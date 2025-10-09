Ouverture US : Pepsico et Delta publient leurs résultats, le S&P 500 se maintient en tête ↔️

L'ouverture des marchés boursiers américains se déroule aujourd'hui dans une ambiance modérément morose. Après l'euphorie d'hier, les investisseurs abordent les échanges avec plus de prudence, analysant à la fois les résultats des entreprises et la situation macroéconomique dans le contexte de la paralysie actuelle de l'administration fédérale. À l'ouverture, la plupart des indices restent proches des niveaux de clôture d'hier. Les contrats sur l'indice US100 reculent de 0,20 %.

Source: Bloomberg Finance Lp

Les secteurs minier et financier affichent aujourd'hui les meilleures performances. Les secteurs informatique et de la distribution au sens large sont à la traîne.

La séance d'hier a vu les principaux indices atteindre de nouveaux sommets historiques. La publication du procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale a été interprétée par le marché comme une confirmation de la politique monétaire accommodante. Les acteurs du marché ont interprété le contenu du protocole comme un signal indiquant que la Fed a l'intention de réduire les taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion.

Le shutdown du gouvernement américain se poursuit et la plupart des données macroéconomiques clés ne sont pas publiées. Le président de la Fed, Jerome Powell, n'a pas pu participer à la conférence prévue, privant ainsi le marché d'indices importants sur l'orientation future de la politique monétaire. Le manque de communication des autorités monétaires dans un contexte d'accès limité aux données peut accroître l'incertitude des investisseurs.

Au niveau des entreprises, les rapports trimestriels de PepsiCo et Delta Air Lines retiennent l'attention. Les deux sociétés ont publié des résultats supérieurs aux attentes, fournissant des informations précieuses sur la situation des consommateurs américains dans un contexte de transparence macroéconomique limitée. Le rapport de Delta a été particulièrement bien accueilli après que le PDG de la société ait souligné que la fermeture actuelle du gouvernement fédéral n'affectait pas les activités courantes de la société, ce qui a soutenu les échanges pré-séance du transporteur.

US500 (D1)

Source: Xstation5

Le prix est actuellement très proche de ses plus hauts historiques, ce qui signifie, entre autres, que la marge de correction potentielle semble relativement importante. Compte tenu de l'amplitude des corrections précédentes, un éventuel recul pourrait même atteindre la limite inférieure du canal de croissance (marquée en rouge) et environ 6700 points. Toutefois, pour qu'un tel scénario se concrétise, une rupture claire du support local le plus proche, dans la région des 6750 points, reste une condition essentielle. Un facteur supplémentaire soutenant l'offre est le niveau relativement élevé de l'indicateur RSI, qui oscille autour de 70 points, signalant une surachat du marché et un risque accru de recul à court terme.

Actualités des entreprises :

Nvidia (NVDA.US) - La plus grande entreprise mondiale progresse d'environ 1 % à l'ouverture. Cette hausse est due à l'annonce positive selon laquelle le fabricant de puces a commencé à vendre ses puces IA aux Émirats arabes unis dans le cadre d'une nouvelle initiative commerciale du président américain.

US Rare Metals (USAR.US) - Les entreprises liées à l'extraction et au raffinage des métaux rares sont en hausse grâce aux nouvelles restrictions imposées par la Chine, qui obligent les pays développés à augmenter leur production. US Rare Metals affiche une hausse de plus de 6 % à l'ouverture.

Apogee Therapeutics (APGE.US) - La société de biotechnologie perd plus de 6 % à l'ouverture. La valorisation de l'offre publique précédemment annoncée à 41 dollars a été jugée défavorable par le marché.

PepsiCo (PEP.US) - Le producteur de boissons gazeuses a publié des résultats légèrement supérieurs aux attentes du marché en termes de BPA (2,29, contre 2,26 prévu) et de chiffre d'affaires (23,94 milliards de dollars, contre 23,86 milliards prévu). Lors de la conférence sur les résultats, le PDG a indiqué son intention de réduire les coûts afin d'augmenter les marges et a souligné que la demande asiatique jouait en faveur de la société.

Freeport (FCX.US) - Les sociétés minières de cuivre profitent de la vague d'optimisme envers les métaux industriels et des prévisions de croissance pour les années à venir. La société affiche une hausse d'environ 2 % à l'ouverture.

Diginex Inc (DGNX.US) - La société de production de logiciels affiche une hausse d'environ 30 % pour la deuxième séance consécutive. Cette hausse s'explique par la stratégie de croissance de la société vers les cryptomonnaies, la tokenisation et l'IA.

Delta Airlines (DAL.US) - Le leader des compagnies aériennes américaines a également publié aujourd'hui ses résultats, qui ont dépassé les attentes. Il s'agit d'une donnée particulièrement importante qui permet d'évaluer la vigueur des entreprises et des consommateurs américains dans un contexte de transparence macroéconomique réduite. La société affiche une hausse de plus de 5 % à l'ouverture grâce aux assurances données par son PDG que la fermeture du gouvernement n'a pas affecté les résultats et que la société enregistre des revenus d'exploitation records grâce à la demande des clients haut de gamme.