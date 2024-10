Temps de lecture: 23 minute(s)

Depuis des siècles, les matières premières sont l'un des actifs commerciaux les plus populaires au monde. Lisez cet article pour savoir comment investir dans les matières premières.

Depuis que l'économie existe, le commerce des matières premières se poursuit et il est certain que leurs prix continueront à fluctuer. En fonction des conditions économiques, des cycles, de l'offre disponible, des prévisions météorologiques et du sentiment des investisseurs. Le commerce des matières premières existe depuis des millénaires, à une époque où l'argent n'existait pas. À l'époque, des communautés entières les utilisaient comme monnaie principale. Les marchands devaient parcourir des milliers de kilomètres pour vendre les marchandises qu'ils achetaient. Les flottes commerciales risquaient le transport sur des mers infestées de pirates et de navires ennemis. Aujourd'hui, le marché des matières premières est très différent, mais son rôle est tout aussi important.

Par exemple, les prix du pétrole affectent les coûts de transport dans le monde entier, et les problèmes d'approvisionnement en blé peuvent entraîner une hausse des prix des denrées alimentaires. L'investissement dans les matières premières est également intéressant pour les investisseurs parce que les matières premières se comportent souvent à l'inverse des indices boursiers. Certains investisseurs peuvent utiliser des contrats à terme sur les matières premières et couvrir ou diversifier leurs portefeuilles au moyen d'ETF sur les matières premières ou d'actions de sociétés sélectionnées dans le secteur des matières premières. Les traders, quant à eux, optent le plus souvent pour les CFD matières premières. C'est à cette méthode de négociation des matières premières que nous allons nous intéresser. Du pétrole et du gaz aux métaux précieux, en passant par le cacao, le café ou le blé. Vous souhaitez en savoir plus sur le négoce des matières premières ? Nous vous encourageons à lire l'article.

Types de matières premières

Les matières premières peuvent aisément rentrer dans la composition du portefeuille d'investissement. Lorsque la demande dans l'économie reste élevée et que l'inflation augmente, les matières premières peuvent constituer une sorte de couverture contre cette dernière. L'or, par exemple, peut s'apprécier en période de tensions sur les marchés, d'incertitudes ou de perspectives de ralentissement économique. C'est pourquoi l'or est considéré comme une "valeur refuge". Les prix des matières premières industrielles augmentent en période de croissance économique mondiale. En règle générale, les matières premières peuvent être divisées en plusieurs groupes de base.

Matières premières énergétiques

Les matières premières énergétiques comprennent le pétrole et le gaz. Le pétrole brut est l'une des matières premières les plus importantes au monde, car il est le principal source d'énergie. Son prix est le produit de la demande mondiale de pétrole et des niveaux de production des plus grands producteurs mondiaux. Lorsque l'économie est en plein essor, les prix du pétrole peuvent se stabiliser à des niveaux légèrement plus élevés, bien que l'augmentation soit généralement compensée par une production plus importante. Une plus grande volatilité du marché pétrolier se produit souvent lorsque la relation entre l'offre et la demande est perturbée. Le gaz est utilisé à des fins énergétiques et industrielles. Il est souvent décrit comme une source d'énergie intermédiaire entre les combustibles fossiles et les énergies vertes.

Métaux précieux

Les métaux précieux, tels que l'or, l'argent, le platine et le palladium, attirent depuis longtemps les investisseurs en quête de stabilité et de sécurité patrimoniale. L'or est considéré comme une valeur refuge en période d'incertitude économique. La quantité limitée de cette matière première sur Terre contribue à maintenir le prix de l'once à un niveau élevé. L'argent, quant à lui, à une autre utilité : l'industrie. Le platine et le palladium, outre leur valeur esthétique, sont souvent utilisés dans l'industrie automobile pour la production de pots catalytiques.

Matières premières agricoles

Les matières premières agricoles comprennent les produits agricoles tels que les céréales (blé, maïs), les huiles végétales, le sucre, le cacao, le coton et bien d'autres. Outre l'offre et la demande sur le marché mondial, les prix de ces produits dépendent souvent de facteurs météorologiques. Les investisseurs intéressés par la négociation de matières premières agricoles doivent se tenir au courant des dernières informations sur les conditions météorologiques, les prévisions de récolte et l'évolution de la consommation mondiale. Une offre limitée peut faire grimper les prix. La hausse des prix du cacao en mai 2023 en est un bon exemple : elle est due à la baisse des exportations du Nigeria et de la Côte d'Ivoire et à la demande toujours forte des importateurs.

