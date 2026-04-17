Wall Street démarre en forte hausse ce vendredi 17 avril. Les contrats à terme sur le Dow Jones progressent de plus de 500 points (+1,1%), le S&P 500 gagne 0,8% et le Nasdaq 100 avance de 0,9%. Le catalyseur principal : la déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères Seyed Abbas Araghchi annonçant la réouverture complète du détroit d'Ormuz au trafic maritime commercial pendant le cessez-le-feu avec le Liban. Les cotations en temps réel sont accessibles sur la page dédiée aux indices boursiers américains de XTB.

Un rebond spectaculaire de Wall Street

Des futures au plus haut depuis septembre 2025

Le Nasdaq 100 (US100) enregistre sa plus forte poussée haussière depuis septembre 2025. L'ampleur du mouvement traduit un repositionnement massif des intervenants, qui avaient accumulé les couvertures de risque depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Les trois grands indices américains réagissent de concert, signe que le catalyseur touche l'ensemble du marché plutôt qu'un secteur isolé.

Le Dow Jones, composé de trente valeurs industrielles parmi les plus capitalisées de la cote américaine, gagne plus de 500 points avant l'ouverture des échanges à New York. Le S&P 500, baromètre élargi du marché américain, progresse de 0,8%. Le Nasdaq 100, plus exposé aux valeurs technologiques, avance de 0,9%. L'amplitude du mouvement indique un retour en force de l'appétit pour le risque.

Les volumes échangés sur les futures dépassent largement la moyenne des séances précédentes. La configuration technique est particulièrement favorable : le franchissement de plusieurs résistances à court terme alimente un mouvement d'achat auto-entretenu, typique des séances où une annonce géopolitique majeure modifie brutalement le scénario central des opérateurs. Les mécaniques de fond des indices boursiers sont détaillées sur la page trading des indices de XTB Academy.

Un double catalyseur diplomatique

L'annonce iranienne sur le détroit d'Ormuz s'accompagne d'informations publiées par Axios. Le site américain rapporte que Washington et Téhéran négocient un mémorandum d'entente en trois points prévoyant la libération de 20 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés, en contrepartie du renoncement par l'Iran à l'uranium enrichi. La combinaison des deux annonces efface une partie de la prime de risque géopolitique intégrée dans les cours depuis plusieurs semaines.

Un second cycle de négociations à Islamabad est annoncé pour dimanche. Les discussions porteraient notamment sur les 450 kilogrammes d'uranium enrichi à 60% stockés dans les installations souterraines iraniennes. Le chiffrage précis des stocks et la mention d'installations identifiées suggèrent que les équipes techniques des deux camps disposent désormais d'une base commune de discussion.

Téhéran avait jusqu'ici limité l'ouverture du détroit à quelques navires sélectionnés, ce qui maintenait une incertitude structurelle sur l'approvisionnement mondial. La bascule vers une réouverture totale pendant le cessez-le-feu israélo-libanais annoncé par Donald Trump constitue un signal de rupture, interprété comme un geste de bonne volonté en amont des discussions du week-end.

Le cours du pétrole corrige brutalement

WTI sous 85$, Brent proche de -10%

Le cours du pétrole enregistre une correction violente dès l'annonce. Le WTI perd plus de 10% pour se négocier autour de 84,60$ le baril, tandis que le Brent recule de près de 10% sur la séance. L'amplitude du décrochage efface plusieurs semaines de tensions liées au blocus naval américain et à la fermeture partielle du détroit d'Ormuz.

Le passage du détroit concentre environ 20% du commerce pétrolier mondial en conditions normales. La réouverture complète, même temporaire, signifie une normalisation rapide des flux maritimes entre le golfe Persique et les marchés asiatiques et européens. Les raffineurs peuvent à nouveau s'approvisionner auprès des producteurs traditionnels du Moyen-Orient, ce qui réduit mécaniquement la tension sur le marché physique.

Les opérateurs qui avaient accumulé des positions acheteuses sur le baril en anticipation d'une crise prolongée liquident leurs positions dans un marché devenu soudainement vendeur. Ce phénomène amplifie mécaniquement la baisse initiale. La page dédiée au pétrole brut de XTB permet de suivre les variations de la cotation en temps réel.

Or et argent jouent leur rôle de valeur refuge inversée

Contrairement à ce que l'on pourrait attendre dans un contexte de détente géopolitique, les métaux précieux progressent fortement. L'or au comptant gagne 2% à 4 881,81$ l'once, tandis que l'argent bondit de près de 5% à 82,30$ l'once. Cette configuration traduit la complexité des flux de capitaux : la baisse des rendements obligataires liée à l'apaisement du risque inflationniste soutient les actifs non rémunérateurs.

L'argent bénéficie en outre de sa composante industrielle. La perspective d'une reprise économique consécutive à la détente géopolitique alimente les anticipations de demande pour ce métal utilisé dans l'électronique, le photovoltaïque et de nombreuses applications industrielles. Le ratio or/argent, qui mesure le nombre d'onces d'argent nécessaires pour acheter une once d'or, se resserre au profit de l'argent.

