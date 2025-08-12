OUVERTURE US : les indices rebondissent alors que les investisseurs anticipent une première baisse des taux de la Fed en 2025

Les indices boursiers de Wall Street sont en hausse dans les premières minutes de négociation, les investisseurs étant de plus en plus convaincus que la Fed va baisser ses taux en septembre.

Donald Trump prolonge de 90 jours la suspension des droits de douane élevés sur les produits chinois.

La Chine ordonne à ses entreprises de suspendre les commandes de puces H20 de Nvidia pour des raisons de sécurité.

Les actions des entreprises liées au cannabis ont enregistré des gains importants après l'annonce par Donald Trump que le cannabis serait probablement reclassé comme drogue. Aujourd'hui, l'attention des investisseurs s'est principalement portée sur la publication des données sur l'inflation IPC aux États-Unis. Le chiffre global a été légèrement inférieur aux attentes, à 2,7 % en glissement annuel, tandis que l'inflation sous-jacente a été plus élevée, à 3,1 % en glissement annuel. Toutefois, ce chiffre n'a pas tempéré les anticipations de baisse des taux de la Fed, malgré la persistance d'une inflation sous-jacente élevée. Le marché table actuellement sur une baisse des taux de la Fed lors de sa réunion de septembre, avec une probabilité d'environ 90 %. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Dans le pre-market de mardi, le marché américain a connu d'importantes fluctuations des cours des actions des entreprises technologiques et des producteurs de cannabis. AST SpaceMobile s'est distinguée, gagnant environ 10 % grâce à ses plans ambitieux de développement de satellites et à ses bonnes perspectives de ventes. La société suisse ON a également enregistré une hausse notable, gagnant des parts de marché au détriment de Nike. Parmi les plus grandes entreprises, Intel mérite d'être soulignée, avec une hausse de plus de 3 %, reflétant les commentaires positifs issus d'une réunion avec le PDG de la société et les attentes concernant son développement futur, en particulier dans les semi-conducteurs et les technologies d'avenir.

Les contrats à terme sur l'indice US 500 ont franchi le niveau de résistance clé de 6 420 points au moment de la publication du rapport sur l'IPC américain. Le graphique H1 montre une poursuite de la tendance haussière et la formation d'un nouveau pic plus élevé. Source : xStation5 Actualités des entreprises AST SpaceMobile (ASTS.US) a progressé grâce à l'annonce de son intention de lancer 45 à 60 satellites dans les années à venir et de contrats supplémentaires en phase de développement initial, ce qui correspond à l'intérêt croissant pour les technologies spatiales. L'action de la société a ouvert en hausse d'environ 10 %.

On Holding (ONON.US) a démarré en force après avoir relevé ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'exercice.

Le fabricant suisse de vêtements de sport a relevé ses prévisions financières pour l'ensemble de l'année, citant la forte croissance de son canal de vente directe aux consommateurs. Il convient de noter que la société suisse de chaussures et de vêtements est moins exposée aux droits de douane, puisque 90 % de sa production est réalisée au Vietnam. L'action de la société a ouvert en hausse de 15 %.

Intel (INTC.US) est en hausse à l'ouverture de la Bourse de New York. Ceci est le résultat de discussions positives entre le PDG de la société et le président américain Donald Trump. En quelques jours, la situation autour d'Intel a considérablement changé, passant de critiques virulentes et d'appels publics à la démission du PDG à des propos plus conciliants et même à une reconnaissance des réalisations passées de la société. L'apaisement des tensions entre la politique et les entreprises se traduit également par une amélioration du sentiment des investisseurs. L'action de la société a ouvert en hausse de près de 3,5 %.

Starbucks (SBUX.US) est en hausse en début de séance après une amélioration de la note attribuée par Baird, qui suggère que la société pourrait surperformer le marché. Il convient de rappeler que Starbucks est la plus grande chaîne de cafés aux États-Unis et qu'elle a subi des pressions fin juillet en raison de l'annonce d'un droit de douane de 50 % sur le Brésil, le plus grand fournisseur de café des États-Unis. L'action de la société est en hausse de 1,3 %.

