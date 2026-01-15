Les marchés actions américains démarrent la séance sur une note très positive, portés par un regain d’optimisme autour de l’intelligence artificielle et par les résultats exceptionnels de TSMC, leader mondial de la fabrication de puces. Les investisseurs semblent mettre de côté les craintes macroéconomiques récentes pour se repositionner sur les valeurs technologiques et financières.

📈 Indices américains : un rebond franc dès l’ouverture

Le Nasdaq en tête du mouvement

Les futures sur indices américains affichent des gains solides. Le Nasdaq 100 (US100) progresse de plus de 1% en début de séance, tandis que le S&P 500, le Dow Jones Industrial Average et le Russell 2000 évoluent également nettement dans le vert.

Ce rebond intervient après plusieurs séances de correction et marque une reprise technique, notamment sur le Nasdaq, qui a rebondi depuis sa moyenne mobile exponentielle à 30 jours, renforçant le sentiment haussier à court terme.

L’IA relance la “machine à optimisme”

Le catalyseur principal est la publication de résultats records par TSMC, qui a également communiqué des perspectives très ambitieuses pour 2026, interprétées comme un signal fort sur la durabilité du cycle de croissance lié à l’IA.

🤖 Semi-conducteurs : envolée sectorielle

Des hausses marquées de l’Europe aux États-Unis

Les mouvements les plus spectaculaires se concentrent sur les semi-conducteurs, avec une hausse généralisée des valeurs liées à la chaîne de production de puces :

ASML en Europe

Nvidia, AMD, Lam Research, Applied Materials, KLA Corp aux États-Unis

La vedette du jour est KLA Corp (KLAC.US), qui s’envole d’environ 8% après un relèvement de recommandation par Wells Fargo, basé sur le roadmap 2 nm et la dynamique du calcul haute performance (HPC).

Capex de TSMC : un signal clé pour 2026

Les valeurs d’équipements pour semi-conducteurs bénéficient également de la hausse des objectifs d’investissements de TSMC pour 2026, perçue comme une preuve de confiance dans la demande structurelle en puces liées à l’IA.

🧠 Les “Magnificent Seven” à des vitesses variables

Nvidia donne le ton

Parmi les grandes valeurs technologiques :

Nvidia (NVDA) : +2%

Amazon (AMZN) : +1.2%

Tesla (TSLA) : +0.5%

Microsoft (MSFT) : +0.5%

Meta Platforms (META) : +0.4%

Apple (AAPL) : +0.1%

Alphabet (GOOGL) : -0.5%

La surperformance de Nvidia confirme son rôle central dans la thématique IA, renforcé par les perspectives positives du secteur des semi-conducteurs.

🏦 BlackRock atteint un record historique

Des résultats largement supérieurs aux attentes

Les actions BlackRock gagnent plus de 2% après la publication de résultats trimestriels très solides. Le géant de la gestion d’actifs a porté ses actifs sous gestion (AUM) à un record de 14.04 trillions de dollars, illustrant pleinement l’effet de levier des marchés haussiers sur son modèle économique.

Les chiffres clés montrent une surperformance nette :

Revenus : 7.0 milliards USD (vs 6.69 attendus)

BPA ajusté : 13.16 USD (vs ~12.21 attendus)

Résultat net ajusté : 2.18 milliards USD

ETFs et obligations comme moteurs principaux

La croissance des actifs est portée par :

le rallye actions lié à l’IA ,

une pression moindre sur les taux ,

et une rotation marquée vers les obligations, avec 83.77 milliards USD d’entrées nettes sur les produits de taux.

Les ETFs restent le moteur central de la collecte, confirmant la domination structurelle de BlackRock sur la gestion passive à grande échelle.

🏢 Autres actualités d’entreprises marquantes

M&A, upgrades et mouvements sectoriels

Penumbra (PEN) bondit de 13% après l’annonce de son rachat par Boston Scientific pour environ 14.5 milliards USD .

Clearway Energy (CWEN) gagne 7.5% après la signature de PPA avec Google pour 1.17 GW.

Talen Energy (TLN) s’envole de 11% après l’acquisition de centrales électriques pour 3.45 milliards USD .

Goldman Sachs (GS) progresse de 2.3% , soutenue par de solides revenus de trading.

Morgan Stanley (MS) recule de 1%, malgré des revenus solides en gestion de fortune.

Dans la technologie et les logiciels, Amplitude, Samsara et Sandisk profitent de recommandations favorables d’analystes, soulignant un retour de l’appétit pour la croissance.

❓ FAQ

Pourquoi Wall Street ouvre-t-elle fortement en hausse aujourd’hui ?

Grâce aux résultats et aux perspectives très solides de TSMC, qui renforcent l’optimisme autour de l’IA.

Quel secteur surperforme le plus ?

Les semi-conducteurs et les valeurs liées à l’IA.

Pourquoi BlackRock progresse-t-elle autant ?

En raison de résultats supérieurs aux attentes et d’un record historique d’actifs sous gestion.

Les banques participent-elles au rebond ?

Oui, mais de manière sélective : Goldman Sachs progresse, tandis que Morgan Stanley recule.

La dynamique haussière est-elle durable ?

Elle dépendra de la poursuite des flux vers la tech et de la confirmation macroéconomique dans les prochaines semaines.