Matières premières industriels

Les matières premières industrielles sont un large éventail de produits de base utilisés dans la production industrielle. Il s'agit notamment du cuivre, de l'aluminium, du zinc, du plomb, du nickel, du fer et de l'acier. Les prix de ces matières premières sont souvent étroitement liés à la situation de l'économie mondiale et à la demande globale de produits industriels. C'est pourquoi leurs prix évoluent souvent en fonction des cycles économiques - le cuivre en est un bon exemple.

Qu'est-ce qui influe sur les prix ?

Les prix des matières premières sont sensibles à de nombreux facteurs qui peuvent entraîner des hausses ou des baisses de prix. Les marchés des matières premières sont très cycliques et la compréhension des cycles est la clé d'un investissement réussi dans les matières premières. Passons en revue les principaux facteurs qui influencent les prix.

L’offre et la demande

Le principal facteur influençant les produits de base est la relation entre l'offre et la demande sur le marché. Si l'offre de produits de base est limitée et que la demande augmente, les prix ont tendance à augmenter. À l'inverse, un excès d'offre par rapport à la demande entraîne une baisse des prix. Un bon exemple de ce phénomène est la chute massive des prix du pétrole brut lors du krach provoqué par la pandémie de Covid-19. À cette époque, le monde a connu un effondrement économique rapide, qui s'est immédiatement répercuté sur le prix du pétrole, des matières premières industrielles et de l'or. Il est intéressant de suivre la situation de l'offre et de la demande sur le marché des matières premières afin d'identifier les opportunités d'investissement potentielles.

Comparaison des graphiques du pétrole et de l'or pendant l'année de la pandémie

La demande de pétrole a fortement chuté en mars 2020, lorsque la pandémie a commencé. Les baisses se sont accentuées en avril 2020, lorsqu'une offre excédentaire de pétrole brut a entraîné un effondrement sans précédent des prix du pétrole, forçant le prix du contrat à terme pour le West Texas Intermediate (WTI) à chuter de 18 dollars le baril à environ -37 dollars le baril. À titre de comparaison, l'or (graphique bleu) a également fortement chuté en mars 2020, tout comme d'autres matières premières. Il a toutefois réussi à regagner du terrain en avril 2020. Cela montre à quel point le marché des matières premières peut parfois être volatil. Veuillez noter que les données présentées se réfèrent aux performances passées et ne constituent donc pas un indicateur fiable des performances futures. Source : xStation5

Conditions météorologiques et coûts miniers

Le gaz naturel et les matières premières agricoles en particulier sont sensibles aux conditions météorologiques. Par exemple, les prévisions de températures froides ou d'hivers rigoureux peuvent favoriser la hausse des prix du gaz car le marché s'attend à une augmentation de la demande de chauffage. En revanche, un temps doux peut favoriser les ventes et faire baisser la demande.

Des conditions météorologiques défavorables, telles que des sécheresses, des inondations, des ouragans ou des tempêtes de grêle, pourraient avoir un impact négatif sur les récoltes et faire grimper les prix des produits agricoles. Les opérateurs qui surveillent le marché à court terme doivent avant tout suivre régulièrement les prévisions météorologiques et surveiller la situation du marché agricole. Les coûts d'extraction, de transport, de stockage et la limite de rentabilité de la production peuvent également être des indicateurs importants pour le marché des matières premières.

Politiques des banques centrales et géopolitique

Les décisions monétaires prises au niveau de la banque centrale peuvent avoir un impact significatif sur les prix. Cependant, elles agissent généralement avec un décalage dans le temps. La banque centrale la plus importante dont les décisions affectent l'économie mondiale est la Réserve fédérale américaine.

Par exemple, lorsque l'inflation est trop élevée, la Fed augmente les taux d'intérêt afin de réduire la demande des consommateurs. Les investisseurs évaluent alors les risques de ralentissement économique. En règle générale, une augmentation des risques de récession ne favorise pas le pétrole et les matières premières industrielles. En revanche, elle peut être favorable au prix de l'or.

Les changements de taux d'intérêt, les politiques des banques centrales, les plans de relance économique ou l'introduction de nouvelles réglementations. Tous ces facteurs affectent indirectement les matières premières. En outre, les conflits politiques, les guerres commerciales et d'autres événements géopolitiques peuvent également avoir un impact significatif. Les embargos commerciaux contre la Russie en sont un bon exemple. À la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine, le gaz russe a cessé d'être acheminé vers l'Europe en 2022. La perspective d'un approvisionnement limité a fait grimper les prix du brut à l'époque.

