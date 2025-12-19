Ouverture U.S: Wall Street termine la semaine sur une note positive (19.12.2025)

Points clés Retour clair de l’appétit pour le risque à Wall Street: Les marchés évoluent dans un climat très positif avant les fêtes, avec des hausses généralisées et ordonnées. Les investisseurs semblent désormais plus à l’aise avec l’environnement « post-Fed », marqué par des taux élevés mais plus lisibles et une inflation mieux maîtrisée.

L’ouverture de ce dernier vendredi avant les fêtes se déroule dans une atmosphère extrêmement positive, les principaux indices de Wall Street affichant des hausses nettes. Le S&P 500 évolue autour de 6 800 points, en progression d’environ 0,7 %, tandis que le Nasdaq gagne 1 %, reflétant un retour progressif de l’appétit pour le risque après les récentes fluctuations des marchés. Les gains sont généralisés, sans signes de panique ni de retournements brutaux, ce qui suggère que les investisseurs acceptent de plus en plus le nouvel environnement « post-Fed » en matière de taux d’intérêt et d’inflation et s’habituent progressivement à la volatilité actuelle des marchés. La poussière retombe après la récente réunion de la Fed et une série de publications macroéconomiques, dont une inflation inférieure aux attentes. Ces éléments ont renforcé le scénario de possibles baisses de taux en 2026, et l’attention du marché se détourne désormais de la politique monétaire pour se recentrer sur les fondamentaux des entreprises et les perspectives de résultats. Parallèlement, la volatilité liée aux expirations record de produits dérivés prévues aujourd’hui reste maîtrisée, ce qui soutient une séance stable et ordonnée et renforce le sentiment de confiance des investisseurs à l’approche de la trêve des fêtes. Source: xStation5 Les contrats à terme sur le S&P 500 (US500) progressent fortement après une cassure dynamique, intervenue après plusieurs jours de consolidation et une correction préalable, signalant le retour des acheteurs sur le marché. Les prix sont repassés au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 25, 50 et 100 périodes, qui commencent à s’orienter à la hausse, offrant un solide support au mouvement haussier actuel et renforçant l’avantage des acheteurs. L’indicateur RSI évolue vers des niveaux plus élevés tout en restant en dessous de la zone classique de surachat, ce qui suggère que le marché dispose encore d’un potentiel de progression sans surchauffe. Après une série de plus bas locaux, le marché forme des creux de plus en plus élevés, et une cassure au-dessus des récents sommets locaux ouvre la voie à un test de résistances supplémentaires situées autour des plus hauts de la semaine. Source : xStation5 Actualités des entreprises Les actions CoreWeave (CRWV.US) gagnent plus de 10 % lors de la séance du jour après que Citi a repris sa recommandation à l’achat (« buy »), tout en soulignant un niveau de risque élevé mais une demande très forte et une bonne visibilité sur les capacités de calcul disponibles. Bien que la banque ait abaissé son objectif de cours à 135 dollars contre plus de 190 dollars auparavant, elle a mis en avant le fait que les capacités sont pratiquement vendues jusqu’en 2026, avec des discussions clients déjà engagées pour 2027. Les analystes estiment que les retards à court terme ne remettent pas en cause les perspectives positives et que la croissance de l’entreprise devrait s’accélérer en 2026.

R : Les investisseurs ont digéré la réunion de la Fed et les dernières données macroéconomiques. L’absence de mauvaises surprises et une inflation plus faible que prévu ont rassuré le marché. Q : Les anticipations de baisse de taux sont-elles déjà intégrées dans les prix ?

R : Partiellement. Le marché commence à intégrer des baisses possibles en 2026, mais sans excès, ce qui limite le risque de surchauffe à court terme. Q : Que signifie la cassure technique sur le S&P 500 ?

R : Elle indique un retour des acheteurs après consolidation. Tant que les prix restent au-dessus des moyennes mobiles clés, le biais reste haussier. Q : Que retenir des publications d’entreprises ?

R : Les marchés privilégient désormais la visibilité et la qualité des marges. Les valeurs liées à l’IA et à la cybersécurité sont soutenues, tandis que les entreprises confrontées à des pressions sur les marges, comme Nike, sont sanctionnées malgré de bons résultats à court terme.

