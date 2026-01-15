-
Les indices américains ouvrent en forte hausse, menés par le Nasdaq.
-
Les semi-conducteurs flambent après les résultats records et les perspectives de TSMC.
-
Nvidia et les valeurs technologiques majeures soutiennent le mouvement haussier.
-
BlackRock atteint un record historique d’actifs sous gestion après des résultats supérieurs aux attentes.
-
L’optimisme autour de l’intelligence artificielle domine largement le sentiment de marché.
-
Les indices américains ouvrent en forte hausse, menés par le Nasdaq.
-
Les semi-conducteurs flambent après les résultats records et les perspectives de TSMC.
-
Nvidia et les valeurs technologiques majeures soutiennent le mouvement haussier.
-
BlackRock atteint un record historique d’actifs sous gestion après des résultats supérieurs aux attentes.
-
L’optimisme autour de l’intelligence artificielle domine largement le sentiment de marché.
Les marchés actions américains démarrent la séance sur une note très positive, portés par un regain d’optimisme autour de l’intelligence artificielle et par les résultats exceptionnels de TSMC, leader mondial de la fabrication de puces. Les investisseurs semblent mettre de côté les craintes macroéconomiques récentes pour se repositionner sur les valeurs technologiques et financières.
📈 Indices américains : un rebond franc dès l’ouverture
Le Nasdaq en tête du mouvement
Les futures sur indices américains affichent des gains solides. Le Nasdaq 100 (US100) progresse de plus de 1% en début de séance, tandis que le S&P 500, le Dow Jones Industrial Average et le Russell 2000 évoluent également nettement dans le vert.
Ce rebond intervient après plusieurs séances de correction et marque une reprise technique, notamment sur le Nasdaq, qui a rebondi depuis sa moyenne mobile exponentielle à 30 jours, renforçant le sentiment haussier à court terme.
Source: xStation5
L’IA relance la “machine à optimisme”
Le catalyseur principal est la publication de résultats records par TSMC, qui a également communiqué des perspectives très ambitieuses pour 2026, interprétées comme un signal fort sur la durabilité du cycle de croissance lié à l’IA.
🤖 Semi-conducteurs : envolée sectorielle
Des hausses marquées de l’Europe aux États-Unis
Les mouvements les plus spectaculaires se concentrent sur les semi-conducteurs, avec une hausse généralisée des valeurs liées à la chaîne de production de puces :
-
ASML en Europe
-
Nvidia, AMD, Lam Research, Applied Materials, KLA Corp aux États-Unis
La vedette du jour est KLA Corp (KLAC.US), qui s’envole d’environ 8% après un relèvement de recommandation par Wells Fargo, basé sur le roadmap 2 nm et la dynamique du calcul haute performance (HPC).
Capex de TSMC : un signal clé pour 2026
Les valeurs d’équipements pour semi-conducteurs bénéficient également de la hausse des objectifs d’investissements de TSMC pour 2026, perçue comme une preuve de confiance dans la demande structurelle en puces liées à l’IA.
🧠 Les “Magnificent Seven” à des vitesses variables
Nvidia donne le ton
Parmi les grandes valeurs technologiques :
-
Nvidia (NVDA) : +2%
-
Amazon (AMZN) : +1.2%
-
Tesla (TSLA) : +0.5%
-
Microsoft (MSFT) : +0.5%
-
Meta Platforms (META) : +0.4%
-
Apple (AAPL) : +0.1%
-
Alphabet (GOOGL) : -0.5%
La surperformance de Nvidia confirme son rôle central dans la thématique IA, renforcé par les perspectives positives du secteur des semi-conducteurs.
🏦 BlackRock atteint un record historique
Des résultats largement supérieurs aux attentes
Source: xStation5
Les actions BlackRock gagnent plus de 2% après la publication de résultats trimestriels très solides. Le géant de la gestion d’actifs a porté ses actifs sous gestion (AUM) à un record de 14.04 trillions de dollars, illustrant pleinement l’effet de levier des marchés haussiers sur son modèle économique.
Les chiffres clés montrent une surperformance nette :
-
Revenus : 7.0 milliards USD (vs 6.69 attendus)
-
BPA ajusté : 13.16 USD (vs ~12.21 attendus)
-
Résultat net ajusté : 2.18 milliards USD
ETFs et obligations comme moteurs principaux
La croissance des actifs est portée par :
-
le rallye actions lié à l’IA,
-
une pression moindre sur les taux,
-
et une rotation marquée vers les obligations, avec 83.77 milliards USD d’entrées nettes sur les produits de taux.
Les ETFs restent le moteur central de la collecte, confirmant la domination structurelle de BlackRock sur la gestion passive à grande échelle.
🏢 Autres actualités d’entreprises marquantes
M&A, upgrades et mouvements sectoriels
-
Penumbra (PEN) bondit de 13% après l’annonce de son rachat par Boston Scientific pour environ 14.5 milliards USD.
-
Clearway Energy (CWEN) gagne 7.5% après la signature de PPA avec Google pour 1.17 GW.
-
Talen Energy (TLN) s’envole de 11% après l’acquisition de centrales électriques pour 3.45 milliards USD.
-
Goldman Sachs (GS) progresse de 2.3%, soutenue par de solides revenus de trading.
-
Morgan Stanley (MS) recule de 1%, malgré des revenus solides en gestion de fortune.
Dans la technologie et les logiciels, Amplitude, Samsara et Sandisk profitent de recommandations favorables d’analystes, soulignant un retour de l’appétit pour la croissance.
❓ FAQ
Pourquoi Wall Street ouvre-t-elle fortement en hausse aujourd’hui ?
Grâce aux résultats et aux perspectives très solides de TSMC, qui renforcent l’optimisme autour de l’IA.
Quel secteur surperforme le plus ?
Les semi-conducteurs et les valeurs liées à l’IA.
Pourquoi BlackRock progresse-t-elle autant ?
En raison de résultats supérieurs aux attentes et d’un record historique d’actifs sous gestion.
Les banques participent-elles au rebond ?
Oui, mais de manière sélective : Goldman Sachs progresse, tandis que Morgan Stanley recule.
La dynamique haussière est-elle durable ?
Elle dépendra de la poursuite des flux vers la tech et de la confirmation macroéconomique dans les prochaines semaines.
Résumé quotidien : les banques et les technologies tirent les indices vers le haut. L'industrie US reste solide.
ChatGPT gratuit : OpenAI va tester la publicité aux États-Unis
🛢️📊 Forages pétroliers : signal d’alerte ou simple pause du cycle ?
Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (16.01.2026)
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."