Pouvoir des monnaies

Les valeurs monétaires ont un impact direct sur les prix des produits de base. Si la valeur de la monnaie d'un pays exportateur de matières premières baisse par rapport à d'autres monnaies, les prix des matières premières de ce pays peuvent augmenter car elles deviennent moins chères pour les acheteurs étrangers. Les investisseurs doivent surveiller les taux de change, en particulier le dollar américain (USD). Souvent, un renforcement du dollar favorise l'imposition d'une pression à la baisse sur les prix des produits de base. Les monnaies associées aux pays qui dépendent fortement des exportations et de l'extraction de matières premières, comme la couronne norvégienne (NOK) ou le dollar australien (AUD), peuvent également être des indicateurs importants. N'oubliez pas qu'il ne s'agit là que de quelques-uns des nombreux facteurs qui influencent les prix des matières premières.

Croissance économique mondiale

Les prix de la plupart des produits de base dépendent fortement de la santé de l'économie mondiale. Lorsque les marchés perçoivent des circonstances favorables à l'amélioration du commerce mondial, les prix des matières premières peuvent également augmenter. En revanche, la perspective d'une crise ou d'un ralentissement économique exerce une pression à la baisse sur les prix. La raison en est bien sûr la baisse prévue de la demande. Par exemple, les prix du cuivre peuvent être fortement corrélés aux cycles économiques en raison de ses applications industrielles.

Comparaison des graphiques du pétrole WTI et des contrats à terme du S&P500 (US500) de 1986 à 2023

En juxtaposant l'évolution historique des prix de l'indice S&P500 et du pétrole brut américain WTI, on constate que les prix du brut dépendent fortement de la prospérité économique. Une économie forte favorise également le marché boursier. Pendant les récessions (barres grises), les prix du pétrole ont eu tendance à baisser en même temps que les prix des actions. Source : XTB Research : XTB Research

Stratégies de négociation des matières premières

Les traders en matières premières utilisent une variété de stratégies spécifiques aux négociants à court terme et aux investisseurs à long terme. L'exécution cohérente de la stratégie prévue peut contribuer à optimiser les performances et à gérer les risques. Il convient de rappeler que chaque stratégie de trading de matières premières possède ses propres caractéristiques et nécessite une analyse appropriée. Elle ne garantit pas non plus la rentabilité de l'investissement. Les investisseurs doivent suivre l'actualité et les informations relatives au marché des matières premières.

Stratégie d'oscillation de tendances

Cette stratégie consiste à identifier les tendances à long terme du marché des matières premières et à en tirer parti. Les investisseurs qui souhaitent suivre la tendance essaient d'identifier les matières premières qui sont dans des tendances haussières ou baissières continues et prennent des décisions d'investissement en fonction de celles-ci. L'utilisation de l'analyse technique, telle que les lignes de tendance, les indicateurs de tendance ou les formations de prix caractéristiques, peut aider à identifier les tendances et à prendre les décisions appropriées.

Comparaison des graphiques du WTI et de l'or de 1986 à 2023

Si l'on compare les prix du pétrole WTI et les prix de l'or, on constate que le métal précieux s'est mieux comporté que le pétrole pendant plusieurs récessions aux États-Unis (barres grises), depuis 1980. N'oubliez jamais que la négociation de contrats à terme est risquée et que les résultats passés peuvent ne pas se reproduire à l'avenir. Source : XTB Research : XTB Research

Le contrarianisme

En règle générale, il s'agit d'ouvrir des positions et de négocier des matières premières à contre-courant. Le contrarianisme caractérise les investisseurs et les négociants qui fondent leur stratégie sur le fait de jouer "contre la foule". Bien qu'il soit pratiquement impossible de prédire un creux ou un pic de prix, une stratégie anticyclique risquée peut donner un avantage aux investisseurs patients et aux traders agressifs. Par exemple, lorsque l'ensemble du marché parle de récession, les investisseurs agissant à contre-courant peuvent acheter des actions de sociétés de matières premières et ouvrir des positions d'achat sur des contrats à terme. En revanche, lorsque le marché est dans une phase d'euphorie, les investisseurs à contre-courant peuvent vendre les actions qu'ils détiennent. Et utiliser la vente à découvert, c'est-à-dire la possibilité d'ouvrir des positions sur les baisses de prix. La stratégie contrarienne ne convient certainement pas à tous les investisseurs en matières premières et peut être extrêmement risquée, car personne ne sait quand le marché inversera la tendance.

