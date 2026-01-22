Le Nasdaq mène la hausse, soutenu par un regain d’appétit pour le risque.

Les futures US progressent après un apaisement sur les droits de douane liés au Groenland.

Points clés

Le narratif “TACO” refait surface, mais la tendance reste fragile.

Les données macroéconomiques US sont globalement conformes aux attentes.

Meta, Alibaba et plusieurs mid-caps se distinguent dans un marché encore sélectif.

Les indices américains évoluent en territoire positif, même si les gains se sont partiellement réduits après l’ouverture de Wall Street. Le mouvement est principalement alimenté par une amélioration du sentiment de risque, après que Donald Trump a signalé un recul sur ses dernières menaces tarifaires liées aux tensions autour du Groenland. Ce changement de ton a permis aux marchés de se stabiliser après un épisode de volatilité marquée, sans pour autant dissiper toutes les incertitudes. 🇺🇸 Wall Street : un rebond sous conditions Les indices tentent de se stabiliser Les contrats à terme américains ont ouvert en hausse, avant de consolider. Le S&P 500 prolonge son rebond amorcé mercredi, tandis que le Nasdaq surperforme, porté par un retour du risk-on sur les valeurs technologiques.

Sur le plan technique, le US100 tente de se maintenir au-dessus de l’EMA50 en données journalières, un seuil clé pour la dynamique de court terme, alors que le RSI reste mitigé, traduisant une hésitation persistante des investisseurs. Des géants encore loin de leurs sommets Malgré le rebond, plusieurs poids lourds comme Microsoft, Nvidia ou Tesla restent nettement en retrait par rapport à leurs récents plus hauts. Cette situation entretient le narratif d’un “valuation reset”, dans lequel les investisseurs revalorisent les multiples après la forte hausse observée ces derniers mois. 🏭 Valeurs en vue : rebonds et sanctions Meta et Alibaba en tête Parmi les meilleures performances du jour, Meta Platforms (META.US) se distingue. Le titre rebondit depuis ses plus bas locaux, soutenu par une note de Jefferies incitant à “acheter le repli” après une correction d’environ 20%.

L’ADR d’Alibaba (BABA.US) figure également parmi les valeurs les plus fortes, profitant d’un repositionnement tactique des investisseurs. Source: xStation5 Meta Platforms (META.US) et Alibaba ADR (BABA.US) sont les actions les plus performantes à Wall Street aujourd'hui. Source : xStation Autres actions sous les projecteurs Plusieurs entreprises ont animé la séance : AMD bondit en after-hours après avoir dépassé les attentes.

Lululemon progresse grâce à l’annonce d’un programme de rachat d’actions.

Abbott chute de 4% après ses résultats trimestriels.

Mobileye grimpe de 6% après un relèvement des prévisions de chiffre d’affaires.

Venture Global s’envole de 10% après avoir remporté un litige avec Repsol. Ces mouvements illustrent un marché toujours très sélectif, où la micro-actualité prime sur la tendance globale. 🌍 Politique commerciale et narratif “TACO” Trump recule, les marchés respirent Les investisseurs réagissent positivement à ce qui est perçu comme un nouvel épisode “TACO” (Trump Always Chickens Out). Le président américain a pris ses distances avec l’idée d’imposer de nouveaux droits de douane à plusieurs pays européens dans le cadre des négociations autour du Groenland.

Ce revirement a réduit la probabilité d’une escalade commerciale, un facteur clé de la récente nervosité des marchés. Un thème géopolitique encore sensible Pour autant, le dossier du Groenland reste un risque latent. Les opérateurs surveillent de près toute nouvelle déclaration susceptible de raviver les tensions, ce qui limite la portée du rebond actuel. 📊 Données macroéconomiques US : peu de surprises Marché du travail et croissance Les demandes initiales d’allocations chômage sont ressorties à 200 000, légèrement en dessous des attentes (209 000), confirmant la résilience du marché du travail.

Le PIB américain (final, QoQ) affiche une croissance de 4.4%, contre 4.3% attendu, tandis que l’indice des prix s’établit à 3.8% YoY, conforme aux prévisions. L’inflation PCE, à 2.8% YoY, n’a pas réservé de surprise majeure. Implications pour la Fed Ces chiffres maintiennent un scénario d’atterrissage maîtrisé, mais les investisseurs attendent toujours des signaux clairs sur la trajectoire de l’inflation, notamment à travers les prochaines publications PCE, avant d’anticiper un éventuel assouplissement monétaire plus marqué. Source: XTB Research, BLS, Bloomberg Finance L.P. 🛢️ Marchés annexes : prudence généralisée Taux, matières premières et crypto Les rendements obligataires américains reculent légèrement en début de séance. Sur les matières premières, le pétrole s’inscrit en baisse modérée, l’or recule légèrement, tandis que le bitcoin évolue sans tendance marquée.

Ces mouvements reflètent un équilibre fragile entre soulagement à court terme et prudence stratégique. [Graphique à insérer ici : évolution conjointe du S&P 500 et du VIX] ❓ FAQ Pourquoi Wall Street rebondit-elle aujourd’hui ?

Grâce à un apaisement des tensions commerciales après le recul de Trump sur les droits de douane. Le rebond est-il solide ?

Il reste fragile, car les risques géopolitiques et inflationnistes ne sont pas totalement écartés. Quels indices surperforment ?

Le Nasdaq mène la hausse, porté par les valeurs technologiques. La Fed pourrait-elle baisser ses taux prochainement ?

Les marchés l’espèrent, mais attendent des signaux plus nets sur la baisse durable de l’inflation. Quels secteurs sont les plus dynamiques ?

La technologie et certaines valeurs de croissance, mais la sélection reste très active.

