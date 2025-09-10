Oracle : Euphorie après la publication des résultats, l'entreprise enregistre une croissance de 30 %

Oracle a captivé le marché avec ses résultats. Avant l'ouverture du marché, la société affiche une hausse de plus de 30 %, générant une capitalisation de plus de 200 milliards de dollars. La société n'a pas répondu aux attentes du marché en matière de BPA et de chiffre d'affaires, mais les détails du rapport révèlent pourquoi le marché a réagi avec une telle euphorie. Après Broadcom et Alphabet, le marché a décidé d'élever Oracle à un autre ATH. La bonne série des entreprises technologiques semble ne pas avoir de fin. Le consensus des analystes prévoyait un BPA de 1,48 $ et un chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars. Ces deux indicateurs étaient inférieurs aux attentes. Les chiffres publiés étaient de 1,47 $ de BPA et 14,9 milliards de bénéfices. Il convient de rappeler que le marché avait déjà pris en compte — principalement de manière saisonnière — une baisse des résultats par rapport aux chiffres précédents de 1,7 $ et 15,9 milliards de dollars. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Qu'est-ce qui a poussé le marché à réagir de manière si enthousiaste à la valorisation de l'entreprise ? Bien que le chiffre d'affaires total ait été inférieur aux attentes, ce qui s'est avéré important pour les investisseurs, c'est sa structure. Principalement : Croissance du chiffre d'affaires provenant de l'IaaS (infrastructure cloud) : une augmentation impressionnante de 55 % par rapport à l'année précédente.

Croissance du chiffre d'affaires provenant du SaaS (applications cloud) : une augmentation de 11 % par rapport à l'année précédente. De plus, la société affichait un carnet de commandes colossal, connu sous le nom de RPO. Il a atteint 455 milliards de dollars, soit une augmentation de 359 % par rapport à l'année précédente. Une telle sécurité des revenus non seulement valide les valorisations élevées de la société, mais permet également de réaliser les prévisions de croissance les plus optimistes. L'intérêt des actionnaires a également été attiré par la mention du projet « Stargate », un projet d'une valeur de 500 milliards de dollars, dans le cadre duquel Oracle collabore avec OpenAI. Ce n'est pas la fin des mentions de coopérations lucratives avec les géants de l'industrie. Les revenus provenant du « Multi-Cloud », c'est-à-dire des partenariats avec AWS, Google Cloud et Azure, ont été multipliés par 15 d'une année sur l'autre. Cela indique une tendance intéressante parmi les leaders du secteur, qui semblent préférer la collaboration à la concurrence.La société a également surpris positivement avec ses dépenses d'investissement. Une augmentation de 35 milliards par rapport à 25. Cela montre que la société n'a pas l'intention de ralentir son rythme de croissance extrêmement dynamique. Les analystes La société a également surpris positivement avec ses dépenses d'investissement. Une augmentation de 35 milliards par rapport à 25. Cela montre que la société n'a pas l'intention de ralentir son rythme de croissance extrêmement dynamique. Les analystes et les commentateurs s'accordent à dire qu'il s'agit d'un tournant stratégique et historique dans l'histoire de la société. Oracle a démontré que sa transformation de leader des bases de données en puissance dans le domaine du cloud et des bases de données est non seulement possible, mais déjà une réalité.

