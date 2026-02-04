L’or signe une performance spectaculaire en ce début de semaine, confirmant son statut de valeur refuge privilégiée dans un contexte de marchés financiers toujours fragiles. Le métal jaune enregistre une progression proche de 3% sur la séance et s’inscrit dans une dynamique haussière qui le rapproche de ses plus hauts historiques, situés autour de 5100$ l’once. Cette envolée intervient après une séance exceptionnelle, marquée par la plus forte hausse journalière depuis la crise financière de 2008, soulignant l’ampleur des flux acheteurs actuellement à l’œuvre.

🌍 Un contexte macroéconomique toujours favorable à l’or

Des flux massifs vers le métal précieux

La récente progression de l’or reflète avant tout des flux de capitaux soutenus vers le marché du bullion. Malgré la nervosité observée sur les actions américaines, les investisseurs continuent de privilégier l’or comme actif de protection. Cette résilience témoigne d’un environnement fondamental inchangé pour les métaux précieux, même après la phase de panique observée la semaine dernière.

Par ailleurs, la faiblesse modérée du dollar américain, illustrée par un recul du dollar index pour une deuxième séance consécutive, renforce mécaniquement l’attrait de l’or libellé en dollars. Ce facteur de change constitue un soutien supplémentaire à court terme pour les cours.

La demande asiatique en soutien avant le Nouvel An chinois

Les données en provenance de Chine indiquent que les investisseurs continuent d’accumuler de l’or physique à l’approche du Nouvel An lunaire, célébré le 16 février. Traditionnellement, cette période est associée à une hausse de la demande pour les bijoux et le métal physique, utilisés à la fois comme réserve de valeur et comme cadeau symbolique.

Cette dynamique saisonnière renforce le socle de la hausse actuelle, en apportant un soutien structurel à la demande, indépendamment des mouvements spéculatifs observés sur les marchés financiers occidentaux.

📈 Analyse technique : des niveaux clés sous surveillance

Rebond au-dessus des retracements de Fibonacci

D’un point de vue technique, l’or a franchi avec succès le retracement de Fibonacci de 38.2% de la récente correction observée vendredi dernier. Les cours s’orientent désormais vers le niveau de 61.8%, situé aux alentours de 5150$ l’once, zone technique majeure souvent associée à des points d’inflexion importants.

Ce mouvement haussier est d’autant plus significatif que le marché avait montré des signes de nervosité en fin de semaine dernière, avant de retrouver rapidement un biais acheteur.

Supports dynamiques et signal de force acheteuse

Le support de l’EMA50, représenté par la moyenne mobile exponentielle orange sur le graphique journalier, a parfaitement joué son rôle. La bougie baissière de vendredi a laissé apparaître une longue mèche basse, signe d’un rejet clair des niveaux inférieurs par les acheteurs.

Lundi, le marché a confirmé cette lecture technique en défendant avec succès la zone des 4700$, désormais identifiée comme support clé à court terme.

Source: xStation5

Cette structure graphique renforce l’idée que la tendance de fond reste solidement orientée à la hausse, malgré une volatilité accrue.

🧭 L’or face à la rupture des corrélations traditionnelles

Décorrélation avec les actions américaines

Fait notable, l’or poursuit sa progression alors même que le sentiment sur les actions américaines demeure fragile. Cette situation illustre une rupture des corrélations classiques, où l’or évolue indépendamment – voire à contre-courant – des marchés actions.

Cette décorrélation est souvent observée dans les phases de transition macroéconomique, lorsque les investisseurs cherchent à se repositionner face à des incertitudes persistantes.

Quelles perspectives à court terme ?

Tant que les cours se maintiennent au-dessus des supports techniques majeurs et que le dollar reste sous pression, le potentiel haussier de l’or demeure intact. La zone des 5150$ représente toutefois un objectif technique clé, susceptible de provoquer des prises de bénéfices à court terme.

Néanmoins, l’ampleur des flux observés suggère que les replis pourraient continuer à être rapidement achetés, maintenant une pression haussière dominante.

Source: xStation5