- Le S&P 500 progresse de 0,27 % et poursuit son ascension après avoir franchi pour la première fois la barre des 7 000 points à la clôture mercredi, à 7 022,95 points.
- Le Nasdaq 100 avance de 0,5 %, porté par la dynamique persistante des valeurs technologiques.
- Les négociations entre Washington et Téhéran sur la prolongation du cessez-le-feu au-delà du 22 avril restent un facteur central pour le sentiment de marché.
- La saison des résultats du premier trimestre 2026 débute sur des signaux contrastés : TSMC et PepsiCo battent les attentes, Charles Schwab déçoit sur le chiffre d'affaires.
- Les publications de Netflix, attendues après la clôture, constituent le prochain catalyseur pour les indices.
- Le S&P 500 progresse de 0,27 % et poursuit son ascension après avoir franchi pour la première fois la barre des 7 000 points à la clôture mercredi, à 7 022,95 points.
- Le Nasdaq 100 avance de 0,5 %, porté par la dynamique persistante des valeurs technologiques.
- Les négociations entre Washington et Téhéran sur la prolongation du cessez-le-feu au-delà du 22 avril restent un facteur central pour le sentiment de marché.
- La saison des résultats du premier trimestre 2026 débute sur des signaux contrastés : TSMC et PepsiCo battent les attentes, Charles Schwab déçoit sur le chiffre d'affaires.
- Les publications de Netflix, attendues après la clôture, constituent le prochain catalyseur pour les indices.
Wall Street poursuit sa marche en avant ce jeudi après le record historique de la veille. Le S&P 500 consolide au-dessus des 7 000 points, un seuil franchi pour la première fois mercredi, tandis que le Nasdaq 100 progresse nettement. La vigueur des valeurs technologiques et l'attente des résultats de Netflix dominent la séance, alors que les investisseurs continuent de surveiller les évolutions géopolitiques et les publications trimestrielles. Pour approfondir le fonctionnement du S&P 500 et des indices américains, XTB propose des ressources dédiées aux investisseurs particuliers.
Les indices américains prolongent le record du S&P 500
Après la clôture historique de mercredi à 7 022,95 points, les indices américains poursuivent leur progression. Le S&P 500 gagne 0,27 % et le Nasdaq 100 avance de 0,5 %. La séance précédente avait vu l'indice large franchir un seuil symbolique, porté par une combinaison inédite de facteurs : apaisement géopolitique, début solide de la saison des résultats et optimisme persistant sur le secteur technologique.
Source: xStation5
Les Magnificent Seven toujours au cœur de la dynamique
Le groupe des Magnificent Seven, qui représente aujourd'hui environ 33,7 % de la capitalisation totale du S&P 500, conserve une influence majeure sur l'orientation de Wall Street. Cette concentration extrême signifie que tout mouvement des géants technologiques pèse lourdement sur l'ensemble du marché.
Les semi-conducteurs demeurent un moteur clé du rebond récent. Micron, par exemple, a progressé de 40 % depuis le début du mois d'avril. Cette dynamique s'inscrit dans une séquence remarquable pour le Nasdaq, qui a aligné dix séances consécutives de hausse, sa plus longue série depuis 2023.
Une rotation sectorielle en filigrane
Sous la surface, le marché montre des signes de recomposition. Les valeurs technologiques à petite capitalisation inscrivent de nouveaux plus hauts intrajournaliers, tandis que certaines grandes capitalisations marquent une pause. Cette dynamique suggère un marché en transition, où la sélectivité devient un enjeu croissant face à l'abondance des catalyseurs économiques et d'entreprise. Les ETF sectoriels constituent l'un des instruments permettant de suivre ces rotations.
Source: xStation5
La saison des résultats entre en scène sur les marchés américains
Le premier trimestre 2026 a démarré avec des publications de poids. La croissance des bénéfices attendue pour le S&P 500 atteint 13,9 %, avec une contribution majeure du secteur technologique, estimée à 46 % de croissance bénéficiaire. Ces chiffres soutiennent la valorisation actuelle du marché.
TSMC et PepsiCo battent les attentes
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company et PepsiCo ont publié des résultats supérieurs aux prévisions, tant au niveau du chiffre d'affaires que des bénéfices. Ces deux publications, dans des secteurs très différents, confirment la vigueur de la demande globale et la capacité des grandes entreprises cotées à maintenir leurs marges. Pour comprendre comment analyser des résultats d'entreprises, les ressources de formation à l'investissement en actions sont disponibles.
