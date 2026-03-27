Où investir en 2026 : Or, Bitcoin, IA, Bourse... XTB France X Laurent Cosmos

Le paysage financier mondial vient de subir un rappel brutal de la volatilité politique. Alors que la nomination de Scott Bessent au poste de Secrétaire au Trésor avait initialement apaisé les investisseurs par son profil jugé modéré, une série de publications de Donald Trump sur son réseau social Truth Social a remis le feu aux poudres. En menaçant directement les partenaires commerciaux les plus proches des États-Unis, le futur président a provoqué un réalignement immédiat des actifs financiers, plaçant l'incertitude douanière au cœur des préoccupations des marchés pour l'année 2026.

Dans cette interview, Antoine Andreani, directeur de la Recherche chez XTB, échange avec Laurent Cosmos autour des grandes forces qui font bouger les marchés financiers en ce moment. Nous revenons ensemble sur plusieurs actifs et thématiques majeurs, comme l’or, le bitcoin, l’intelligence artificielle et d’autres sujets au cœur de l’actualité économique et boursière.

Vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous.

🌐 Le retour du protectionnisme américain agressif

Une offensive tarifaire surprise sur le Mexique et le Canada

L'annonce la plus marquante de ce début de semaine est sans doute la menace de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 25% sur l'intégralité des produits importés du Mexique et du Canada dès son premier jour de mandat. Selon Matthieu Mouflet, analyste chez XTB, cette décision est officiellement motivée par des enjeux de sécurité intérieure, notamment la lutte contre l'immigration clandestine et le trafic de fentanyl. Pour les investisseurs, ce virage protectionniste contre les signataires de l'accord de libre-échange (AEUMC) représente un changement de paradigme majeur qui pourrait renchérir considérablement le coût de la vie pour les consommateurs américains.

Cette stratégie de pression vise à forcer les voisins des États-Unis à durcir leurs contrôles frontaliers. En attendant une éventuelle négociation, les marchés réagissent à la réalité mathématique : une taxe de 25% sur des flux commerciaux se comptant en centaines de milliards de dollars. Le Dollar canadien et le Peso mexicain ont immédiatement servi de variables d'ajustement, plongeant face au billet vert alors que les opérateurs intègrent le risque d'un ralentissement économique pour ces deux nations très dépendantes de la demande américaine.

Le bras de fer sino-américain passe à la vitesse supérieure

La Chine n'est pas en reste dans cette nouvelle escalade tarifaire. Donald Trump a annoncé une surtaxe de 10% qui viendrait s'ajouter aux droits de douane déjà existants sur les produits chinois. Cette mesure est perçue comme une réponse à ce que l'administration qualifie d'inaction de Pékin face aux exportations de précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication de drogues de synthèse. Pour les marchés financiers, cela signifie que la trêve commerciale tant espérée n'aura probablement pas lieu, maintenant une pression constante sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.

L'impact de ces annonces sur la Chine est double : d'une part, cela fragilise un secteur exportateur déjà en difficulté, et d'autre part, cela renforce la position du Dollar américain comme valeur refuge et monnaie dominante. Les investisseurs débutants doivent comprendre que chaque annonce de ce type tend à renforcer le "billet vert", car elle anticipe une politique économique américaine plus inflationniste (nécessitant des taux d'intérêt plus hauts) et une dégradation du commerce extérieur des partenaires des États-Unis.

🚗 Impact sectoriel et devises sous tension

L'industrie automobile européenne et américaine dans la tourmente

Le secteur le plus durement touché par ces menaces est sans conteste celui de l'automobile. Le Mexique est devenu, au fil des décennies, le hub de production privilégié de nombreux constructeurs mondiaux en raison de ses coûts de main-d'œuvre compétitifs et de son accès libre au marché américain. Des géants comme General Motors, Ford, et Stellantis possèdent des usines cruciales au sud de la frontière. Une taxe de 25% détruirait instantanément leurs marges bénéficiaires sur les véhicules importés aux États-Unis, obligeant ces entreprises à des restructurations coûteuses ou à des hausses de prix massives.

Les constructeurs européens ne sont pas épargnés. Des groupes comme Volkswagen, BMW ou encore les équipementiers automobiles voient leurs actions chuter en bourse. Matthieu souligne que l'incertitude plane sur la capacité de ces entreprises à s'adapter rapidement à de nouvelles barrières douanières. Si le Mexique cesse d'être une base arrière rentable pour exporter vers les États-Unis, c'est tout le modèle économique de l'industrie automobile mondiale qui doit être repensé, ce qui explique la nervosité actuelle des investisseurs sur ces titres.

