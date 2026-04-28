Plus de 1%. Les Futures Nasdaq ouvrent en baisse ce mardi, sous l’effet des doutes sur la rentabilité de l’IA et de l’absence de progrès entre Washington et Téhéran. Les Futures S&P 500 reculent aussi, tandis que le pétrole reste tendu avec des flux encore contraints dans le détroit d’Ormuz. La séance s’ouvre avec trois dossiers liés : OpenAI, Microsoft et l’inflation énergétique.

Futures Nasdaq : l’IA repasse sous pression

OpenAI ravive les questions sur les dépenses de calcul

OpenAI manque des objectifs internes de revenus et de nouveaux utilisateurs au cours des derniers mois. Cette information pèse sur les sociétés liées à la chaîne de l’IA, car la start-up engage des dépenses massives dans les centres de données. Le débat porte sur sa capacité à financer ces besoins si la croissance ralentit.

Les Futures Nasdaq réagissent plus fortement que les autres indices. Le segment technologique concentre les valeurs exposées aux serveurs, aux puces, au cloud et aux logiciels d’intelligence artificielle. Quand la demande future d’OpenAI devient moins lisible, les multiples de valorisation se compriment rapidement.

CoreWeave et Oracle reculent de près de 5% autour de l’ouverture. Ces deux dossiers sont suivis car ils dépendent des contrats d’infrastructure liés à OpenAI. Le marché réévalue donc le calendrier de revenus attendu sur les centres de données.

Le sujet dépasse OpenAI. Nvidia, Broadcom, AMD et d’autres valeurs de semi-conducteurs restent sensibles à toute révision des dépenses d’IA. Les investisseurs ne remettent pas en cause l’usage de l’IA, mais le coût de sa mise à l’échelle revient au premier plan.

Microsoft perd l’exclusivité OpenAI

Microsoft modifie aussi son accord avec OpenAI. Le groupe conserve une licence sur les modèles et produits d’OpenAI jusqu’en 2032, mais cette licence n’est plus exclusive. OpenAI peut vendre ses services à travers plusieurs fournisseurs cloud, dont Amazon Web Services et Google Cloud.

L’action Microsoft reste donc liée à OpenAI, mais l’avantage commercial devient moins net. Azure demeure le principal partenaire cloud de la start-up. Les produits OpenAI arrivent d’abord sur Azure, sauf si Microsoft ne déploie pas les capacités nécessaires.

La structure financière change aussi. Microsoft ne partage plus ses revenus avec OpenAI. OpenAI continue de verser une part de revenus à Microsoft jusqu’en 2030, avec un plafond de paiements.

Le dossier juridique ajoute une pression supplémentaire. Le procès entre Elon Musk, OpenAI et ses dirigeants doit commencer cette semaine, avec une demande de dommages pouvant atteindre 150 milliards de dollars. Musk accuse OpenAI d’avoir changé illégalement de statut, d’un modèle à but non lucratif vers une structure commerciale.

Wall Street surveille aussi Iran, pétrole et confiance

Le détroit d’Ormuz reste le point de tension

Le manque de progrès dans les discussions entre les États-Unis et l’Iran pèse sur le sentiment de marché. La communication de la Maison-Blanche reste limitée, tandis que des responsables américains expriment leur déception face à la position iranienne. Les exigences de Téhéran portent sur le contrôle du détroit, des garanties de sécurité et la reconnaissance du droit à enrichir l’uranium.

Cette impasse maintient la tension sur le cours du pétrole. Le marché redoute une offre contrainte si les flux restent bloqués dans le détroit d’Ormuz. Le pétrole cher alimente directement les anticipations d’inflation, au moment où la Fed commence sa réunion de politique monétaire.

Les obligations subissent aussi cette pression. Un baril élevé réduit la probabilité d’un reflux rapide des prix à la consommation. La hausse des attentes d’inflation en zone euro ajoute une deuxième source de tension pour les marchés de taux.

L’or recule d’environ 60 $ et teste la zone des 4 600 $ l’once. Ce mouvement accompagne un dollar plus ferme et un repositionnement des portefeuilles avant la Fed. Le message de Jerome Powell mercredi compte donc autant que le statu quo attendu sur les taux.

La confiance des ménages arrive dès l’ouverture

Le Conference Board publie son indice de confiance des consommateurs 30 minutes après l’ouverture de Wall Street. Le consensus attend une baisse de 91,8 à 89,3 points. Cette statistique mesure la perception des ménages américains sur leur situation actuelle et leurs attentes à court terme.

