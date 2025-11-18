Après une première vague de fortes ventes, les indices américains ont commencé à se redresser vers 16h00 BST. L’US500 est désormais en baisse de moins de 0,2 %, contre près de -1,1 % peu après l’ouverture de Wall Street. Le secteur technologique reste toutefois sous pression, avec Microsoft et Amazon en tête des baisses.

Les analystes de Rothschild & Co Redburn ont abaissé la note des deux entreprises de « acheter » à « neutre » et réduit l’objectif de cours de Microsoft tout en laissant celui d’Amazon inchangé à 250 $ par action. L’objectif de Microsoft a été réduit à 500 $ par action. Cette décision est principalement attribuée à ce que la société considère comme des niveaux d’investissement liés à l’IA excessivement élevés.

Les actions de Home Depot perdent près de 4 % aujourd’hui après que l’entreprise ait révisé à la baisse ses prévisions de ventes pour l’année, signalant à nouveau un affaiblissement de la demande aux États-Unis et une consommation prudente. Nvidia recule également de plus de 1 % avant la publication de ses résultats demain, qui seront publiés après la clôture de la séance américaine.

Les contrats à terme sur le cacao tentent de se stabiliser aujourd’hui sur l’ICE, après une forte chute. Depuis le 1er septembre, les prix du cacao ont reculé de près de 35 %. L’administration Trump a décidé de supprimer son tarif réciproque de 10 % sur les matières premières que les États-Unis ne produisent pas, y compris le cacao. Toutefois, le cacao en provenance du Brésil reste soumis à un lourd tarif de sécurité nationale de 40 %, limitant l’impact. La Côte d’Ivoire a rapporté que les expéditions du 1er octobre au 16 novembre ont atteint 516 787 tonnes métriques, soit une baisse de près de 6 % par rapport à l’an dernier.

En revanche, les agriculteurs en Côte d’Ivoire et au Ghana décrivent des cacaoyers en bonne santé, un développement rapide des cabosses et des conditions de séchage idéales. Mondelez a même noté que le nombre de cabosses est supérieur de 7 % à la moyenne sur cinq ans. Récemment, les triturations de cacao en Asie ont chuté de 17 %, le niveau trimestriel le plus bas en neuf ans, tandis qu’en Europe elles ont reculé de 4,8 %, atteignant un plus bas de dix ans pour un troisième trimestre. L’Amérique du Nord a enregistré une hausse de 3,2 %, mais les analystes soulignent que cela reflète davantage l’arrivée de nouveaux participants au reporting que la vigueur réelle de la consommation. Source: xStation5

