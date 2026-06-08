172 000. C'est le nombre de créations d'emplois comptabilisées aux États-Unis vendredi dernier. Cette statistique massive propulse le cours du dollar à la hausse sur les plateformes d'échanges. Les cambistes révisent immédiatement leurs stratégies sur le marché des devises avant d'aborder une semaine décisive. Les salles de marchés attendent désormais la prochaine décision de la Banque centrale européenne et la publication des chiffres de l'inflation outre-Atlantique.

L'impact des créations d'emplois sur le marché des devises

Un rapport NFP qui dépasse les attentes

Le dernier rapport NFP a bousculé les prévisions des analystes économiques mondiaux. Les données officielles font état d'une augmentation de 172 000 ouvertures de postes sur le marché du travail américain. Ce résultat écrase le consensus moyen qui tablait sur 86 000 postes, ainsi que les hypothèses les plus optimistes fixées à 125 000.

Cette publication valide la tendance observée via les indicateurs récents du secteur de l'emploi aux États-Unis. Les inscriptions hebdomadaires au chômage se maintiennent à des niveaux historiquement bas depuis de nombreux mois. En parallèle, les enquêtes mensuelles du cabinet ADP et les statistiques JOLTS affichent des trajectoires ascendantes claires.

La stabilité globale de l'emploi américain modifie les équilibres des portefeuilles boursiers internationaux. Les investisseurs revoient leurs allocations sur les actions au profit des actifs libellés en monnaie américaine. La solidité des embauches écarte l'hypothèse d'un atterrissage brutal de la première économie mondiale.

Source: XTB Research, 08.06.2026

Les perspectives de la Réserve fédérale

Les conclusions du dernier compte rendu du FOMC indiquent une normalisation des conditions économiques après une phase de refroidissement temporaire. Plusieurs banquiers centraux considèrent que l'activité américaine ne justifie pas le recours immédiat à de l'argent moins cher. La vigueur du secteur tertiaire valide le maintien d'une politique monétaire restrictive à court terme.

Le renforcement du cours du dollar traduit l'anticipation d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt aux États-Unis avant la fin de l'année 2026. La première réunion de Kevin Warsh en tant que président du FOMC, prévue le 17 juin, s'annonce complexe. Il lui sera difficile de convaincre le comité directeur de la nécessité d'une réduction du coût du crédit.

L'attention des opérateurs se portera mercredi sur la publication de l'inflation aux États-Unis. L'indicateur sous-jacent retiendra particulièrement l'attention en raison de sa moindre volatilité face aux prix mondiaux de l'énergie. L'érosion ou la résistance des étiquettes orientera les décisions des gérants sur les principaux indices de la Bourse de New York.

BCE et géopolitique : les autres catalyseurs de la semaine

L'attente de la décision de Francfort

Avant l'analyse des statistiques américaines, les acteurs financiers décortiqueront la réunion de la Banque centrale européenne à Francfort ce jeudi. Le marché a totalement intégré une hausse du loyer de l'argent par le Conseil des gouverneurs. Une absence d'action provoquerait une secousse brutale sur l'ensemble des cotations continentales.

L'intérêt principal de cette journée se déplacera rapidement vers la conférence de presse de Christine Lagarde. L'institution monétaire européenne fournit rarement des indications chiffrées précises concernant ses engagements futurs. Les observateurs chercheront à déterminer si la présidente insiste sur les risques de stagnation économique ou sur la persistance de l'inflation.

Ce rendez-vous monétaire coïncide avec le coup d'envoi de la Coupe du monde de football au stade Azteca de Mexico. Les grands événements sportifs captent une part significative de l'attention médiatique mondiale. Les professionnels de la finance resteront pourtant focalisés sur l'arbitrage entre l'euro et le cours du dollar.

La volatilité des monnaies internationales

L'ensemble des devises majeures du G10 a cédé du terrain face à la monnaie américaine durant la semaine écoulée. La parité USD/JPY a franchi le cap des 160, augmentant la probabilité d'une intervention directe de la Banque du Japon. Le dollar néo-zélandais a également effacé l'intégralité de ses gains acquis à la suite de la dernière intervention de sa propre banque centrale.

Source: Bloomberg, 08.06.2026

Du côté des marchés émergents, le peso colombien s'affiche en tête suite au score très élevé du candidat Abelardo de la Espriella au premier tour de l'élection présidentielle. Les tensions géopolitiques, rythmées par les attaques entre Israël et l'Iran puis par l'annonce d'un cessez-le-feu par Donald Trump, pénalisent les monnaies exposées aux perturbations du détroit d'Ormuz. Le réal brésilien et le forint hongrois subissent des dégagements marqués.

Le won sud-coréen enregistre le repli le plus sévère de la période. La devise asiatique souffre de prises de bénéfices massives sur les valeurs technologiques locales par les fonds étrangers. L'indice KOSPI abandonne plus de 8% aujourd'hui, corrigeant une progression annuelle historique de plus de 70% en 2026, exacerbée par l'usage de contrats à effet de levier sur les actions Samsung et SK Hynix.

Source: Bloomberg, 08.06.2026

❓ FAQ

Pourquoi le cours du dollar progresse-t-il après le rapport NFP ? La hausse du billet vert fait suite à l'annonce de 172 000 créations d'emplois aux États-Unis, un chiffre qui surpasse les prévisions des économistes. Cette robustesse du marché du travail soutient la perspective d'une politique monétaire restrictive prolongée de la part de la Réserve fédérale.

Quel est l'impact de la BCE sur le marché des devises cette semaine ? Les opérateurs ont déjà intégré une hausse des taux directeurs à Francfort ce jeudi. La trajectoire de l'euro dépendra donc presque exclusivement du discours de Christine Lagarde et de son analyse de la balance entre stagnation de l'activité économique et persistance de l'inflation.

Comment la géopolitique influence-t-elle les taux de change actuels ? L'incertitude au Moyen-Orient favorise les achats de sécurité sur les grandes devises de réserve. Les annonces de cessez-le-feu détendent temporairement l'atmosphère boursière, mais les monnaies des pays très dépendants du commerce maritime mondial restent sous une forte pression face au cours du dollar.

Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB