Niveau clé pour le Nasdaq : zone des 24 500 points.

ADP : +10 300 emplois, en dessous de la moyenne.

Pression sur les valorisations tech et inquiétudes sur les CAPEX.

Points clés Les futures US reculent, US100 -0.6% , Dow Jones -0.3%.

Pression sur les valorisations tech et inquiétudes sur les CAPEX.

Inflation canadienne à 2.3% (inférieure aux attentes).

ADP : +10 300 emplois, en dessous de la moyenne.

Niveau clé pour le Nasdaq : zone des 24 500 points.

La première séance américaine de la semaine — exceptionnellement un mardi en raison du jour férié d’hier — débute dans un climat prudent. Les investisseurs semblent préoccupés par l’état du secteur technologique et par les tensions géopolitiques croissantes entre les États-Unis et l’Iran. Les contrats à terme indiquent un repli général avant et juste après l’ouverture. Le US100 (Nasdaq 100) est le plus touché avec une baisse supérieure à 0.6%, tandis que le Dow Jones limite ses pertes autour de 0.3%. 📊 Pression sur la tech et inquiétudes sur les CAPEX Les valorisations des entreprises technologiques sont de nouveau sous pression. Deux visions s’opposent sur le marché : Certains investisseurs redoutent une remise en cause des modèles économiques traditionnels , notamment sous l’effet de l’IA.

D’autres mettent en avant les risques systémiques liés aux investissements massifs (CAPEX) engagés ces dernières années. La montée des tensions géopolitiques n’aide pas à restaurer la confiance, accentuant la nervosité sur les valeurs de croissance. 🌎 Données macroéconomiques : signaux mitigés 🇨🇦 Canada : inflation en ralentissement L’inflation canadienne de janvier ressort à 2.3% en glissement annuel, en dessous des attentes. Le ralentissement des prix se poursuit, ce qui pourrait soutenir un scénario plus accommodant pour la Banque du Canada. 🇺🇸 États-Unis : emploi et industrie ADP : +10 300 emplois dans le secteur privé. Une amélioration par rapport au mois précédent, mais un rythme toujours inférieur à la moyenne.

NY Empire State Index : 7.1 (vs 6.4 attendu), en léger recul par rapport à 7.7, mais supérieur aux anticipations.

CB Employment Trends Index : 105 contre 104.27 précédemment, signalant une stabilisation progressive du marché du travail. Dans l’ensemble, les données ne justifient ni panique ni euphorie, mais confirment un environnement de croissance modérée. 📉 Analyse technique : US100 en zone critique Source: xStation5 Les acheteurs peinent à reprendre la main. Le rebond depuis le retracement 61.8% de Fibonacci a rapidement été invalidé. L’indice reste sous les moyennes mobiles exponentielles 50 et 100 périodes, signal baissier à court terme. Le niveau clé à défendre se situe autour du 50% de Fibonacci (~24 500 points). Scénario baissier : Cassure nette sous 24 500

Objectif : moyenne mobile 200 périodes

Retour potentiel vers le retracement 61.8% Le momentum actuel penche légèrement en faveur des vendeurs. 🏢 Actualités entreprises 🚢 Norwegian Cruise (NCLH.US) +6% Hausse après des informations du WSJ indiquant qu’Elliott Investments a acquis une participation significative. 🚢 Zim Integrated Shipping (ZIM.US) +35% Bond spectaculaire après confirmation de son acquisition par Hapag-Lloyd AG. 🎬 Warner Bros (WBD.US) +2% Rebond après la reprise des discussions avec Paramount et Skydance. 🔐 Palo Alto Networks (PANW.US) Résultats attendus aujourd’hui. Le marché anticipe un BPA T4 de 9.3–9.4 USD et au moins 2.5 milliards USD de chiffre d’affaires. La réaction pourrait influencer l’ensemble du secteur cybersécurité. 🎯 Conclusion Wall Street entame la semaine sur un ton prudent, avec une pression notable sur les valeurs technologiques. Les indicateurs techniques du Nasdaq restent fragiles, et les tensions géopolitiques ajoutent un facteur d’incertitude. La zone des 24 500 points sur le US100 constitue un seuil critique. Sa défense ou sa rupture pourrait déterminer la dynamique des prochaines séances. ❓ FAQ Pourquoi le Nasdaq baisse-t-il plus que le Dow ?

Les inquiétudes portent principalement sur la valorisation et les investissements massifs dans la tech. Les données macro sont-elles inquiétantes ?

Elles indiquent une croissance modérée mais ne signalent pas de choc imminent. Quel est le niveau clé pour le US100 ?

La zone des 24 500 points (50% Fibonacci). Pourquoi ZIM bondit-elle de 35% ?

Suite à l’annonce de son acquisition par Hapag-Lloyd. Les résultats de Palo Alto peuvent-ils influencer le marché ?

Oui, surtout le secteur technologique et cybersécurité.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."