Charles Schwab : bénéfices solides, revenus en retrait
Les actions Charles Schwab reculent de plus de 4 % ce jeudi, après la publication de résultats mitigés pour le premier trimestre 2026. Le bénéfice par action ajusté ressort à 1,43 dollar, dépassant les 1,39 dollar attendus et progressant fortement par rapport aux 0,99 dollar de l'an passé.
Le chiffre d'affaires net total atteint 6,48 milliards de dollars, légèrement en deçà des 6,51 milliards anticipés. Le revenu d'intérêts nets s'établit à 3,14 milliards de dollars, en dessous des prévisions, avec une marge nette d'intérêt de 2,88 % contre 2,94 % attendus.
L'activité clients reste néanmoins dynamique. Les actifs nets nouveaux s'élèvent à 140 milliards de dollars, tandis que les actifs totaux sous gestion progressent de 19 % sur un an, à 11 770 milliards de dollars. Les dépôts bancaires dépassent les attentes à 253 milliards de dollars, contre 245,19 milliards anticipés. La société a également ouvert 1,3 million de nouveaux comptes de courtage, au-dessus des 1,19 million prévus. Ces indicateurs traduisent une croissance sous-jacente robuste, malgré un léger retrait sur certaines métriques de revenus.
Source: xStation5
Catalyseurs à venir : Netflix et données macroéconomiques
La publication des résultats de Netflix après la clôture américaine est identifiée comme un catalyseur potentiel pour le sentiment de marché. Le consensus table sur un bénéfice par action de 0,77 dollar et un chiffre d'affaires de 12,17 milliards de dollars, soit une progression d'environ 15,5 % sur un an. L'attention se portera particulièrement sur la dynamique de l'offre publicitaire du groupe et sur les perspectives pour l'ensemble de l'exercice.
Un signal économique contrasté
Les données économiques publiées ce jeudi dessinent un tableau nuancé. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé à 207 000, confirmant la résilience du marché du travail américain. En revanche, la production industrielle a chuté de 0,5 % en mars, en deçà des attentes, ravivant les interrogations sur la vigueur de la croissance. Cette divergence entre un marché de l'emploi solide et une activité manufacturière en repli alimente les débats sur la trajectoire monétaire à venir.
La question géopolitique reste centrale
Les investisseurs continuent de suivre attentivement les négociations entre les États-Unis et l'Iran, dans le but d'étendre le cessez-le-feu au-delà du 22 avril. Le dialogue diplomatique en cours soutient l'appétit pour le risque, mais l'absence de visibilité à moyen terme limite le potentiel de hausse à court terme. Un accord durable pourrait libérer un nouvel élan haussier pour les indices américains, tandis qu'une rupture des discussions pèserait mécaniquement sur les actifs risqués. Les outils de trading CFD permettent de se positionner sur ces mouvements de marché, à la hausse comme à la baisse.
❓ FAQ
Pourquoi le S&P 500 poursuit-il sa hausse après avoir franchi les 7 000 points ? Le franchissement d'un seuil psychologique majeur s'accompagne souvent d'un prolongement de la tendance lorsque les fondamentaux restent porteurs. Les résultats trimestriels encourageants et l'apaisement géopolitique soutiennent la dynamique actuelle.
Que sont les Magnificent Seven ? Le terme désigne les sept plus grandes capitalisations technologiques du S&P 500 : Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta et Tesla. Ce groupe pèse environ 33,7 % de l'indice en avril 2026, un niveau de concentration historiquement élevé.
Qu'attendent les analystes des résultats de Netflix ? Le consensus anticipe un chiffre d'affaires d'environ 12,17 milliards de dollars et un bénéfice par action de 0,77 dollar, soit une croissance annuelle proche de 15,5 %. L'évolution de l'offre publicitaire et les perspectives 2026 seront scrutées.
Comment interpréter les résultats de Charles Schwab ? La société dépasse les attentes de rentabilité mais manque légèrement les prévisions de chiffre d'affaires. La collecte d'actifs reste dynamique avec 140 milliards de dollars de nouveaux actifs nets, ce qui traduit une confiance maintenue des clients dans la plateforme.
Quel impact des tensions géopolitiques sur les marchés américains ? Les discussions entre Washington et Téhéran sur le cessez-le-feu influencent directement le sentiment des investisseurs. Une prolongation rassurerait les marchés, tandis qu'une rupture pourrait relancer la volatilité, notamment sur les prix du pétrole et les valeurs énergétiques.
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