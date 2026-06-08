Résumé quotidien : les valeurs des semi-conducteurs rebondissent, le Dow Jones reste à la traîne 📌 L'EURUSD tente de se redresser

Les marchés européens ont évolué dans un climat mitigé aujourd’hui. L’Euro Stoxx 50 a enregistré de légers gains, tandis que la Banca Monte dei Paschi di Siena s’est démarquée dans le secteur financier, son titre ayant grimpé de près de 10 %. L’indice allemand DAX a reculé de plus de 0,5 %, tandis que l’indice polonais WIG20 a effacé ses pertes matinales pour clôturer la séance en hausse de près de 0,6 %.

s’est démarquée dans le secteur financier, son titre ayant grimpé de près de 10 %. L’indice allemand a reculé de plus de 0,5 %, tandis que l’indice polonais a effacé ses pertes matinales pour clôturer la séance en hausse de près de 0,6 %. Les actions américaines progressent, même s’il est quelque peu préoccupant que les gains se concentrent largement sur les valeurs technologiques qui avaient subi les baisses les plus marquées vendredi, en particulier les actions liées aux semi-conducteurs et à l’IA. Les autres secteurs sont à la traîne. Le Dow Jones Industrial Average est en légère baisse, tandis que le Nasdaq 100 progresse d’environ 1,3 %. La détérioration de la largeur du marché, où les gains se concentrent de plus en plus sur un groupe restreint de titres, ne semble pas saine pour le marché à long terme.

est en légère baisse, tandis que le progresse d’environ 1,3 %. La détérioration de la largeur du marché, où les gains se concentrent de plus en plus sur un groupe restreint de titres, ne semble pas saine pour le marché à long terme. La baisse des prix du pétrole a permis aux investisseurs de pousser un soupir de soulagement malgré l'escalade en cours entre Israël et l'Iran. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aurait donné pour consigne à son pays de ne pas riposter aux dernières frappes de Téhéran, tandis que le président Trump a déclaré qu'un accord avec l'Iran était en cours de finalisation. En conséquence, les cours du pétrole ont reculé, passant d’environ 98 dollars le baril à l’ouverture à moins de 94 dollars le baril .

. Dans le même temps, les prévisions citées par Bloomberg, qui font état d’une baisse significative des stocks mondiaux, suggèrent un risque de crise majeure de l’approvisionnement d’ici octobre 2026 si aucune solution diplomatique n’est trouvée et si la libre circulation dans le détroit d’Ormuz n’est pas rétablie d’ici là.

si aucune solution diplomatique n’est trouvée et si la libre circulation dans le n’est pas rétablie d’ici là. Le Pentagone prévoit de désigner Alibaba, Baidu et BYD comme des entreprises liées à l'armée chinoise , selon un avis publié au Journal officiel fédéral. Les actions des ADR chinois sont en baisse depuis cette annonce – les actions d'Alibaba ont perdu la quasi-totalité des gains enregistrés depuis début avril.

, selon un avis publié au Journal officiel fédéral. Les actions des ADR chinois sont en baisse depuis cette annonce – les actions d'Alibaba ont perdu la quasi-totalité des gains enregistrés depuis début avril. L'introduction en bourse prochaine de SpaceX sur le Nasdaq serait largement sursouscrite , la société devant clôturer son livre d'ordres après la clôture du marché mercredi.

, la société devant clôturer son livre d'ordres après la clôture du marché mercredi. Goldman Sachs et JPMorgan étudieraient actuellement des contrats à terme liés aux prix de location des GPU, selon The Information, ce qui souligne l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour les marchés des infrastructures d'IA. ($GS, $JPM) Les valeurs du secteur des semi-conducteurs et des puces mémoire, telles que Micron et SanDisk, mènent la danse lors de la séance boursière américaine d'aujourd'hui. Parallèlement, les baisses se concentrent sur les valeurs de l'immobilier, de la biotechnologie, de la défense et de la santé. Au sein du secteur de la santé, Novo Nordisk recule, tandis qu'Eli Lilly affiche des gains. Graphiques : US30, EURUSD Source: xStation5 Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."