Ouverture US | la hausse de l'IPC sème la panique à Wall Street !

La séance de Wall Street s'ouvre aujourd'hui dans un climat nettement morose, suite à la publication des chiffres de l'IPC américain, qui se sont une nouvelle fois révélés supérieurs aux attentes du marché.

Les principaux indices boursiers américains ont ouvert en baisse, le Nasdaq menant le mouvement à la baisse, car il reste le plus sensible à la hausse des rendements obligataires et à la perspective d'un maintien prolongé des taux d'intérêt à des niveaux élevés. Ce sentiment négatif est largement perceptible sur l'ensemble du marché, les investisseurs réduisant leur exposition aux actifs risqués et réévaluant leurs anticipations en prévision d'une position hawkish de la Réserve fédérale.

L'inflation annuelle mesurée par l'IPC s'est accélérée pour atteindre 3,8 %, son plus haut niveau depuis mai 2023, tandis que l'inflation sous-jacente s'est également révélée plus forte que prévu. Ces données ont immédiatement entraîné une hausse des rendements des bons du Trésor américain et une forte détérioration du sentiment sur les marchés boursiers.

La principale source de pression inflationniste reste le logement et les loyers, c'est-à-dire la composante « logement », qui représente toujours la part la plus importante du panier de l'IPC. Parallèlement, les prix de l'énergie ont connu une accélération sensible, en particulier ceux des carburants et des services énergétiques au sens large, devenant ainsi l'un des principaux moteurs de la dynamique inflationniste récente. L'impact de l'intensification des tensions géopolitiques et du conflit en cours dans le golfe Persique se fait également de plus en plus sentir, contribuant à la hausse des prix du pétrole et des carburants. Une pression supplémentaire provient de la hausse des services de transport et de l’inflation toujours élevée dans le secteur des services.

Les marchés boursiers s’inquiètent de plus en plus d’un scénario de « taux élevés plus longtemps », c’est-à-dire de taux d’intérêt qui resteraient élevés pendant une période prolongée. Il y a quelques mois à peine, les investisseurs tablaient sur le début d’un cycle de baisse des taux au second semestre, mais les données d’aujourd’hui ont repoussé ce scénario à plus long terme. Les acteurs du marché craignent désormais de plus en plus que, si l’inflation reste élevée au cours des prochains mois, la Fed ne se contente pas de maintenir une politique restrictive plus longtemps, mais qu’elle soit même contrainte de la durcir davantage et de procéder à de nouvelles hausses de taux.

Une autre source d’inquiétude pour les marchés réside dans le fait que les pressions inflationnistes ne se limitent plus au seul secteur de l’énergie. L’inflation sous-jacente s’accélère également, ce qui suggère que les pressions sur les prix s’étendent à l’ensemble de l’économie. Cela est particulièrement préoccupant pour la Fed, car cela accroît le risque que l’inflation s’ancre davantage à des niveaux élevés.

Source: xStation5

Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 (US500) s'échangent en baisse aujourd'hui, la pression à la vente étant principalement alimentée par un chiffre de l'inflation à la consommation aux États-Unis plus élevé que prévu. Ces données ont renforcé les craintes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait devoir maintenir une politique monétaire restrictive plus longtemps, repoussant ainsi les anticipations de baisses de taux. On observe également une crainte grandissante que la persistance de l'inflation ne pousse même la Fed vers une position plus hawkish et, éventuellement, vers de nouvelles hausses de taux.

Source : xStation5

Actualités des entreprises

Broadcom (AVGO.US) est en légère baisse malgré le sentiment positif des analystes à l'approche de la publication de ses résultats trimestriels. Le marché continue de voir un fort potentiel dans le développement d'infrastructures d'IA et dans les partenariats avec des entreprises développant des modèles d'intelligence artificielle. Cependant, après la très forte reprise récente du secteur des semi-conducteurs, certains investisseurs prennent leurs bénéfices.

Alphabet (GOOG.US) (GOOGL.US) reste sous pression suite à des informations selon lesquelles des outils basés sur l’IA auraient été utilisés pour tenter de mener des cyberattaques sophistiquées. Cette affaire met une nouvelle fois en évidence les risques croissants en matière de cybersécurité et les vulnérabilités potentielles associées au développement rapide des technologies d’intelligence artificielle.

Bristol Myers Squibb (BMY.US) progresse légèrement après avoir annoncé une vaste collaboration dans la recherche et le développement de nouvelles thérapies. Ce partenariat porte sur des projets en oncologie, en hématologie et en immunologie, et le marché considère cet accord comme un coup de pouce potentiel pour le pipeline de médicaments de la société et ses perspectives de croissance à long terme.

Salesforce (CRM.US) subit une légère pression après que Citi a abaissé son objectif de cours en prévision des résultats trimestriels à venir. Cet ajustement reflète des attentes plus prudentes concernant la croissance à court terme du secteur des logiciels, même si les perspectives à long terme liées à l'IA restent favorables à la société.