Engagement envers les actionnaires : 32,6 M€ investis dans le rachat d’actions au S1 et 5,98 millions d’actions annulées (~5 % du capital), avec un programme supplémentaire de 100 M€ sur deux ans.

Croissance soutenue du modèle Prime : Le nombre d’abonnés atteint 7,7 millions (+18 % YoY), avec 1,2 million de nouveaux membres nets et 457 000 ajouts au S1, générant une hausse de 16 % du Cash EBITDA à 94 M€ et renforçant la profitabilité.

Points clés Croissance soutenue du modèle Prime : Le nombre d’abonnés atteint 7,7 millions (+18 % YoY), avec 1,2 million de nouveaux membres nets et 457 000 ajouts au S1, générant une hausse de 16 % du Cash EBITDA à 94 M€ et renforçant la profitabilité.

Engagement envers les actionnaires : 32,6 M€ investis dans le rachat d’actions au S1 et 5,98 millions d’actions annulées (~5 % du capital), avec un programme supplémentaire de 100 M€ sur deux ans.

Stratégie long terme ambitieuse : Objectif de dépasser 13 millions d’abonnés Prime d’ici 2030 (+40 % vs consensus), soutenu par la diversification des produits (rail), l’expansion internationale et de nouvelles formules d’abonnement.

eDreams ODIGEO est la principale plateforme mondiale d’abonnement voyage. Elle a lancé Prime, le premier et plus grand programme d’abonnement voyage, qui compte plus de 7,7 millions de membres depuis son lancement en 2017. Les abonnés Prime ont accès à une offre multi-produits globale incluant vols, hôtels, packages dynamiques, train et location de voitures, avec des fonctionnalités de flexibilité et des avantages réservés aux membres. L’expérience Prime est soutenue par une plateforme d’IA propriétaire qui permet un service personnalisé. Cotée sur la Bourse espagnole, l’entreprise opère dans 44 marchés via ses marques eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink et le moteur de recherche Liligo. Résultats Au premier semestre de l’exercice 2026, eDreams ODIGEO a continué de croître grâce à son modèle d’abonnement Prime, qui reste le principal moteur de croissance et de profitabilité. Le nombre d’abonnés Prime a atteint 7,7 millions, soit une hausse de 18 % sur 12 mois, avec 1,2 million de nouveaux abonnés nets et 457 000 nouveaux abonnés au S1. Cette croissance a contribué à une augmentation de 16 % de la profitabilité, avec un Cash EBITDA de 94 M€. Les revenus totaux ont progressé de 5 % à 344 M€, tandis que les revenus Prime ont augmenté de 20 % à 294 M€, représentant désormais 74 % de la Cash Revenue Margin. Le groupe a poursuivi sa stratégie de remuneration des actionnaires : 32,6 M€ ont été investis dans le rachat d’actions au S1 et 5,98 millions d’actions (~5 % du capital) ont été annulées. eDO prévoit un rachat d’actions supplémentaire de 100 M€ sur les deux prochaines années. En matière de marché, l’acquisition de nouveaux clients a été affectée par les efforts de blocage de Ryanair, mais la rétention n’a pas été impactée. La société adopte donc une approche prudente pour FY26, avec un objectif d’ajout de 600 000 nouveaux membres Prime pour l’ensemble de l’exercice. eDreams ODIGEO a également présenté un nouveau plan stratégique à long terme visant à accélérer la croissance des membres Prime pour atteindre plus de 13 millions d’abonnés d’ici 2030, soit 40 % au-dessus du consensus des analystes. Cette croissance sera soutenue par la diversification des produits (notamment le rail), l’expansion internationale et le lancement de nouvelles formules d’abonnement mensuelles et trimestrielles.

EDR.ES (Intervalle H1) Source: xstation5 Depuis août, le titre est entré dans une phase de correction majeure et la réaction boursière aux résultats attendue demain pourrait donner la tendance pour l’entreprise espagnole.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."