourraient automatiquement entrer en vigueur le 6 février en l’absence d’accord.
Cette situation renforce la perception d’une fragmentation progressive du commerce mondial, un environnement historiquement favorable aux actifs réels comme l’or.
Des investisseurs plus prudents
Pour les investisseurs, le message est clair : la visibilité se réduit et la gestion du risque redevient prioritaire. La montée de l’or traduit moins un optimisme économique qu’une recherche de protection face à des chocs exogènes de plus en plus fréquents.
Le début de l'année, en particulier le mois de janvier, a toujours été favorable à l'or sur le plan saisonnier. La hausse actuelle des prix est encore renforcée par les tensions géopolitiques élevées.
L'or continue de franchir des niveaux successifs et s'approche des 4 700 dollars l'once.
❓ FAQ
Pourquoi l’or progresse-t-il fortement actuellement ?
En raison de la montée des tensions géopolitiques, des risques commerciaux et d’une aversion accrue pour le risque sur les marchés.
Les menaces de droits de douane peuvent-elles vraiment impacter les marchés ?
Oui, elles augmentent l’incertitude, pèsent sur la croissance mondiale et favorisent les actifs défensifs.
L’or peut-il continuer de monter au-delà de 4 700 dollars l’once ?
Cela dépendra de l’évolution des tensions géopolitiques et du sentiment de marché, mais le contexte reste favorable.
Pourquoi le dollar recule-t-il alors que le risque augmente ?
Les investisseurs diversifient leurs couvertures et privilégient d’autres valeurs refuges comme l’or ou certaines devises.
L’or est-il toujours un bon outil de diversification ?
Oui, historiquement, il joue un rôle clé dans la réduction du risque global d’un portefeuille en période de crise.
