L'actualité financière de ce début d'année 2026 est marquée par les interventions énergiques de la Maison-Blanche sous l'administration Trump. Entre remaniements géopolitiques au Venezuela et nouvelles régulations sectorielles aux États-Unis, les marchés financiers réagissent vivement. Matéis Mouflet, analyste chez XTB, décrypte ces mouvements dans son point de marché quotidien, offrant aux investisseurs une vision claire des enjeux actuels sur les indices, les matières premières et la macroéconomie mondiale.

🏗️ Politiques économiques et géopolitique de Donald Trump

L'impact sur l'immobilier résidentiel et le géant Blackstone

Donald Trump a récemment pris une mesure forte en interdisant aux grands investisseurs institutionnels d'acquérir davantage de maisons individuelles familiales. Bien que ces transactions ne représentent qu'environ 2% à 3% du marché global, l'annonce a provoqué une onde de choc immédiate. La capitalisation boursière de Blackstone, acteur majeur du secteur, a chuté temporairement de 17 milliards de dollars, soit une baisse de 6%, avant de se stabiliser rapidement.

Cette décision vise officiellement à faciliter l'accession à la propriété pour les particuliers. Pour un investisseur débutant, cela illustre comment une décision réglementaire, même sur un segment minoritaire, peut influencer la perception de valeur des plus grandes sociétés de gestion d'actifs au monde. L'analyste souligne toutefois la résilience du marché qui a absorbé cette nouvelle après une réaction initiale épidermique.

La défense américaine : un budget record et des contraintes inédites

Le secteur de la défense connaît un bouleversement majeur avec l'annonce d'une demande d'augmentation budgétaire au Congrès. Donald Trump souhaite porter le budget de la défense à 1 500 milliards de dollars en 2027, contre un record actuel de 1 000 milliards. Cependant, cette manne financière est assortie d'une condition stricte : les entreprises de défense ne pourront plus verser de dividendes ou procéder à des rachats d'actions tant qu'elles n'auront pas accéléré significativement leur production d'équipements.

Cette stratégie de "production d'abord" change la donne pour les actionnaires qui privilégiaient ces valeurs pour leur rendement régulier. Mathis précise que l'objectif est de renforcer les capacités militaires américaines, quitte à contraindre la politique de rémunération du capital des industriels du secteur à court terme.

📊 Dynamique des marchés boursiers mondiaux

Performances contrastées en Europe et en Asie

Sur le vieux continent, les indices montrent une certaine stabilité. Si le CAC 40 est resté stationnaire, le DAX allemand a progressé de 0,92%, porté notamment par l'envolée de près de 5% du titre Rheinmetall, fleuron de la défense européenne. En Asie, la tendance est plus morose. Le Nikkei japonais a reculé de 1,59%, plombé par la chute de 7,59% de Softbank, tandis que les géants technologiques chinois comme Alibaba ou Baidu ont pesé sur l'indice de Hong Kong.

Pour les investisseurs, ces disparités rappellent l'importance de la diversification géographique. Alors que l'Europe bénéficie de l'intérêt pour la défense, l'Asie subit les vents contraires liés aux valeurs technologiques et aux incertitudes régionales.

Perspectives sur les indices américains S&P 500 et NASDAQ

Aux États-Unis, les indices phares naviguent à proximité de niveaux records. L'analyse technique montre que le S&P 500 et le NASDAQ s'appuient sur des supports obliques de long terme très solides. Mathis Mouflé observe que les moyennes mobiles à 50 périodes servent de filet de sécurité efficace lors des phases de respiration du marché.

Le franchissement des résistances psychologiques, situées à 7 000 points pour le S&P 500 et 26 000 points pour le NASDAQ, est l'enjeu majeur des prochaines sessions. Si ces barrières "rondes" venaient à céder, le potentiel de hausse pourrait s'accélérer davantage, les marchés étant stimulés par les annonces de dérégulation et de relance budgétaire.

