Points clés Oracle prévoit jusqu’à 50 Md$ de financement en 2026 , un montant proche de son chiffre d’affaires annuel .

80–90% destinés à l’expansion d’ Oracle Cloud Infrastructure (OCI) , 10–20% à l’IA.

Dette déjà élevée , coûts d'intérêts estimés à 1,6–2,5 Md$ par an .

Dilution potentielle via une émission d’actions jusqu’à 20 Md$ (≈ 15–20% à court terme).

Risque crédit en hausse (notation BBB/Baa2 , probabilité de défaut 20 ans ≈ 37% ).

Oracle fait face à un dilemme stratégique : investir lourdement ou risquer une perte de compétitivité.

Oracle s’apprête à engager l’un des plans de financement les plus ambitieux de l’histoire récente de la tech. L’objectif est clair : accélérer dans le cloud et l’IA pour sécuriser et étendre des contrats avec des clients majeurs (AMD, Nvidia, Meta, OpenAI, TikTok, xAI). Mais l’ampleur du pari transforme la stratégie en test de discipline financière. 🚀 Un financement record et une ambition assumée Où ira l’argent ? OCI (80–90%) : data centers, capacités de calcul, réseaux, souveraineté des données.

IA (10–20%) : plateformes, accélération des déploiements, partenariats stratégiques. 👉 Le montant à lever équivaut à près d’une année de revenus, ce qui impose une exécution millimétrée pour éviter les dérapages de coûts et l’accumulation de dette improductive. 💸 Situation financière : croissance opérationnelle, tension du capital Dette et marges Dette totale estimée 40–50 Md$ .

Coût de la dette : 4–5% , soit 1,6–2,5 Md$ d’intérêts annuels.

Même avec +15–20% de croissance du CA, les marges nettes pourraient être comprimées par les charges financières. ROIC vs WACC Le ROIC converge vers le WACC , réduisant la marge de sécurité.

Toute hausse supplémentaire des coûts de financement augmente la sensibilité du modèle. 🧾 Dilution et structure du bilan Émission d’actions jusqu’à 20 Md$ → dilution potentielle 15–20% à court terme.

Cash stable , mais dette nette en hausse .

Current ratio parfois proche du seuil de confort → flexibilité de liquidité limitée. 👉 Oracle arbitre entre capital et pression sur la rentabilité. 🧠 Risque crédit et stabilité Notations BBB / Baa2 (bas de l’investment grade).

Probabilité de défaut à 20 ans ≈ 37% (source Bloomberg).

Un nouvel accroissement de la dette pourrait dégrader la qualité de crédit et renchérir encore le coût du capital. La structure du bilan indique une nette augmentation de la dette nette, tandis que les niveaux de trésorerie restent relativement stables. Le ratio de liquidité générale reste volatil et s'approche périodiquement de la limite inférieure de confort, ce qui suggère une flexibilité limitée en matière de liquidités. De nouvelles augmentations du financement par emprunt pourraient donc accroître considérablement le risque de crédit de l'entreprise. Source: Bloomberg Les notations de crédit actuelles d'Oracle (BBB / Baa2) placent l'entreprise dans la partie inférieure du spectre des titres de qualité investissement. La probabilité de défaut sur 20 ans estimée à environ 37 % indique que le risque de difficultés financières en cas d'accumulation supplémentaire de dette est relativement élevé. ⚠️ Le dilemme stratégique : investir ou décliner Scénario 1 – Sous-investir Risque de perte de contrats et de compétitivité.

-10 à -15% de revenus possibles sur 2–3 ans. Scénario 2 – Sur-investir Service de la dette absorbant 15–20% des revenus .

Free cash flow contraint, limitant les investissements futurs. 👉 Oracle semble entrer dans une “trappe financière” : chaque option comporte un risque significatif. 🌱 Opportunités vs risques Opportunités +15–20% de croissance annuelle si l’IA et le cloud délivrent.

Contrats multi-milliards avec des leaders mondiaux.

Renforcement du positionnement face aux hyperscalers. Risques Pression durable sur les marges .

Risque de downgrade en cas de dérapage.

Exécution opérationnelle sous contrainte de temps et de capital. 📈 Scénarios pour l’action Optimiste : discipline des coûts + croissance livrée → +5–10%/an .

Pessimiste : coûts > croissance → correction marquée à court terme. ❓ FAQ Pourquoi Oracle lève-t-elle autant ?

Pour sécuriser sa place dans le cloud/IA face à une concurrence intense. La dilution est-elle inévitable ?

Probable à court terme si l’émission d’actions est utilisée. Le risque crédit est-il sérieux ?

Oui, compte tenu de la notation et de la trajectoire de dette. Le pari peut-il réussir ?

Oui, mais seulement avec une exécution irréprochable et une maîtrise des coûts.

