Corrélation avec le dollar : L'indice du dollar (DXY) reste un indicateur crucial à surveiller pour prévoir, éventuellement, le retournement des actifs refuges.

Le marché des métaux précieux connaît une effervescence rare en ce début d'année 2026. Alors que les actifs risqués, tels que les indices boursiers américains et les cryptomonnaies, traversent une phase de correction, l'or s'affirme plus que jamais comme une valeur refuge incontournable. Cette spectaculaire ascension soulève une question centrale pour tout investisseur particulier : est-il encore temps de monter dans le train ou le sommet est-il proche d'être atteint ?

📊 L'analyse technique au cœur de la stratégie

La puissance des mathématiques financières

Pour Antoine, analyste chez XTB, la clé de la réussite en investissement ne réside pas dans les récits médiatiques, mais dans la rigueur des chiffres. Il souligne que seul l'examen des graphiques et des outils mathématiques, comme les suites de Fibonacci, permet de détecter les véritables retournements de tendance. Cette approche dénuée d'émotion est essentielle pour les débutants qui souhaitent éviter les pièges de la psychologie de marché.

L'identification des zones d'achat

L'analyse actuelle met en évidence une "boîte verte", une zone de support technique située entre 4736 et 4795 dollars. Ce niveau est considéré comme une fenêtre d'opportunité pour ceux qui auraient manqué le récente hausse. Antoine explique qu'un retour sur ces niveaux constituerait un retracement sain avant une éventuelle nouvelle poussée vers des sommets plus élevés, offrant ainsi un point d'entrée avec un risque maîtrisé.

🌍 Contexte macroéconomique et indicateurs clés

L'influence déterminante du dollar américain

L'indice du dollar, souvent appelé Dollar Index, joue un rôle de baromètre pour l'or. En règle générale, lorsque le dollar s'affaiblit, l'or a tendance à se valoriser. L'analyste surveille actuellement une ligne de tendance critique sur le dollar. Si cette dernière devait être franchie à la hausse suite à des tensions géopolitiques ou des décisions imprévues de la banque centrale, cela pourrait exercer une pression négative temporaire sur l'or et les autres actifs de croissance.

La théorie des vagues d'Elliott

Selon l'analyse présentée, l'or pourrait se situer dans une "vague 5 étendue", ce qui correspond souvent à la phase finale et la plus explosive d'un cycle haussier. Bien que cela puisse s'apparenter à une bulle, Antoine rappelle qu'une telle phase peut durer longtemps, surtout pour un actif aussi solide que l'or physique. Les investisseurs doivent toutefois rester vigilants face à la possibilité d'un retournement violent une fois cette extension terminée.

🚀 Perspectives et objectifs de cours

La cible psychologique des 5000 dollars

L'un des points les plus marquants de l'analyse est l'objectif fixé à moyen terme. Si le support des 4765 dollars (le mi-chemin du canal haussier) est maintenu, l'once d'or pourrait viser les 4946 dollars, se rapprochant ainsi du seuil symbolique des 5000 dollars. Une telle progression représenterait une hausse supplémentaire d'environ 4% par rapport aux niveaux de retracement identifiés, confirmant la force du mouvement actuel.

Comparaison avec les autres métaux

Si l'or capte l'attention, d'autres actifs comme l'argent (Silver) montrent également des signes de vigueur extrême avec des hausses récentes de plus de 6%. Cette dynamique globale sur les métaux précieux suggère un transfert de flux de capitaux depuis les marchés actions, comme le S&P 500 ou le Nasdaq, vers des actifs tangibles. Pour un débutant, diversifier son portefeuille avec une part de métaux précieux semble être une stratégie de protection pertinente dans le contexte actuel.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce qu'un retracement de Fibonacci ? C'est un outil utilisé en analyse technique pour identifier des niveaux potentiels de support ou de résistance. Il se base sur des ratios mathématiques issus de la suite de Fibonacci (comme 50% ou 61,8%) pour prévoir jusqu'où un cours peut corriger avant de reprendre sa tendance initiale.

2. Pourquoi l'or est-il considéré comme une valeur refuge ? L'or est perçu comme une réserve de valeur car il ne peut pas être imprimé par les banques centrales, contrairement aux monnaies fiduciaires. En période d'incertitude économique, d'inflation ou de baisse des marchés boursiers, les investisseurs y transfèrent leur capital pour protéger leur pouvoir d'achat.

3. Qu'est-ce que la "vague 5" dans la théorie d'Elliott ? La théorie des vagues d'Elliott segmente les mouvements de marché en cycles. La vague 5 est la dernière étape d'une tendance haussière avant une correction majeure. C'est souvent une période de forte euphorie où les prix montent rapidement, mais où le risque de retournement augmente également.

4. Quel est l'impact d'un dollar fort sur l'or ? L'or étant coté en dollars américains sur les marchés mondiaux, un dollar plus fort rend mécaniquement l'or plus coûteux pour les investisseurs détenant d'autres devises (comme l'euro). Cela a généralement pour effet de freiner la demande et de faire baisser le prix de l'once d'or.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

