Calendrier économique : l'IPC américain sous les projecteurs alors que la tension monte dans le détroit d'Ormuz ⚔️

Les marchés financiers mondiaux évoluent aujourd’hui dans un climat de risque géopolitique accru, suite à la destruction d’un hélicoptère militaire américain de type Apache par les forces iraniennes dans le détroit d’Ormuz. En riposte, le CENTCOM a mené une série de frappes de représailles contre des installations radar et de défense aérienne iraniennes situées sur l’île de Qeshm et dans la ville de Sirik. Téhéran a réagi immédiatement, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) lançant des missiles à longue portée en direction de la base américaine d'Al-Azraq en Jordanie, ce qui a entraîné une interception partielle par les systèmes de défense aérienne jordaniens. Sur le marché des matières premières, ces événements ont effectivement anéanti les récents espoirs d'un accord diplomatique rapide. Malgré l'escalade, les prix du pétrole ont baissé aujourd'hui de 0,60 % à 0,80 %, le brut s'échangeant autour de 88 à 91 dollars le baril. Au-delà des tensions militaires, les investisseurs de Wall Street et des marchés obligataires se concentrent principalement sur le rapport d'aujourd'hui sur l'inflation IPC américain du mois de mai, qui pourrait s'avérer décisif pour les prochaines mesures de politique monétaire de la Réserve fédérale. Principaux développements de la séance asiatique Indice des prix à la production (IPP) japonais en hausse Le mois de mai a été marqué par une hausse plus forte que prévu de l’indice des prix à la production (IPP) japonais, qui s’est accéléré à 6,3% en glissement annuel contre une prévision consensuelle de 5,6%. Les données renforcent les spéculations du marché quant à une éventuelle hausse des taux de la Banque du Japon lors de sa réunion de juin. Inflation stable en Chine Le taux d'inflation annuel de l'IPC en Chine s'est établi à 1,2% en glissement annuel en mai, légèrement en dessous de la prévision consensuelle de 1,3%. Parallèlement, l'inflation des prix à la production (PPI) a parfaitement correspondu aux attentes, à 3,9% en glissement annuel. Calendrier économique 10h00 – Italie : Production industrielle (m/m) ; Consensus : 0,0% ; Précédent : 0,7% 14h30 – États-Unis : IPC sous-jacent (m/m) ; Consensus : 0,3% ; Précédent : 0,4% 14h30 – États-Unis : IPC sous-jacent (a/a) ; Consensus : 2,9% ; Précédent : 2,8% 14h30 – États-Unis : Inflation IPC (an/an) ; Consensus : 4,2% ; Précédent : 3,8% 15h45 – Canada : Décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt ; Consensus : 2,25% ; Précédent : 2,25% 16h30 – États-Unis : Stocks hebdomadaires de pétrole brut de l'EIA ; Consensus : -5,10 millions ; Précédent : -7,97 millions Calendrier des résultats Après la clôture de Wall Street, les investisseurs se concentreront sur les résultats d'Oracle (ORCL), le géant des bases de données et des logiciels cloud. Les marchés chercheront à confirmer la poursuite de la forte croissance du chiffre d'affaires de l'infrastructure cloud d'OCI, en particulier la demande liée à l'intelligence artificielle.

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