La saisonnalité

Les produits de base sont souvent soumis à des hausses ou à des baisses de prix saisonnières. Non seulement en raison des cycles économiques, mais aussi en raison d'autres facteurs. Il peut s'agir de questions liées à la saison des récoltes, à la demande d'énergie ou à la période de consommation. Par exemple, les prix du gaz naturel peuvent augmenter pendant les périodes où la demande d'énergie est plus forte. Une telle période est la période hivernale. Les baisses peuvent commencer de manière saisonnière avec la prévision d'une demande de chauffage plus faible. Les prix agricoles augmentent souvent avant la saison des récoltes. Les investisseurs peuvent tirer parti de ces tendances saisonnières en analysant les données historiques sur les prix et en recherchant des schémas récurrents.

Spread et arbitrage

Les spreads sont des différences de prix entre différents contrats de matières premières. Les traders peuvent analyser et comparer les prix de différents contrats de matières premières et prendre des décisions basées sur les différences de prix. Par exemple, un investisseur peut décider d'acheter un contrat portant sur une matière première dont le prix est inférieur et de vendre simultanément à découvert un contrat portant sur une autre matière première dont le prix est supérieur. Dans l'espoir que la différence de prix entre les matières premières se réduise ou augmente.

Tendances futures

L'analyse du potentiel des tendances futures du marché est extrêmement importante pour les investisseurs en matières premières. Comprendre les tendances à venir vous permet de prendre des décisions d'investissement judicieuses et peut vous aider à réussir vos investissements à long terme. Un aspect important de l'analyse des tendances futures sur le marché des matières premières est la prise en compte de l'évolution de l'environnement et de la capacité d'adaptation. De nos jours, la volatilité économique, géopolitique et environnementale a un impact considérable sur les prix et l'offre des matières premières.

En négociant des contrats à terme, les investisseurs peuvent exprimer leur point de vue sur les perspectives de prix non seulement par le biais de transactions d'achat. Mais aussi par la vente à découvert, en pariant sur la baisse des prix des matières premières. Plusieurs facteurs clés méritent d'être pris en compte lors de l'analyse des tendances futures du marché des matières premières.

Développement technologique

Les développements technologiques peuvent affecter l'efficacité de l'extraction, du traitement et de l'utilisation des matières premières. Les investissements dans les nouvelles technologies, telles que la robotique, l'intelligence artificielle ou l'Internet des objets (IoT), peuvent projeter la manière dont les matières premières sont utilisées dans diverses industries. Et sur l'échelle de leur utilisation.

Géographie et géopolitique

Certaines régions du monde sont riches en matières premières spécifiques, ce qui peut affecter leur prix et leur disponibilité. En outre, l'évolution des relations internationales et des politiques commerciales peut affecter le marché des matières premières.

Écologie

Un autre facteur important est la durabilité et le souci de l'environnement. La sensibilisation croissante à l'environnement et l'augmentation des réglementations environnementales ont un impact sur la manière dont les matières premières sont extraites et sélectionnées. Les entreprises doivent intégrer ces facteurs dans leurs stratégies et investir dans des solutions plus écologiques.

Les tendances à venir sur le marché des matières premières seront également influencées par l'évolution des préférences des consommateurs. À long terme, la sensibilisation aux produits verts, éthiques et socialement responsables pourrait entraîner une augmentation de la demande d'énergie renouvelable ou de matières premières à faible empreinte carbone.

Gestion risques

Le risque est inhérent au commerce des matières premières, en particulier aux contrats à terme à effet de levier. Les prix des matières premières fluctuent chaque jour pour diverses raisons, telles que les variations de l'offre et de la demande, les conditions météorologiques, la politique monétaire, le sentiment et de nombreux autres facteurs externes. Les prix des matières premières peuvent également être affectés par des conflits armés ou des embargos commerciaux, qui perturbent la relation entre l'offre et la demande.

Un élément clé du commerce des matières premières est la compréhension du risque et la bonne gestion du capital. Les événements aléatoires imprévisibles ont un impact significatif sur les marchés financiers mondiaux. Souvent, les scénarios les plus probables ne sont pas ceux qui se réalisent. Il est donc important d'utiliser des ordres défensifs et de respecter certaines règles de base.