Le chiffre compte pour les Futures S&P 500, car la consommation reste le principal pilier du PIB américain. Une baisse plus forte que prévu renforce l’idée d’un consommateur moins disposé à absorber les hausses de prix. Une surprise positive allège au contraire la pression sur les secteurs cycliques.

Le calendrier macro reste chargé cette semaine. La Fed rend sa décision mercredi, puis les marchés reçoivent jeudi les données de PIB et l’indice PCE. Le PCE mesure l’évolution des prix dans les dépenses des ménages et sert de repère privilégié à la banque centrale américaine.

Le S&P 500 et le Nasdaq sortent d’une série de records. Cette configuration rend le marché plus sensible aux mauvaises nouvelles. Après une longue hausse, un simple doute sur les revenus futurs de l’IA suffit à déclencher des prises de bénéfices.

US100 : niveaux techniques et valeurs à suivre

L’indice teste une zone après la cassure de l’EMA200

Le US100 conserve une structure technique haussière à court terme. Les acheteurs prennent l’avantage ces derniers jours en franchissant l’EMA200, une moyenne mobile qui sert souvent de repère aux opérateurs de tendance. Le mouvement pousse ensuite l’indice vers un nouveau sommet.

Le RSI évolue autour de 70. Ce niveau ne déclenche pas à lui seul un retournement, mais il signale un marché déjà très avancé après une hausse rapide. Plus la séquence de progression s’allonge, plus les publications d’entreprises doivent confirmer les attentes.

En cas de repli, la zone comprise entre les retracements de Fibonacci 23,6% et 38,2% devient le premier test technique. Ces niveaux servent à mesurer la profondeur d’une correction après une phase de hausse. Une rupture franche de cette zone change la lecture du mouvement.

Le graphique ne remplace pas les catalyseurs. Les résultats de Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon et Apple restent prioritaires pour les valeurs de croissance. Les Futures Nasdaq gardent donc une forte sensibilité aux annonces sur l’IA, le cloud et les marges.

OpenAI, Meta, BBBY et UPS concentrent les mouvements

Meta recule de plus de 1%. La Chine bloque l’acquisition du modèle d’IA Manus pour des motifs de sécurité nationale et demande l’annulation de l’opération. Le dossier ajoute une contrainte géopolitique aux ambitions d’IA des grandes plateformes américaines.

Bed Bath & Beyond gagne plus de 25% après ses résultats. La perte par action tombe à 0,24 $, contre une attente autour de 0,33 $. Le groupe affiche aussi sa première croissance de revenus en 19 trimestres, avec une amélioration du montant moyen des commandes.

UPS perd plus de 4% malgré des résultats jugés corrects pour le premier trimestre 2026. Le BPA ajusté atteint 1,07 $, au-dessus du consensus de 1,03 $, et les revenus ressortent à 21,2 milliards de dollars. Le titre baisse car les objectifs financiers restent conservateurs et ne montrent pas l’amélioration attendue.

Coca-Cola progresse d’environ 3% après ses comptes du premier trimestre 2026. Le groupe atteint les attentes en revenus et en rentabilité. Dans une séance dominée par la tech, les valeurs de consommation défensive attirent davantage d’attention.

❓ FAQ

Pourquoi les Futures Nasdaq baissent-ils à l’ouverture de Wall Street ?

Les Futures Nasdaq baissent car OpenAI manque des objectifs internes de revenus et d’utilisateurs. Cette information pèse sur les valeurs liées à l’IA, au cloud et aux semi-conducteurs.

Quel lien existe entre OpenAI et le cours Microsoft ?

Le cours Microsoft reste lié à OpenAI parce que Microsoft conserve une licence sur les modèles jusqu’en 2032 et garde Azure comme principal cloud. La fin de l’exclusivité réduit cependant l’avantage commercial perçu.

Pourquoi le pétrole pèse-t-il sur les Futures S&P 500 ?

Le cours du pétrole pèse sur les Futures S&P 500 car le blocage autour du détroit d’Ormuz entretient les craintes d’inflation. Une énergie plus chère peut réduire les marges des entreprises et compliquer le message de la Fed.

Que signifie le RSI proche de 70 sur le US100 ?

Un RSI proche de 70 indique que le US100 évolue dans une zone de forte progression récente. Ce niveau ne constitue pas un signal de vente automatique, mais il rend l’indice plus sensible aux mauvaises nouvelles.

Pourquoi l’indice de confiance des consommateurs compte-t-il aujourd’hui ?

L’indice du Conference Board mesure la perception des ménages américains. Une baisse plus forte que prévu peut peser sur les valeurs liées à la consommation et renforcer la prudence sur les Futures Nasdaq.