🛢️ Le marché des matières premières et du pétrole

Le Venezuela et la pression sur le cours du Brent

Le prix du pétrole brut est actuellement sous pression suite à une annonce géopolitique d'envergure. Donald Trump a indiqué qu'il superviserait la transition au Venezuela et que le pays allait remettre entre 30 et 50 millions de barils de pétrole aux États-Unis. Ces volumes seront vendus au prix du marché. Bien que cela ne représente que quelques jours de consommation américaine, l'impact psychologique sur l'offre mondiale est réel.

Le Brent se maintient autour de 60,26 dollars, mais l'augmentation potentielle de l'offre vénézuélienne, couplée à l'aide technique américaine pour relancer les forages, pèse sur les cours. Mathis rappelle toutefois que la remise en état des infrastructures pétrolières prendra du temps, généralement entre 2 et 4 ans.

Analyse technique du pétrole : supports et résistances

L'analyse graphique du pétrole révèle une situation de "double top" sur le long terme. Le cours évolue sur un support de Fibonacci à 61,8%. Si le prix venait à passer durablement sous ce seuil, une chute importante est à craindre. À l'inverse, un retour au-dessus des 75 dollars (retracement de 50%) pourrait signaler un retour des tensions et propulser le baril vers des sommets inattendus, potentiellement jusqu'à 160 dollars en cas d'escalade géopolitique majeure.

📉 Indicateurs macroéconomiques et cryptomonnaies

Taux obligataires et données de l'emploi

Le marché obligataire reste sous haute surveillance, particulièrement en France. Le taux à 10 ans français s'établit à 3,525%, se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte des 3,6%. Selon l'analyste, dépasser ce niveau pourrait exposer la dette française à des attaques spéculatives sur les marchés financiers. Aux États-Unis, le rendement du 10 ans se stabilise à 4,138%.

L'attention des investisseurs se porte désormais sur les demandes hebdomadaires d'allocations chômage. Ces chiffres sont cruciaux car ils influencent directement la politique de la Réserve fédérale (Fed). Un chômage plus élevé que prévu pourrait inciter la Fed à accélérer la baisse de ses taux d'intérêt, bien que les dernières données économiques (rapport ADP, indices ISM) se soient révélées plutôt robustes, suggérant une Fed encore "hawkish" (prudente face à l'inflation).

État des lieux du Bitcoin et de l'Ethereum

Dans l'univers des actifs numériques, une légère correction est observée. Le Bitcoin repasse sous la barre symbolique des 90 000 dollars avec une baisse de 1,48%, tandis que l'Etherum recule de 2% pour s'échanger autour de 3 100 dollars. Ces mouvements de consolidation sont fréquents après des phases de forte hausse et ne remettent pas en cause, pour l'instant, la tendance de fond.

❓ FAQ

1. Que signifie le terme "Hawkish" pour une banque centrale ? Le terme "hawkish" (faucon) désigne une politique monétaire rigoureuse. Une banque centrale hawkish privilégie la lutte contre l'inflation en maintenant des taux d'intérêt élevés ou en hésitant à les baisser, contrairement à une politique "dovish" (colombe) qui cherche à stimuler la croissance par des taux bas.

2. Pourquoi le seuil de 3,6% est-il critique pour les obligations françaises ? Ce niveau est considéré par les analystes comme un seuil psychologique et technique majeur. Si les taux dépassent ce point, cela signale une perte de confiance des investisseurs dans la capacité de remboursement ou la stabilité budgétaire du pays, ce qui peut entraîner une vente massive des titres de dette et augmenter encore le coût de l'emprunt pour l'État.

3. Quel est l'impact réel de l'apport de pétrole vénézuélien aux USA ? Bien que les volumes annoncés (30 à 50 millions de barils) soient importants pour le Venezuela, ils ne couvrent que 3 à 5 jours de la consommation totale des États-Unis. L'impact est donc plus symbolique et psychologique sur les marchés mondiaux que structurel à court terme.

4. Qu'est-ce qu'une "résistance psychologique" en bourse ? C'est un niveau de prix symbolique, souvent un chiffre rond (comme 7 000 points pour le S&P 500), où les investisseurs ont tendance à vendre leurs actifs pour prendre des bénéfices. Franchir une telle résistance est souvent le signe d'une forte dynamique haussière.