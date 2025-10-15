Ouverture US : les indices américains rebondissent grâce à la réduction annoncée du bilan de la Fed

Points clés Les contrats à terme de Wall Street ont fortement limité leurs pertes lors de la séance d'hier et regagnent du terrain aujourd'hui après les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, laissant entendre que le programme de réduction du bilan touchait à sa fin.

Nouveaux résultats positifs pour les grandes banques américaines.

Donald Trump menace de prendre de nouvelles mesures négatives à l'encontre de la Chine.

Les indices américains poursuivent leur reprise amorcée hier par les déclarations de Jerome Powell, qui a laissé entendre non seulement une volonté de baisser les taux d'intérêt, mais aussi de mettre fin au processus de réduction du bilan (QT). Depuis 2022, la Réserve fédérale américaine réduit son énorme bilan en laissant les obligations arriver à échéance sans les réinvestir. Plus d'un quart du bilan total a été réduit depuis 2022, mais le total reste élevé par rapport aux achats records initiés début 2020. Si la Fed décidait d'arrêter la réduction de son bilan, les obligations arrivant à échéance devraient nécessairement être renouvelées. Ce changement de politique pourrait entraîner une baisse générale des taux d'intérêt du marché. Actuellement, les rendements restent à des niveaux élevés, même dans un contexte de réduction des taux d'intérêt à court terme. The Fed Balance Sheet and the S&P 500 Index. It was once suggested that without asset purchases, the US stock market could no longer gain ground. As shown, the S&P 500 index has climbed nearly 3,000 points since the reduction began. Source: Bloomberg Finance LP Il convient de noter que Donald Trump intensifie une nouvelle fois les tensions avec la Chine, laissant entendre une suspension potentielle des achats d'huile alimentaire auprès de ce pays. En réponse, la Chine envisagerait de suspendre ses achats de soja auprès des États-Unis, ce qui suscite l'inquiétude des agriculteurs. Néanmoins, les signaux positifs concernant les négociations commerciales l'emportent actuellement sur les signaux négatifs sur le marché. ASML a publié des résultats financiers solides, affichant un niveau élevé de commandes de machines pour la fabrication de puces, ce qui témoigne de la dynamique soutenue de la tendance à l'intelligence artificielle. Les investisseurs restent optimistes avant la publication demain des résultats de la société taïwanaise TSMC, le plus grand fabricant mondial de semi-conducteurs et un fournisseur clé d'entreprises telles que Nvidia. Tous les segments clés du S&P 500 progressent Nous observons aujourd'hui des gains dans la majorité des segments de l'indice S&P 500. Le secteur des services publics enregistre notamment les gains les plus importants, tandis que le secteur le plus important, celui de la technologie, progresse de 1 %. Aujourd'hui, nous observons des gains dans la plupart des segments de l'indice S&P 500. Source : Bloomberg Finance LP L'indice US500 est en hausse de 0,8 % aujourd'hui, ce qui correspond étroitement à l'évolution du marché au comptant. Les sociétés à plus faible capitalisation surperforment, l'indice Russell 2000 progressant de 1,3 % à l'ouverture. La hausse d'aujourd'hui permet de récupérer plus des deux tiers des pertes subies lors des deux dernières séances de la semaine dernière, annulant ainsi le signal baissier. Il est important de noter que l'indice n'a pas franchi le niveau de correction le plus important de la tendance actuelle entre mai et juillet, ce qui pourrait indiquer un retour à la trajectoire haussière principale. De plus, l'indice US500 a évité de passer sous le niveau de retracement de 50,0 % de la vague de reprise plus courte qui a débuté début septembre. Source : xStation5 Actualités des entreprises : Apple (AAPL.US) a l'intention d'augmenter ses investissements au Vietnam afin de réduire son exposition opérationnelle en Chine. Parallèlement, Bloomberg rapporte que la société prévoit de collaborer avec le chinois BYD pour tester, produire et commercialiser un nouveau produit, qui serait un centre de commande domestique. Les actions AAPL ont augmenté d'environ 0,8 % à l'ouverture, mais restent en légère baisse depuis le début de l'année.

a l'intention d'augmenter ses investissements au Vietnam afin de réduire son exposition opérationnelle en Chine. Parallèlement, Bloomberg rapporte que la société prévoit de collaborer avec le chinois BYD pour tester, produire et commercialiser un nouveau produit, qui serait un centre de commande domestique. Les actions AAPL ont augmenté d'environ à l'ouverture, mais restent en légère baisse depuis le début de l'année. Stellantis (STLA.US) a annoncé son intention d'investir 13 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années afin de modifier sa chaîne d'approvisionnement et de minimiser l'impact des droits de douane. L'action STLA gagne près de 0,7 % à l'ouverture. Stellantis détient des marques telles que Fiat, Chrysler, Jeep et Peugeot.

a annoncé son intention d'investir aux États-Unis au cours des quatre prochaines années afin de modifier sa chaîne d'approvisionnement et de minimiser l'impact des droits de douane. L'action STLA gagne près de à l'ouverture. Stellantis détient des marques telles que Fiat, Chrysler, Jeep et Peugeot. Papa John's (PZZA.US) a bondi de 10 % à l'ouverture de la séance après un article de Reuters suggérant qu'Apollo Global, une société de gestion d'actifs, pourrait proposer de racheter la société à 64 dollars par action dans le but de la privatiser.

a bondi de à l'ouverture de la séance après un article de Reuters suggérant qu'Apollo Global, une société de gestion d'actifs, pourrait proposer de racheter la société à dans le but de la privatiser. Bank of America (BAC.US) a progressé de 4 % à l'ouverture après avoir publié des résultats meilleurs que prévu pour le troisième trimestre, grâce à une activité accrue dans les domaines de la banque d'investissement et des fusions-acquisitions. Le bénéfice par action s'est établi à 1,06 dollar , dépassant de 0,11 dollar le consensus du marché. Le chiffre d'affaires de la banque a également été plus élevé d'environ un demi-milliard, atteignant 28,09 milliards de dollars .

a progressé de à l'ouverture après avoir publié des résultats meilleurs que prévu pour le troisième trimestre, grâce à une activité accrue dans les domaines de la banque d'investissement et des fusions-acquisitions. Le bénéfice par action s'est établi à , dépassant de 0,11 dollar le consensus du marché. Le chiffre d'affaires de la banque a également été plus élevé d'environ un demi-milliard, atteignant . Morgan Stanley (MS.US) a également annoncé un troisième trimestre solide, bénéficiant d'un volume élevé de transactions et d'une performance robuste dans son segment de banque d'investissement. La société a enregistré une hausse record de 44 % de ses revenus dans le domaine de la banque d'investissement, tandis que les actifs sous gestion (AUM) ont atteint 8,9 milliards de dollars, se rapprochant de son objectif de 10 milliards de dollars. Les actions de la banque ont augmenté de 6,75 % en début de séance.

