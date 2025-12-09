OUVERTURE US : l'indice NASDAQ 100 recule de 0,3 % avant l'ouverture des marchés. Nvidia progresse suite à la décision de Trump concernant l'exportation de puces IA vers la Chine.

Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 (US500) sont en légère baisse mardi, les investisseurs évitant de prendre des positions importantes avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt cette semaine. Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 reculent de 0,3 %, mais Nvidia est en hausse avant l'ouverture du marché après que le président Donald Trump a autorisé la société à exporter sa puce IA H200 vers la Chine en échange d'une surtaxe de 25 %. Les marchés attendent désormais les données JOLTS prévues à 16h. ADP NER Pulse a indiqué que les employeurs privés ont créé 4 750 emplois par semaine. Le PDG de Wells Fargo, Scharf, affirme que : « Les dépenses de fin d'année aux États-Unis sont légèrement supérieures à celles en glissement annuel au cours des premières semaines. Les niveaux de dépenses de consommation restent très forts. »

Selon les données FactSet au 4 décembre, 83% des entreprises du S&P 500 ont dépassé les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre ; le secteur qui a connu la croissance la plus rapide parmi les 11 secteurs de l'indice est celui des technologies de l'information (+29 % en glissement annuel).

FactSet indique également que le troisième trimestre a enregistré une croissance moyenne des bénéfices de 13,4% en glissement annuel, tandis que le S&P 500 lui-même a progressé de 13,1% en glissement annuel lors de la même période ; cela marque un nouveau trimestre consécutif de croissance à deux chiffres aux États-Unis. L'indice NFIB de confiance des entreprises américaines s'est établi à 99, contre 98,3 prévu et 98,2 précédemment.L'indice NFIB est l'un des principaux indicateurs de l'économie américaine, car les petites entreprises aux États-Unis emploient près de 50 % de l'ensemble des travailleurs. L'amélioration du sentiment s'explique en grande partie par les baisses de taux d'intérêt et les anticipations d'une nouvelle baisse en 2026. Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 (US2000), qui regroupe les petites entreprises américaines (toutefois trop importantes pour être prises en compte par la NFIB), se négocient à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques. NASDAQ 100 (intervalle D1) Source: xStation5

Actualités des entreprises Les actions d'Almonty Industries ont chuté de 18 % après avoir fixé le prix de 18 millions d'actions à 6,25 dollars dans le cadre d'une offre publique d'actions élargie d'une valeur de 112,5 millions de dollars ( ALM.US ).

). Ares Management a bondi de 7,7 % après que S&P Dow Jones Indices a annoncé que l'action remplacerait Kellanova dans le S&P 500 le 11 décembre ( ARES.US ).

). CVS Health progresse de 3,1 % après avoir relevé ses prévisions de bénéfices et de revenus ajustés pour 2025 et présenté ses objectifs de croissance jusqu'en 2028 (CVS.US).

FMC Corp. recule de 1,2 % après que Barclays a abaissé la note du titre de « neutre » à « sous-pondérer », invoquant la pression sur les marges attendue en 2026 (FMC.US).

Galaxy Digital progresse de 1,7 % après que Citizens a initié la couverture du titre avec une note « surperformance » et un objectif de cours élevé de 60 dollars (GLXY.US).

Geopark recule de 12 % après que Parex Resources a mis fin aux discussions sur une éventuelle acquisition (GPRK.US).

Graphic Packaging recule de 5,6 % après que la société a revu à la baisse ses prévisions d'EBITDA ajusté pour l'ensemble de l'année, le point médian se situant en dessous des attentes des analystes (GPK.US).

PepsiCo progresse de 0,1 % après avoir conclu un accord avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management, qui prévoit une réduction de 20 % de sa gamme de produits aux États-Unis et un accent plus marqué sur l'accessibilité financière (PEP.US).

RPM International progresse de 0,7 % après que RBC Capital Markets a relevé la note du titre de « sector perform » à « outperform », soulignant l'amélioration des tendances à venir (RPM.US).

Toll Brothers recule de 5,5 % après que le constructeur de maisons de luxe a publié des prévisions de livraisons pour 2026 inférieures aux attentes consensuelles (TOL.US).

Viking Holdings progresse de 2,2 % après que Goldman Sachs a relevé la note du croisiériste de « neutre » à « acheter » (VIK.US).

Wave Life Sciences bondit de 8 %, prolongeant la remarquable hausse de 147 % enregistrée lundi, après que RBC Capital Markets a relevé la note de la société à « surperformance » à la suite de données cliniques « impressionnantes » liées à l'obésité (WVE.US). Nvidia (NVDA.US, intervalle D1) Les actions Nvidia se rapprochent de l'EMA50 (ligne orange) et l'annonce de Trump pourrait constituer un mouvement important, soutenant le sentiment autour du titre. Source: xStation5