Capital et taille des positions

La première étape de la gestion du capital consiste à établir un budget d'investissement approprié. L'investisseur doit déterminer le montant qu'il est prêt à investir dans le négoce de matières premières et la part de son portefeuille à allouer à ces transactions. Il est important que ce budget soit réaliste et adapté aux capacités financières individuelles. Il ne faut pas investir plus que ce que l'on est capable de perdre. Gérez également consciemment la taille des positions de votre portefeuille.

Ordres différés

XTB comprend l'importance de la gestion des positions ouvertes pour les traders et les investisseurs. Tous les investisseurs et traders ne suivent pas les graphiques et les informations pendant des heures, chaque jour. Les matières premières peuvent réagir violemment aux données, aux nouvelles du monde ou à tout autre événement aléatoire susceptible d'affecter les prix. Les ordres défensifs viennent à la rescousse et permettent de protéger les bénéfices et de limiter les pertes potentielles.

Les outils défensifs tels que le stop loss, le take profit ou le trailing stop loss ne permettent pas seulement d'appliquer la stratégie établie. Ils peuvent constituer un outil important de gestion des risques dans le cadre du négoce de CFD sur matières premières. En savoir plus sur les stop loss & take profit ici.

Les investisseurs en bourse et en ETF peuvent utiliser des ordres en attente tels que sell stop, buy stop, sell limit et buy limit. La plateforme éducative de XTB permet à chaque investisseur d'apprendre les détails de chacun de ces ordres. En savoir plus sur les ordres en attente ici.

Diversification

La diversification consiste à rechercher habilement des actifs qui ne sont pas corrélés entre eux et à répartir les investissements entre différents produits de base et instruments financiers. Son principal objectif est de réduire le risque et la volatilité d'un portefeuille. Par exemple, une baisse potentielle des contrats sur le prix du cuivre peut réduire l'exposition à un ETF qui donne une exposition à l'or. La diversification vise également à réduire le risque associé aux fluctuations de la valeur des différentes matières premières. Si la valeur d'une matière première chute, l'investisseur peut disposer d'autres investissements rentables pour compenser les pertes. L'un des avantages peut également résider dans la possibilité d'une surperformance lorsque différents produits de base enregistrent de bonnes performances à différents moments.

Investir dans différents produits et marchés réduit le risque associé à un produit particulier. Si le prix du pétrole chute, par exemple, un investisseur peut détenir d'autres matières premières qui continuent à générer des rendements.

La diversification d'un portefeuille peut offrir de nouvelles opportunités à un investisseur. Grâce à différents investissements, il peut profiter des avantages des différentes tendances et cycles du marché.

La diversification peut contribuer à réduire la volatilité du portefeuille global et, par conséquent, servir de couverture contre les appels de marge. Si un produit de base perd de la valeur, d'autres investissements peuvent compenser les pertes. En fin de compte, une bonne diversification permet d'obtenir un portefeuille plus stable.

Tout le monde ne diversifie pas son portefeuille, sous prétexte que la diversification peut réduire considérablement l'impact des "positions gagnantes". La diversification comporte également des risques spécifiques et ne produit pas toujours les résultats escomptés. Un investisseur peut être confronté à une situation dans laquelle la majorité des investissements ne produisent pas de rendements satisfaisants.

Gestion plus complexe

La multiplicité des investissements exige plus d'attention et de suivi. L'investisseur doit être au courant des tendances et des événements actuels sur les différents marchés. Cela peut prendre du temps et nécessiter un engagement plus important.

Trading de CFD sur matières premières chez XTB

Le stockage des matières premières physiques est difficile, et le plus souvent impossible. Pour les investisseurs particuliers, c'est pratiquement impossible. Les clients de XTB peuvent envisager une exposition aux matières premières de différentes manières, notamment par le biais de CFD.

Long / Short

Les CFD permettent aux investisseurs de négocier à la fois des baisses et des hausses de prix. Cela rend la négociation des contrats de matières premières plus flexible. Si un investisseur s'attend à ce que le prix d'une matière première donnée, comme le pétrole, augmente, il peut ouvrir une position acheteuse (longue). Cette position lui permettra de réaliser un bénéfice lorsque le prix augmentera. En revanche, si l'investisseur s'attend à ce que le prix baisse, il peut ouvrir une position de VENTE (short). Dans ce cas, il enregistrera un bénéfice lorsque le prix baissera, conformément à sa prédiction. Parier sur la baisse des prix s'appelle la vente à découvert.

