OUVERTURE US : la hausse de Wall Street s'essouffle 📉 Le titre Caterpillar rebondit après la publication de ses résultats

L'optimisme à Wall Street s'estompe légèrement aujourd'hui, dans un contexte mitigé suite à la publication hier des résultats des géants de la technologie. Microsoft et Meta Platforms figurent parmi les plus à la traîne, tandis qu'Alphabet (GOOGC.US) se distingue par sa surperformance, son titre s'élevant vers les 370 $, soit une remontée de près de 40 % par rapport aux plus bas de mars.
US100 (intervalle D1)
Si l'on examine le graphique des contrats à terme sur le Nasdaq 100, les haussiers se sont heurtés à une forte résistance près du niveau de 27 600. Cette zone devrait constituer une zone de résistance clé dans les jours et les semaines à venir. La bougie journalière actuelle forme une mèche ressemblant à un gravestone doji baissier. De même, le MACD laisse entrevoir un croisement baissier. D'un autre côté, le contexte général de la saison des résultats reste favorable aux actions, même si, sans résolution du conflit au Moyen-Orient, il pourrait être difficile de générer une nouvelle impulsion haussière d'une ampleur similaire.
Source: xStation5
Actualités des entreprises
Meta Platforms — La société mère de Facebook recule d'environ 9 % après avoir relevé ses prévisions de dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année à une fourchette comprise entre 125 et 145 milliards de dollars, ce qui a renforcé les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses liées à l'IA. La hausse des dépenses d'investissement a éclipsé des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes.
Eli Lilly — Le géant pharmaceutique affiche une hausse d'environ 7 % après avoir publié des résultats du premier trimestre nettement supérieurs aux attentes des analystes. La société a également relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à 82-85 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 80-83 milliards de dollars.
Royal Caribbean — L'opérateur de croisières progresse d'environ 6 % à la suite de la publication de ses derniers résultats financiers. Le bénéfice par action ajusté pour le premier trimestre s'est établi à 3,60 dollars, dépassant les 3,20 dollars attendus par les analystes. Le chiffre d'affaires a atteint 4,45 milliards de dollars, légèrement en deçà du consensus de 4,46 milliards de dollars. La société a également revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de BPA pour l'ensemble de l'année.
Caterpillar — L'action Caterpillar progresse de près de 9 % après la publication de ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture du marché jeudi. Le fabricant d'équipements de construction a affiché un BPA ajusté de 5,54 $ et un chiffre d'affaires de 17,42 milliards de dollars, contre des estimations consensuelles de FactSet de 4,65 $ et 16,53 milliards de dollars, respectivement.
Caterpillar a également déclaré s'attendre à une hausse des ventes et du chiffre d'affaires en glissement annuel pour le trimestre en cours. Le PDG Joe Creed a souligné un excellent début d'année, porté par la résilience des marchés finaux et une exécution rigoureuse dans un environnement opérationnel dynamique. Il a ajouté qu'un carnet de commandes record constituait une base solide pour maintenir cette dynamique positive. L'action a progressé de plus de 160 % au cours de l'année écoulée et affiche une hausse de 41 % en 2026, soutenue par la demande croissante dans le secteur de la construction liée au développement des infrastructures d'IA.
Source: xStation5
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