Volatilité extrême sur le marché des changes

Sur le marché des devises (Forex), l'onde de choc est particulièrement visible. Le Dollar Index (DXY), qui mesure la force du dollar face à un panier de grandes monnaies, a bondi pour tester des résistances importantes. Le Peso mexicain a perdu environ 2% en l'espace de quelques heures, tandis que le Dollar canadien a touché des plus bas pluriannuels. Cette force du dollar est une arme à double tranchant : elle rend les importations moins chères pour les Américains mais pénalise les multinationales américaines qui réalisent une grande partie de leur chiffre d'affaires à l'étranger.

Pour un investisseur particulier, cette force du dollar signifie que les actifs libellés dans cette devise (comme les actions technologiques américaines) coûtent plus cher à l'achat pour un Européen. En revanche, cela valorise mécaniquement le portefeuille de ceux qui détiennent déjà des dollars. La volatilité sur les devises est souvent le premier signe d'une reconfiguration plus profonde des flux de capitaux internationaux en réponse à de nouveaux risques géopolitiques.

📊 Analyse technique et perspectives boursières

Le S&P 500 face à une configuration technique incertaine

Malgré les remous politiques, les indices boursiers américains tentent de maintenir le cap, bien que les contrats à terme (futures) indiquent une certaine prudence. Le S&P 500 évolue actuellement dans une configuration que les analystes techniques appellent un "triangle ascendant" ou un biseau de consolidation. Selon l'analyse graphique présentée par XTB, l'indice se trouve à la croisée des chemins : soit il parvient à s'extraire par le haut pour poursuivre son rallye historique, soit l'incertitude liée aux droits de douane provoque une rupture du support technique, entraînant une correction plus profonde.

Matthieu Mouflet note que la psychologie du marché est actuellement tiraillée entre deux forces opposées. D'un côté, l'enthousiasme pour la dérégulation promise par l'administration Trump et, de l'autre, la crainte que les guerres commerciales ne freinent la croissance mondiale et ne fassent remonter l'inflation. Pour les débutants, il est essentiel de surveiller les niveaux de support clés sur les indices, car une clôture durable sous ces niveaux pourrait signaler un changement de tendance à moyen terme.

Repli stratégique pour l'Or et le Bitcoin

Les actifs considérés comme spéculatifs ou refuges connaissent également des mouvements intéressants. Le Bitcoin, après avoir frôlé les 100 000 dollars ces derniers jours, subit une phase de correction naturelle et s'échange désormais autour de 94 500 dollars. Ce repli est perçu par beaucoup comme une respiration saine après une hausse parabolique, mais il montre aussi que même "l'or numérique" n'est pas totalement immunisé contre le renforcement du dollar traditionnel.

L'Or physique, de son côté, montre des signes de faiblesse technique. L'once d'or a cassé certains supports de court terme pour se stabiliser autour de 2620 dollars. Cette baisse peut sembler paradoxale en période d'incertitude, mais elle s'explique par la hausse des taux d'intérêt réels attendue aux États-Unis et par la force du dollar. En effet, l'or étant coté en dollars, il devient plus cher pour les acheteurs utilisant d'autres devises, ce qui pèse sur la demande globale.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce qu'un droit de douane et quel est son but ? Un droit de douane est une taxe imposée par un État sur les marchandises importées de l'étranger. Son but premier est souvent de protéger les industries nationales en rendant les produits étrangers plus chers, ou d'être utilisé comme un levier de négociation politique et diplomatique avec d'autres pays.

2. Pourquoi le secteur automobile est-il si sensible au Mexique ? Le Mexique fait partie de la zone de libre-échange nord-américaine (AEUMC). De nombreux constructeurs y ont construit des usines géantes pour produire à bas coût et exporter sans taxes vers les États-Unis. Si des droits de douane de 25% sont appliqués, ce modèle devient déficitaire, menaçant la survie de certains sites de production.

3. Quel est l'impact d'un Dollar fort pour un investisseur français ? Un dollar fort signifie que pour un même montant en Euros, vous pouvez acheter moins d'actions américaines. Cependant, si vous possédez déjà des actions aux États-Unis, leur valeur convertie en Euros augmente. C'est ce qu'on appelle l'effet de change, qui peut soit amplifier vos gains, soit creuser vos pertes.

4. Qu'est-ce que le Dollar Index (DXY) ? C'est un indicateur qui mesure la valeur du dollar américain par rapport à un panier de six grandes devises mondiales (dont l'Euro, le Yen et la Livre Sterling). Quand le DXY monte, cela signifie que le dollar se renforce globalement sur la scène internationale.