Matières premières sur la plateforme XTB (CFD futures trading)

Agriculture: SUGAR, COFFEE, CORN, COCOA, SOYBEAN, SOYOIL, COTTON, WHEAT

Énergie: OIL, OIL.WTI, NATGAS, GASOLINE, LSGASOIL)

Industriel: COPPER, ALUMINIUM, ZINC, NICKEL

Métaux précieux: GOLD, SILVER, PLATINUM, PALLADIUM

Élevage: CATTLE, LEANHOGS

Les contrats de différence (CFD) constituent l'une des alternatives à l'exposition physique "difficile" au marché des matières premières. Lors de la négociation de CFD, la performance du trader dépend de la direction de la transaction (BUY, SELL) et de la différence de prix entre le prix d'ouverture et le prix de clôture de la position. Ces instruments peuvent contribuer à la diversification d'un portefeuille d'investissement. Ils se caractérisent par :

la possibilité de négocier sur les hausses et les baisses de prix

Ordres défensifs (stop loss et take profit, ainsi que trailing stop loss)

Faibles coûts de négociation

L'effet de levier

Forte volatilité de la valeur des positions

Risque d'investissement élevé

Liquidité élevée

Règlement en temps réel (T+0)

L'investisseur ne devient pas propriétaire de la matière première, mais seulement du contrat

Pas de coûts associés au stockage des matières premières

CFD trading

Lorsqu'ils négocient des instruments CFD, les opérateurs n'achètent pas de marchandises réelles. Ils négocient un instrument dérivé - un contrat de différence de prix. La négociation de CFD sur matières premières n'est pas tout à fait la même que la négociation d'actions ou d'ETF sans effet de levier. Tout d'abord, en raison de l'effet de levier.

L'effet de levier vous permet d'ouvrir des positions plus importantes avec un petit pourcentage de leur valeur grâce à ce que l'on appelle une marge. D'un autre côté, l'effet de levier est associé à un risque d'investissement et à une volatilité élevés. Cela peut conduire à la fermeture automatique de la position par le mécanisme défensif "Stop Out" si la perte sur le compte augmente. Avant qu'un investisseur ne décide de négocier des CFD, il est très important qu'il comprenne bien le fonctionnement des produits dérivés.

Selon la matière première choisie, la valeur d'un lot, c'est-à-dire l'unité de volume de base de la position, varie. Ainsi, pour l'OR, 1 lot correspond au prix de 100 onces, pour le PÉTROLE au prix de 1000 barils, pour l'ARGENT à 5000 onces, etc. Les traders trouveront les informations sur la valeur d'un lot directement dans la plateforme d'investissement XTB. Grâce à l'ordre minimum de 0,01 lot, chaque investisseur peut adapter la taille de sa position à ses propres opportunités d'investissement.

Par exemple, si l'effet de levier est de 1:20, la marge équivaut à 5 % de la valeur du contrat.

Ainsi, pour ouvrir une position avec une valeur de contrat de 2 000 $, un investisseur ne peut utiliser que 100 $.

La taille de la position est mesurée en lots

La taille minimale d'un ordre est de 0,01 lot (appelé "micro-lot").

L'effet de levier augmente à la fois les profits et les pertes potentiels.

Les ordres défensifs permettent de couvrir une position et de gérer le risque.

Pour en savoir plus sur les CFD, cliquez ici.

Autres options d'investissement

En investissant chez XTB, les investisseurs ont à leur disposition bien plus que des instruments CFD. XTB propose plusieurs centaines d'actions et des dizaines de fonds de matières premières ETF qui offrent une exposition directe ou indirecte au marché des matières premières.

Actions: Exxon Mobil (XOM.US), Chevron (CVX.US), BP (BP.UK), Shell (SHELL.NL), Occidental Petroleum (OXY.US), Rio Tinto (RIO.UK), BHP Billiton (BHP.US), Vale (VALE.US), Freeport McMoran (FCX.US), Glencore, Newmont (NEM.US), Anglogold Ashanti (AU.US), Barrick Gold (GOLD.US).

ETF: iShares Physical Gold (IGLN.UK), iShares Physical Silver (ISLN.UK), Deutsche Boerse Commodities Gmbh ETC (4GLD.DE), iShares Commodity Diversified Swap (ICOM.UK), ETF WTI Crude Oil (OD7F.DE), iShares Oil & Gas Exploration & Production (IOGP.UK), iShares Stoxx 600 Oil & Gas (SXEPEX.UK), ETFS Natural Gas (NGAS.UK), SPDR S&P Oil & Gas Exploration (XOP.US), ETF Industrial Metals (AIGI.UK), ETF Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (CIND.UK), SPDR Industrial Average Trust (DIA.US).