OUVERTURE US : la faiblesse du marché de l'emploi n'affecte pas les marchés

L'ouverture des marchés américains a été légèrement positive après la publication de données sur le marché du travail inférieures aux attentes. Les rapports ADP et Challenger Job Cuts confirment un ralentissement significatif de l'emploi. Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq restent légèrement positifs, mais les investisseurs attendent clairement une évolution plus marquée jusqu'à la publication demain des données sur l'emploi.

Données macroéconomiques :

Les données ADP ont montré une augmentation des emplois plus lente que prévu : 54 000 contre 71 000 attendus.

Challenger Job Cuts a indiqué une augmentation significative des licenciements prévus, passant de 62 000 à 85 900.

Les coûts unitaires de main-d'œuvre au deuxième trimestre 2025 ont diminué à 1 % (contre 1,1 % prévu et 6,9 % précédemment).

Dans l'ensemble, ces données nous permettent d'observer non seulement un resserrement du marché du travail, mais surtout une détérioration de la situation des travailleurs à un rythme plus rapide que prévu par le marché. La pression sur la FED s'accroît à chaque publication. Au vu de ces données médiocres, on peut se demander si les baisses de taux de la FED ne sont pas en retard. Cependant, le marché attend le verdict jusqu'à la publication demain des données NFP.

La politique trade de Donald Trump continue d'échouer.

Les États-Unis ont vu leur déficit de trade augmenter pour un autre mois consécutif, principalement avec la Chine, en particulier dans les secteurs de l'électronique et des biens de consommation. Les politiques tarifaires exercent principalement une pression sur la demande de produits américains.

Le rapport ISM récemment publié pour le secteur des services s'est avéré meilleur que prévu, indiquant une résilience soutenue de l'économie malgré la faiblesse du marché du travail. L'indice a dépassé les prévisions, suggérant une forte demande dans les services, un segment clé de l'économie américaine.

US500 (D1)

Source: Xstation

Le prix sur le graphique continue de se maintenir à la limite inférieure du canal de croissance, qui est susceptible de devenir une résistance à long terme. La ligne de tendance la plus proche se situe au niveau de 6 330 dollars, mais la première résistance est très proche, à la ligne FIBO 23,6. Les acheteurs démontrent leur force en défendant à plusieurs reprises des niveaux importants et en récupérant rapidement leurs pertes. En cas de nouvelles hausses, la résistance forte la plus proche est le niveau du dernier ATH, autour de 6 500.

Actualités des entreprises :

Broadcom (AVGO.US) — La société publie ses résultats aujourd'hui après la séance. Certains investisseurs craignent un scénario de « vente des faits » en cas de déception, même légère, des résultats. Les attentes envers le fabricant d'électronique sont énormes, le marché tablant sur une croissance du BPA de plus de 30 %.

Tesla (TSLA.US) — La société a largement diffusé son application de robot-taxi à Austin, la capitale du Texas. Le cours augmente d'un peu plus de 1 % à l'ouverture.

Salesforce (CRM.US) — Le géant des logiciels de commerce électronique a déçu avec ses prévisions de ventes, ce qui a accru les inquiétudes des investisseurs quant au rythme de mise en œuvre et de monétisation de l'IA. À la lumière de ces informations, le fait que la société réduise ses effectifs de 4 000 personnes peut également être préoccupant. Le cours de l'action commence la séance en baisse significative, perdant jusqu'à 7 %.

Apple (AAPL.US) — Le géant technologique annonce la sortie de son propre modèle d'IA pour concurrencer ChatGPT et Perplexity. Le cours de l'action diminue légèrement.

Hewlett Packard (HPE.US) — Le fabricant et distributeur de serveurs et d'ordinateurs personnels a publié ses résultats. La société a réussi à dépasser les attentes tant en termes de bénéfice par action que de chiffre d'affaires. De plus, les commentaires du PDG, qui a assuré une nouvelle ère pour la société et sa participation au marché de l'IA, ont suscité un sentiment positif. Le cours de l'action affiche une hausse.