Le poids des grandes capitalisations technologiques amplifie le mouvement. Le Nasdaq 100 , dominé par ces valeurs, réagit plus fortement que d’autres indices comme le S&P 500.

Cette dispersion se retrouve dans les performances individuelles. Certaines entreprises hors technologie affichent des résultats solides, mais sans impact équivalent sur leurs cours.

La progression du Nasdaq 100 contraste avec d’autres segments du marché. Les valeurs technologiques liées aux semi-conducteurs surperforment, alors que d’autres secteurs restent sans direction claire.

AMD profite également du mouvement. Les investisseurs réagissent aux perspectives de croissance sur les infrastructures liées à l’IA. Le marché anticipe une hausse des volumes sur les prochaines publications.

Intel publie des perspectives pour le deuxième trimestre au-dessus des estimations. Le groupe indique une reprise sur les processeurs serveurs. Les revenus et les marges progressent, malgré des pertes au premier trimestre liées à des coûts de restructuration.

Le secteur des semi-conducteurs concentre l’essentiel des flux acheteurs. Les actions ARM, AMD, Intel et Qualcomm gagnent toutes plus de 10% en séance. Ce mouvement suit la demande liée à l’intelligence artificielle, qui soutient les ventes de puces pour centres de données.

Le Nasdaq 100 évolue à un niveau inédit, avec une hausse de plus de 1% . Le mouvement s’appuie sur les valeurs de semi-conducteurs, en particulier Intel et AMD , qui affichent des progressions à deux chiffres. Les données macroéconomiques publiées aux États-Unis montrent aussi un redressement du moral des ménages, avec un indice du Michigan à 49,8 .

Source: xStation5

Données macro : confiance des ménages en hausse

Indice du Michigan au-dessus des attentes

L’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan ressort à 49,8, contre 48,5 attendu et 47,6 précédemment. Cette progression concerne à la fois les anticipations et les conditions actuelles.

L’indice des anticipations atteint 48,1, contre 47,7 attendu. L’indice des conditions actuelles s’établit à 52,5, contre 51,0 prévu.

Les chiffres montrent une amélioration du sentiment des ménages américains, malgré un environnement de taux d’intérêt élevés.

Inflation : attentes contrastées selon l’horizon

Les anticipations d’inflation à 5 ans remontent à 3,5%, contre 3,4% attendu. À l’inverse, les attentes à 1 an reculent à 4,7%, contre 4,8% précédemment.

Le décalage entre court et long terme reste surveillé par la Réserve fédérale américaine. Une hausse des anticipations à long terme peut peser sur la trajectoire des taux.

Les marchés ajustent leurs prévisions de politique monétaire. Les publications macroéconomiques influencent directement les valorisations, notamment sur les valeurs de croissance.

Actualités entreprises : résultats et ajustements stratégiques

Publications et annonces sectorielles

AbbVie fait face à un refus de la FDA pour son traitement expérimental contre les rides. L’agence évoque des problèmes de production, sans remettre en cause l’efficacité ou la sécurité. Une nouvelle demande reste possible sans essais supplémentaires.

Ameriprise Financial publie un bénéfice net de 915 millions de dollars, avec des actifs sous gestion à 1 700 milliards de dollars, en hausse de 12% sur un an. La progression repose sur les commissions.

Baker Hughes dépasse les attentes grâce à son activité industrielle et technologique. Le segment des services pétroliers reste en retrait.

Cisco annonce une puce destinée aux infrastructures de calcul quantique. Le projet vise à connecter différents types d’ordinateurs quantiques.

Restructurations et pressions sur certaines valeurs

Nike prévoit environ 1 400 suppressions de postes. L’objectif consiste à réduire les coûts après plusieurs trimestres de ventes en baisse.

Palantir subit des critiques liées à ses activités dans la surveillance. Des pressions apparaissent sur certains investisseurs institutionnels.

Tesla ralentit le développement de ses robotaxis. Le calendrier de déploiement est repoussé en raison de contraintes opérationnelles.

Newmont profite de la hausse de l’or pour dépasser les estimations, malgré une production plus faible. Les coûts restent élevés à court terme.

VeriSign continue d'afficher une croissance stable de son chiffre d'affaires et une hausse des enregistrements de noms de domaine, reflétant les tendances actuelles en matière de numérisation. Cependant, l'action subit des pressions depuis la publication des résultats, malgré son modèle de revenus récurrents qui fait preuve de résilience. Berkshire Hathaway reste actionnaire.

Révisions d’analystes : ajustements ciblés

Hausse des objectifs sur certaines valeurs

Oppenheimer relève son objectif sur Monolithic Power Systems à 1 600 dollars, contre 1 500 dollars auparavant. La demande en centres de données soutient les prévisions.

JPMorgan augmente légèrement son objectif sur Nasdaq à 111 dollars, après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

Piper Sandler ajuste son objectif sur Roper Technologies à 540 dollars, contre 530 dollars.

Révisions à la baisse sur d’autres segments

JPMorgan abaisse son objectif sur Blackstone à 136 dollars, contre 142 dollars, après des revenus de gestion inférieurs aux attentes.

Jefferies relève son objectif sur West Pharmaceutical Services à 365 dollars, contre 295 dollars, après une amélioration des marges.

Ces ajustements reflètent des écarts entre secteurs. Les valeurs liées à la technologie et à l’IA bénéficient de perspectives plus élevées que les segments financiers ou industriels.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi le Nasdaq 100 atteint-il un record actuellement ?

Le Nasdaq 100 progresse grâce aux valeurs de semi-conducteurs. Intel et AMD enregistrent des hausses supérieures à 10%, soutenues par la demande liée à l’intelligence artificielle.

Quel rôle jouent les semi-conducteurs dans le Nasdaq 100 ?

Les entreprises de semi-conducteurs représentent une part importante du Nasdaq 100. Leur croissance influence directement la performance globale de l’indice.

Que signifie l’indice de confiance du Michigan pour les marchés ?

L’indice du Michigan mesure le moral des ménages américains. Une hausse à 49,8 indique une amélioration des anticipations économiques, ce qui peut soutenir les marchés actions.

Comment suivre l’évolution du Nasdaq 100 ?

Le Nasdaq 100 peut être suivi via des indices, des ETF ou des plateformes spécialisées.