OUVERTURE US : Le marché ne prévoit pas de récession, mais attend avec intérêt le discours de Powell prévu plus tard dans la journée.

Les marchés financiers semblent ignorer complètement le risque de récession de l'économie américaine. L'opinion dominante est qu'un atterrissage en douceur est non seulement le scénario le plus probable, mais aussi la seule voie viable compte tenu du contexte macroéconomique actuel. L'optimisme des investisseurs est encore alimenté par les niveaux records atteints par les principaux indices boursiers américains, qui atteignent presque quotidiennement de nouveaux sommets historiques. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La reprise du secteur technologique ne montre aucun signe de ralentissement ; elle semble même s'accélérer, portée par l'intérêt croissant pour l'intelligence artificielle, les infrastructures de données et la production de semi-conducteurs de pointe. De plus en plus d'entreprises annoncent des investissements de plusieurs millions de dollars dans la technologie, allant de la construction de centres de données à la mise en œuvre de solutions basées sur l'IA. Cette tendance continue de soutenir le sentiment haussier du marché et atténue les craintes d'un éventuel ralentissement économique. Aujourd'hui, l'attention des investisseurs se porte sur le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. Son ton et toute indication sur l'orientation future de la politique monétaire pourraient jouer un rôle décisif dans l'évolution à court terme des marchés. Toute mention des risques de récession ou de la nécessité de maintenir des taux d'intérêt élevés pourrait déclencher une correction, tandis qu'une position plus accommodante serait probablement interprétée comme une confirmation de la tendance haussière actuelle. US500 (période H1) Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 (US500) affichent des gains modestes en début de séance, se maintenant près de leurs plus hauts niveaux historiques. Malgré l'optimisme ambiant et la forte dynamique haussière, les investisseurs font preuve de prudence avant le discours très attendu du président de la Fed, Jerome Powell, prévu aujourd'hui. Ses propos seront déterminants pour façonner les anticipations concernant la politique monétaire future et le comportement à court terme des marchés boursiers. Source: xStation5 Actualités de l'entreprise Les actions de Boeing (BA.US) ont augmenté d'environ 3 %, s'échangeant à près de 216 dollars, à la suite d'informations selon lesquelles les États-Unis et la Chine seraient en phase finale de négociations concernant une importante commande d'avions pour Boeing. Bien que les détails concernant le nombre et le modèle des avions n'aient pas été divulgués, cet accord potentiel pourrait avoir un impact significatif sur les performances financières de l'entreprise. Cette nouvelle a amélioré le sentiment des investisseurs, stimulant le cours de l'action avant l'ouverture du marché. Les actions d'ACM Research (ACMR.US) ont bondi de plus de 6 % pour atteindre 38,50 dollars après l'annonce de l'intégration de la société dans l'indice S&P SmallCap 600, en remplacement de WK Kellogg Co., qui devrait être rachetée par le groupe Ferrero dès la conclusion de la transaction. L'intégration dans l'indice devrait accroître la visibilité d'ACM Research auprès des investisseurs institutionnels, ce qui pourrait augmenter sa liquidité et son attractivité auprès des fonds axés sur des petites capitalisations. Les actions de Firefly Aerospace (FLY.US) ont baissé d'environ 10 % après la publication du premier rapport financier de la société en tant qu'entité cotée en bourse. Malgré une très forte croissance de son chiffre d'affaires et un carnet de commandes de 1,1 milliard de dollars, les investisseurs restent préoccupés par les pertes d'exploitation élevées et la consommation rapide des liquidités disponibles. Les actions de Kenvue (KVUE.US) ont augmenté d'environ 4 % en début de séance, malgré les avertissements émis par l'administration Trump concernant l'utilisation du Tylenol (paracétamol) lors de la grossesse. Les autorités ont suggéré un lien potentiel entre ce médicament et un risque accru d'autisme chez les enfants, ce qui a suscité une vive inquiétude parmi les investisseurs et les consommateurs. Néanmoins, le titre a légèrement rebondi, même s'il reste en baisse de plus de 25 % au cours des six derniers mois, en grande partie en raison des informations persistantes sur les liens possibles entre l'utilisation du Tylenol et des troubles du développement.

