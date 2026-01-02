Ouverture US : Un début d’année en fanfare pour le Nasdaq ! 📈

-
L’optimisme de début d’année est largement porté par la technologie et l’IA: Le Nasdaq et le Nasdaq 100 surperforment, soutenus par l’appétit pour les valeurs liées à l’intelligence artificielle, comme en témoignent les fortes hausses de titres emblématiques (Baidu, ASML, Vertiv). Les signaux techniques confirment une dynamique haussière encore saine, sans excès immédiat.
Un contexte macroéconomique stable soutient le risque, malgré une sélectivité sectorielle: Le PMI manufacturier américain au-dessus de 50 confirme une expansion modérée de l’économie, favorisant les actifs risqués, tandis que la légère baisse du Dow Jones montre que les secteurs plus défensifs restent prudents. Le marché privilégie clairement la croissance et l’innovation en ce début de 2026.
Le marché boursier américain a entamé l’année 2026 dans un climat nettement positif, les premières heures de cotation affichant des hausses sensibles sur les principaux indices. Le Nasdaq progresse de 0,5 %, confirmant que le secteur technologique continue de capter l’attention des investisseurs, l’enthousiasme autour de l’intelligence artificielle soutenant la demande pour les actions des entreprises innovantes. Le S&P 500 gagne 0,3 %, tandis que le Dow Jones recule légèrement de 0,1 %, ce qui suggère que les secteurs plus défensifs du marché restent prudents face aux nouvelles attentes économiques. Malgré quelques fluctuations en séance, le sentiment général demeure positif, et l’optimisme s’installe en ce début d’année.
Dans le même temps, le PMI manufacturier final des États-Unis a été publié à 51,8 points, exactement conforme aux attentes des analystes. Un niveau supérieur à 50 points confirme que le secteur industriel reste en phase d’expansion, même si le rythme de croissance a légèrement ralenti par rapport au rapport précédent. Ces données témoignent de conditions stables dans l’industrie américaine, suggérant que, malgré certains signes de modération, l’économie conserve une croissance mesurée et n’a pas suscité de réactions significatives sur les marchés financiers.
Aujourd’hui, les contrats à terme sur le US100 (Nasdaq 100) progressent nettement, portés par l’intérêt croissant pour le secteur de l’intelligence artificielle et par l’optimisme technologique qui marque le début de l’année 2026. La forte demande pour les entreprises liées à l’IA se traduit par des hausses claires de l’indice. Le graphique montre que les prix ont franchi à la hausse les moyennes mobiles à court et moyen terme (EMA 30 et EMA 100), ce qui indique un renforcement du momentum et de la dynamique haussière. Le RSI évolue autour de 55, signalant un niveau neutre et suggérant que de nouvelles progressions restent possibles sans que le marché ne soit en situation de surachat.
Actualités des entreprises
Baidu (BIDU.US) progresse de plus de 10 % après avoir annoncé son projet de coter son activité dédiée à l’intelligence artificielle à la Bourse de Hong Kong. Cette initiative est perçue comme une opportunité de débloquer la valeur du groupe et de créer de nouvelles options de financement.
Les actions ASML (ASML.US) gagnent près de 6 % après un relèvement de recommandation par Aletheia Capital. Les analystes soulignent la demande croissante d’équipements EUV pour la production de puces, stimulée par le développement de l’IA, ainsi que les plans d’extension des usines et l’augmentation des capacités de production, offrant à l’entreprise des perspectives de croissance supplémentaires.
Vertiv Holdings (VRT.US) avance de 5 % après que Barclays a relevé sa recommandation. Les analystes estiment que la valorisation actuelle est attractive après les récentes fluctuations et qu’elle offre un potentiel de rattrapage par rapport à d’autres entreprises exposées à l’IA et aux technologies énergétiques.
NIO (NIO.US) enregistre des livraisons record de véhicules électriques en décembre et sur l’ensemble du quatrième trimestre. Ces résultats montrent que l’entreprise maintient son rythme de croissance tout en renforçant sa position sur le marché chinois des véhicules électriques, posant ainsi des bases solides pour une expansion future.
Sable Offshore (SOC.US) s’envole de plus de 14 % après avoir obtenu l’autorisation de redémarrer un pipeline controversé en Californie. Cette décision réglementaire apporte un soutien immédiat au titre, soulignant l’impact majeur de ce type d’approbation dans le secteur de l’énergie.
Outlook Therapeutics (OTLK.US) chute d’environ 50 % après le rejet par la FDA de sa demande d’autorisation pour un traitement de la dégénérescence maculaire humide liée à l’âge aux États-Unis.
