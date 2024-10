Ouverture US : fin de semaine haussière après les résultats du T3 des banques

Après la stagnation d’hier, les actions américaines ont entamé la séance sur une note positive. Le S&P500 progresse de 0,4 %, le Dow Jones rebondit de 0,6 %, l'indice des petites capitalisations Russell 2000 grimpe de 0,75 %, tandis que le Nasdaq est rapidement sorti du rouge, affichant une hausse de 0,08 %. Les échanges avant l’ouverture ont été dominés par les grandes banques qui ont dévoilé leurs résultats du troisième trimestre 2024, montrant une solide performance malgré les inquiétudes initiales, comme dans le cas de JPMorgan Chase, et une baisse agressive des taux d'intérêt en septembre. La légère augmentation des prix à la production (PPI), supérieure aux attentes, a été bien digérée par le marché, sans provoquer de volatilité excessive. En effet, l'indice de volatilité poursuit sa baisse, chutant de près de 2,3 % après l'ouverture. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Volatilité observée sur le marché boursier américain. Source : xStation5 Les contrats à terme sur le S&P500 atteignent de nouveaux sommets après un rebond au niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %. Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) maintiennent une tendance haussière, avec l'indice se négociant au-dessus des moyennes mobiles à 20 et 50 périodes (en violet clair et foncé respectivement). L'indicateur RSI frôle la zone de surachat, signalant un potentiel intérêt des vendeurs. Source : xStation5 Actualités des entreprises : Tesla (TSL.US) : Les actions du constructeur de véhicules électriques chutent de XX % après la présentation du robotaxi "Cybercab", qui n'a pas répondu aux attentes en raison du manque de détails significatifs. Elon Musk vise à lancer ce véhicule autonome d'ici 2027, avec un prix estimé à 30 000 dollars. Les analystes soulignent que l'événement n'a pas offert de perspectives attrayantes à court terme, mais s'est plutôt concentré sur la vision de Tesla en matière d'IA et de véhicules autonomes. BlackRock (BLK.US) : Les actions du plus grand gestionnaire d'actifs mondial gagnent XX % à l’ouverture, après avoir publié des résultats du troisième trimestre 2024 supérieurs aux attentes et atteint un niveau record d'actifs sous gestion. Les revenus nets de BlackRock ont surpassé les attentes du marché dans presque tous les segments, avec des entrées nettes à long terme et des entrées nettes en actions particulièrement remarquables. Le rendement des capitaux propres a augmenté à 13 %, attirant l'attention sur la capacité de l'entreprise à accroître ses actifs dans divers segments. Actifs sous gestion : 11,48 trillions de dollars contre 11,19 trillions attendus (+26 % en glissement annuel)

Entrées nettes totales : 221,18 milliards contre 127,2 milliards attendus

Entrées à long terme : 160,17 milliards contre 100,02 milliards attendus

BPA ajusté : 11,46 dollars contre 10,40 dollars attendus (+5 % en glissement annuel)

Revenus : 5,20 milliards de dollars contre 5,0 milliards attendus (+15 % en glissement annuel) BNY Mellon (BK.US) : Selon son rapport sur les résultats du troisième trimestre 2024, la Bank of New York Mellon est devenue la première banque de l’histoire à dépasser les 50 trillions de dollars d’actifs sous garde et administration. Les frais de services d'investissement de la banque ont augmenté de 5 % pour atteindre 2,34 milliards de dollars, tandis que les revenus tirés des devises étrangères ont bondi de 14 % à 175 millions de dollars, surpassant ainsi d’autres indicateurs meilleurs que prévu. Actifs sous garde et/ou administration : 52,1 trillions de dollars contre 51,08 trillions attendus

Actifs sous gestion : 2,14 trillions de dollars contre 2,08 trillions attendus

BPA ajusté : 1,52 dollar contre 1,42 dollar attendu

Revenus : 4,65 milliards de dollars contre 4,55 milliards attendus

Revenus nets d’intérêts : 1,05 milliard de dollars contre 1 milliard attendu Wells Fargo (WFC.US) : La banque a sous-performé par rapport aux attentes des analystes, avec une baisse significative des bénéfices en raison d’une faible demande de prêts et de paiements plus élevés aux déposants. Les revenus d’intérêts de Wells Fargo devraient continuer à baisser durant le reste de 2024, suite à la récente baisse des taux d'intérêt par la Fed. Néanmoins, un BPA meilleur que prévu a permis une progression des actions de l'entreprise. Revenu net : 5,11 milliards de dollars contre 5,78 milliards l'année précédente

Revenus nets d’intérêts : 11,69 milliards de dollars contre 11,88 milliards attendus (-11 % en glissement annuel)

Revenus : 20,37 milliards de dollars contre 20,41 milliards attendus

BPA : 1,42 dollar contre 1,28 attendu, et 1,48 dollar l'année précédente

Prêts moyens totaux : 910,3 milliards de dollars

Dépôts moyens totaux : 1,34 trillion de dollars contre 1,35 trillion attendu JPMorgan Chase (JPM.US) : Bien que la banque se prépare à des pertes de prêts plus élevées, la plus grande banque des États-Unis par actifs a surpassé les attentes du marché grâce à ses solides résultats du troisième trimestre 2024. Parmi les indicateurs clés de son succès figurent une augmentation des frais de services bancaires d'investissement de 31 % et des actifs sous gestion plus élevés que prévu (3,90 trillions de dollars). Revenus nets d’intérêts gérés : 23,53 milliards de dollars contre 22,8 milliards attendus

Revenus ajustés : 43,32 milliards de dollars contre 41,9 milliards attendus

BPA : 4,37 dollars contre 3,98 dollars attendus

Revenu net : 12,9 milliards de dollars contre 12,1 milliards attendus (-2 % en glissement annuel)

Prêts totaux : 1,34 trillion de dollars contre 1,33 trillion attendu

Dépôts totaux : 2,43 trillions de dollars contre 2,4 trillions attendus

