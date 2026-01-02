Ouverture US : Un début d’année en fanfare pour le Nasdaq ! 📈

Un contexte macroéconomique stable soutient le risque, malgré une sélectivité sectorielle: Le PMI manufacturier américain au-dessus de 50 confirme une expansion modérée de l’économie, favorisant les actifs risqués, tandis que la légère baisse du Dow Jones montre que les secteurs plus défensifs restent prudents. Le marché privilégie clairement la croissance et l’innovation en ce début de 2026.

L’optimisme de début d’année est largement porté par la technologie et l’IA: Le Nasdaq et le Nasdaq 100 surperforment, soutenus par l’appétit pour les valeurs liées à l’intelligence artificielle, comme en témoignent les fortes hausses de titres emblématiques (Baidu, ASML, Vertiv). Les signaux techniques confirment une dynamique haussière encore saine, sans excès immédiat.

Le marché boursier américain a entamé l’année 2026 dans un climat nettement positif, les premières heures de cotation affichant des hausses sensibles sur les principaux indices. Le Nasdaq progresse de 0,5 %, confirmant que le secteur technologique continue de capter l’attention des investisseurs, l’enthousiasme autour de l’intelligence artificielle soutenant la demande pour les actions des entreprises innovantes. Le S&P 500 gagne 0,3 %, tandis que le Dow Jones recule légèrement de 0,1 %, ce qui suggère que les secteurs plus défensifs du marché restent prudents face aux nouvelles attentes économiques. Malgré quelques fluctuations en séance, le sentiment général demeure positif, et l’optimisme s’installe en ce début d’année.

Dans le même temps, le PMI manufacturier final des États-Unis a été publié à 51,8 points, exactement conforme aux attentes des analystes. Un niveau supérieur à 50 points confirme que le secteur industriel reste en phase d’expansion, même si le rythme de croissance a légèrement ralenti par rapport au rapport précédent. Ces données témoignent de conditions stables dans l’industrie américaine, suggérant que, malgré certains signes de modération, l’économie conserve une croissance mesurée et n’a pas suscité de réactions significatives sur les marchés financiers.

Source: xStation5

Aujourd’hui, les contrats à terme sur le US100 (Nasdaq 100) progressent nettement, portés par l’intérêt croissant pour le secteur de l’intelligence artificielle et par l’optimisme technologique qui marque le début de l’année 2026. La forte demande pour les entreprises liées à l’IA se traduit par des hausses claires de l’indice. Le graphique montre que les prix ont franchi à la hausse les moyennes mobiles à court et moyen terme (EMA 30 et EMA 100), ce qui indique un renforcement du momentum et de la dynamique haussière. Le RSI évolue autour de 55, signalant un niveau neutre et suggérant que de nouvelles progressions restent possibles sans que le marché ne soit en situation de surachat.

Source: xStation5