OUVERTURE US : Quelle est la prochaine étape après Nvidia ? Les marchés attendent le rapport trimestriel du géant technologique.

Les indices américains ont ouvert en baisse mercredi. Les contrats à terme sur l'US100 (NASDAQ 100) et l'US500 (S&P 500) sont en légère baisse, les investisseurs restant prudents, dans l'attente non seulement du rapport de Nvidia, mais aussi d'autres données économiques importantes. Outre Nvidia, l'attention se porte également sur le prochain rapport de l'EIA, qui donnera un aperçu de l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux États-Unis. Aujourd'hui, le rapport très attendu sur les résultats de Nvidia est au centre de l'attention du marché, car il pourrait donner le ton pour l'ensemble des secteurs de la technologie et de l'intelligence artificielle. Le jour tant attendu est arrivé pour le géant technologique, qui publiera ses résultats trimestriels après la clôture de la séance de mercredi à Wall Street. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'avenir de la reprise technologique en cours pourrait dépendre de ces données. Si les résultats de Nvidia sont inférieurs aux attentes, le marché pourrait réagir par une forte vague de ventes, en particulier sur les actions liées à l'IA qui ont jusqu'à présent tiré les gains des principaux indices américains. Il est important de noter que même le fait de répondre aux attentes pourrait ne pas suffire : les investisseurs attendent de la société qu'elle dépasse les estimations consensuelles et confirme que la forte reprise du secteur technologique a encore de l'élan devant elle. NASDAQ 100 (Graphique) Les contrats à terme sur le NASDAQ 100 (NASDAQ 100) affichent une légère perte après l'ouverture du marché. Le graphique horaire révèle une phase de consolidation, les prix oscillant autour des moyennes mobiles EMA à 50 et 100 périodes, qui constituent des niveaux de résistance clés. Malgré les tentatives de rebond, les vendeurs conservent l'avantage, reflétant la prudence des investisseurs. Le marché semble retenir les mouvements importants en attendant les résultats de Nvidia, qui pourraient constituer un catalyseur crucial pour le secteur technologique. Des résultats positifs pourraient permettre de franchir les niveaux de résistance actuels et d'accélérer les gains, tandis que des chiffres décevants risquent d'aggraver la correction en cours. Source: xStation5 Actualités de l'entreprise MongoDB (MDB.US) : Les actions ont bondi de plus de 30 % à la suite de résultats trimestriels très solides et d'une révision à la hausse des prévisions pour l'ensemble de l'année. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2026 a atteint 591 millions de dollars, principalement grâce à une augmentation de 29 % en glissement annuel dans le segment Atlas. L'entreprise a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, soutenue par le développement des déploiements d'IA, les contrats avec les entreprises clientes et l'amélioration des marges d'exploitation.

nCino (NCNO.US) : a également impressionné les investisseurs en dépassant les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice par action pour le deuxième trimestre. La société a relevé ses prévisions de revenus d'abonnement pour l'exercice 2026 à 517,5 millions de dollars, et ses actions ont grimpé d'environ 8 %. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est élevé à 148,8 millions de dollars, soit une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente, tandis que les revenus d'abonnement ont augmenté de 15 % pour atteindre 130,8 millions de dollars. Ces chiffres très solides ont entraîné des gains avant l'ouverture du marché pouvant atteindre 12 %.

Kohl's (KSS.US) : a publié des résultats meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre et a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2025. Malgré les difficultés financières rencontrées précédemment, la société se concentre sur le renforcement de ses marques propres et sur sa stratégie omnicanale, ce qui stimule l'optimisme des investisseurs. Les actions ont gagné plus de 20 %.

PVH Corp (PVH.US) : propriétaire de Calvin Klein et Tommy Hilfiger, a créé la surprise avec une augmentation de 4 % de son chiffre d'affaires, qui a atteint 2,167 milliards de dollars au deuxième trimestre. La société a réaffirmé ses objectifs de bénéfices pour l'ensemble de l'année, et les performances très solides des marques haut de gamme, combinées à des perspectives optimistes pour 2025 malgré les défis macroéconomiques tels que les droits de douane et les pressions sur les marges, ont contribué à une réaction positive du marché.