Les caractéristiques fondamentales des métaux précieux et leur rôle dans un portefeuille diversifié sont détaillés sur la page matières premières de XTB. Pour comprendre plus largement les mécanismes de négociation de ces actifs, la page trading des matières premières de XTB Academy propose un cadre de référence complet.

Les valeurs en mouvement

Netflix sanctionné, Oracle poursuit son rallye

Netflix (NFLX) chute de 10%, enregistrant sa plus forte baisse depuis octobre. La déception vient des prévisions pour le deuxième trimestre : le BPA attendu s'établit à 0,78$ contre 0,84$ anticipés par le consensus LSEG. À cela s'ajoute l'annonce du départ du conseil d'administration de Reed Hastings, cofondateur historique du groupe, en juin prochain. Plusieurs analystes recommandent toutefois d'acheter sur repli, en pointant les résultats solides du premier trimestre avec un chiffre d'affaires de 12,25 milliards de dollars (+16% en glissement annuel), légèrement supérieur au consensus de 12,18 milliards. Netflix abandonne également sa tentative d'acquisition de Warner Bros Discovery.

Oracle (ORCL) gagne 3% et aligne une sixième séance consécutive de hausse. Le titre progresse de plus de 30% sur la semaine, sa meilleure performance hebdomadaire depuis 1999. L'enthousiasme du marché pour l'intelligence artificielle et les contrats cloud signés par le groupe alimente ce rebond. La configuration technique reste porteuse, avec un titre qui franchit plusieurs seuils de résistance majeurs dans des volumes élevés.

Alcoa, Affirm et Knight-Swift : trois trajectoires contrastées

Alcoa (AA) perd 2% après des résultats mitigés. Le BPA ajusté ressort à 1,40$ contre 1,49$ attendu selon le consensus LSEG. Le chiffre d'affaires de 3,19 milliards de dollars s'inscrit sous la fourchette prévue de 3,28 à 3,40 milliards, soit un recul de 5,2% en glissement annuel. Le résultat net progresse toutefois fortement en séquentiel à 425 millions de dollars contre 213 millions au quatrième trimestre 2025 (+99,5%), porté par une hausse de 12,3% du prix de l'aluminium primaire à 4 209$ la tonne métrique. La confirmation des objectifs annuels 2026 limite le repli, malgré la pression sur le segment alumine (EBITDA négatif de -40 millions) et la hausse des coûts énergétiques et de fret.

Affirm (AFRM) avance de 3% après que Morgan Stanley a classé le titre parmi ses valeurs préférées, en soulignant le potentiel de croissance bénéficiaire et l'apaisement des préoccupations sur le secteur du crédit privé. Le titre a reculé de 19% depuis le début de l'année 2026, ce que les analystes considèrent comme un point d'entrée attractif.

Knight-Swift (KNX) recule de 1% après avoir abaissé ses prévisions pour le premier trimestre. Le transporteur invoque les conditions hivernales défavorables et la hausse des coûts de carburant en mars, deux facteurs qui pèsent sur l'ensemble du secteur du transport routier. La page dédiée aux actions américaines de XTB permet de suivre les cotations détaillées de ces valeurs.

❓ FAQ

Pourquoi Wall Street bondit-elle ce 17 avril 2026 ? Les trois grands indices américains progressent après l'annonce par l'Iran de la réouverture complète du détroit d'Ormuz au trafic maritime commercial. En parallèle, Axios a révélé qu'un mémorandum d'entente en trois points est négocié entre Washington et Téhéran, prévoyant la libération de 20 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés contre le renoncement à l'uranium enrichi.

Pourquoi le cours du pétrole baisse-t-il autant ? Le WTI perd plus de 10% et le Brent près de 10% car la réouverture du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial, élimine en grande partie la prime de risque géopolitique intégrée dans les cours. Les flux maritimes peuvent reprendre normalement entre le golfe Persique et les marchés internationaux.

Pourquoi l'or monte-t-il malgré l'apaisement géopolitique ? L'or progresse de 2% car la détente géopolitique entraîne une baisse des rendements obligataires et des anticipations d'inflation. Or les actifs non rémunérateurs comme l'or bénéficient mécaniquement de la baisse des taux réels. L'argent profite en outre de sa composante industrielle, stimulée par la perspective d'une reprise économique.

Que s'est-il passé chez Netflix ? Netflix chute de 10% après avoir publié des prévisions de BPA pour le deuxième trimestre à 0,78$ contre 0,84$ attendus. Le groupe a également annoncé le départ du conseil d'administration de son cofondateur Reed Hastings en juin, et l'abandon de sa tentative d'acquisition de Warner Bros Discovery. Les résultats du premier trimestre restent solides avec un chiffre d'affaires de 12,25 milliards de dollars.

Quelle est l'importance du détroit d'Ormuz pour les marchés ? Le détroit d'Ormuz est un passage maritime étroit entre le golfe Persique et la mer d'Oman. Environ 20% du commerce pétrolier mondial y transite en conditions normales. Sa fermeture partielle liée au conflit entre les États-Unis et l'Iran avait provoqué un choc d'offre historique sur les marchés énergétiques, et sa réouverture constitue le principal catalyseur de la séance du 17 avril.