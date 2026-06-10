⚪L'argent efface tous les gains enregistrés depuis 2026 et s'approche des 60 dollars

Après une forte correction d'environ 5% lors de la séance d'hier et un net recul vendredi dernier à la suite de la publication des chiffres de l'emploi non agricole (NFP), l'argent poursuit sa baisse aujourd'hui. La baisse enregistrée en début de séance ce mercredi atteint déjà 2,5%, et l'argent se rapproche d'un support clé défini par les plus bas locaux du 6 février et du 23 mars. L'argent pourrait également se préparer à tester la moyenne mobile sur 250 séances, qui se situe juste au-dessus du niveau de 60 $. Il convient de mentionner que la moyenne sur 250 séances a été testée pour la dernière fois en mars 2025. L'or a également baissé ces derniers jours, s'échangeant sous les 4 200 $, bien qu'il reste à une certaine distance de son plus bas local de mars. Quels sont les fondamentaux les plus importants sur le marché actuellement ? Principaux fondamentaux du marché Déficit structurel sur six ans : Le marché de l'argent continue de souffrir d'une pénurie de métal physique. Selon les analyses de HSBC, le déficit du marché mondial devrait progressivement se réduire : de 143 millions d'onces en 2025 à 73 millions en 2026 et 25 millions d'onces en 2027 . Malgré le ralentissement de la dynamique du déficit, le marché reste sous-évalué. Néanmoins, en cas d'effondrement économique, de baisse de la demande dans le secteur photovoltaïque et d'un retrait total des ETF, il est possible qu'une légère surproduction apparaisse. La fourchette de 50 à 60 dollars semble toutefois attractive, étant donné que l'argent reste un métal stratégique.

Le marché de l'argent continue de souffrir d'une pénurie de métal physique. Selon les analyses de HSBC, le déficit du marché mondial devrait progressivement se réduire : de 143 millions d'onces en 2025 à et . Malgré le ralentissement de la dynamique du déficit, le marché reste sous-évalué. Néanmoins, en cas d'effondrement économique, de baisse de la demande dans le secteur photovoltaïque et d'un retrait total des ETF, il est possible qu'une légère surproduction apparaisse. La fourchette de 50 à 60 dollars semble toutefois attractive, étant donné que l'argent reste un métal stratégique. La demande des « technologies vertes » : Ce secteur constitue une base d'approvisionnement essentielle. L'argent est indispensable à la production de panneaux photovoltaïques (PV), d'électronique de nouvelle génération, de la technologie 5G et au secteur des véhicules électriques (VE). Malgré les tentatives visant à réduire la quantité d'argent dans les cellules PV, la forte demande du secteur technologique (estimée à plus de 610 à 640 millions d'onces par an) stabilise fortement le prix plancher. Il convient toutefois de noter que le prix élevé de l'argent entraînera des tentatives pour trouver des alternatives telles que l'argenture du cuivre, ce qui limite considérablement les coûts de fabrication des panneaux photovoltaïques.

Ce secteur constitue une base d'approvisionnement essentielle. L'argent est indispensable à la production de panneaux photovoltaïques (PV), d'électronique de nouvelle génération, de la technologie 5G et au secteur des véhicules électriques (VE). Malgré les tentatives visant à réduire la quantité d'argent dans les cellules PV, la forte demande du secteur technologique (estimée à plus de 610 à 640 millions d'onces par an) stabilise fortement le prix plancher. Il convient toutefois de noter que le prix élevé de l'argent entraînera des tentatives pour trouver des alternatives telles que l'argenture du cuivre, ce qui limite considérablement les coûts de fabrication des panneaux photovoltaïques. Rigidité de l'offre sur le marché : L'augmentation de l'extraction d'argent est techniquement difficile, car la majeure partie de ce métal précieux est produite comme sous-produit de l'extraction du cuivre, du zinc et du plomb. La production minière en 2026 devrait rester stable (environ 844 à 848 millions d'onces) et n'augmenter qu'en 2027 (pour atteindre environ 868 millions d'onces), ce qui empêche une réponse rapide à la hausse des prix.

L'augmentation de l'extraction d'argent est techniquement difficile, car la majeure partie de ce métal précieux est produite comme sous-produit de l'extraction du cuivre, du zinc et du plomb. La production minière en 2026 devrait rester stable (environ 844 à 848 millions d'onces) et n'augmenter qu'en 2027 (pour atteindre environ 868 millions d'onces), ce qui empêche une réponse rapide à la hausse des prix. Rapport or/argent : Ce rapport s'établit actuellement à 65, ce qui est un niveau relativement bas par rapport aux dernières années, mais reste supérieur aux moyennes historiques. On ne peut donc plus affirmer que l'argent est extrêmement bon marché par rapport à l'or, même si nous avons observé une baisse vers la fourchette des 40 lors du marché haussier des métaux précieux.

Ce rapport s'établit actuellement à 65, ce qui est un niveau relativement bas par rapport aux dernières années, mais reste supérieur aux moyennes historiques. On ne peut donc plus affirmer que l'argent est extrêmement bon marché par rapport à l'or, même si nous avons observé une baisse vers la fourchette des 40 lors du marché haussier des métaux précieux. Macroéconomie et géopolitique : Les analystes s’accordent à dire qu’en 2026–2027, les mesures de la Réserve fédérale américaine (ampleur des baisses de taux d’intérêt), l’évolution du dollar sous l’effet de la nouvelle politique commerciale américaine, ainsi que la forte demande institutionnelle et de détail sur les marchés asiatiques (principalement en Inde et en Chine) revêtiront une importance fondamentale pour la valorisation. Le déficit sur les marchés devrait diminuer de manière significative, mais on pourrait même assister à une offre excédentaire, en raison de nouvelles ventes massives de la part des ETF et d'une baisse de la demande dans le secteur photovoltaïque, qui devrait reculer de près de 20% par rapport à l'année précédente. Source : Silver Institute Prévisions de prix des banques et des institutions J.P. Morgan : prévoit que le prix moyen de l'argent en 2026 s'élèvera à 81 $ l'once , avec un pic trimestriel au quatrième trimestre à 85 $ en moyenne. En 2027 , la banque table sur une tendance stable et un prix moyen de 85 $ . Les analystes mettent toutefois en garde contre une volatilité accrue et la possibilité de corrections plus importantes (pouvant aller jusqu'à la fourchette de 50 à 60 dollars) si le rythme de la croissance économique ralentit. Si les prévisions de J.P. Morgan se vérifiaient, les prix actuels commenceraient à paraître attractifs.

prévoit que le prix moyen de l'argent en , avec un pic trimestriel au quatrième trimestre à 85 $ en moyenne. En , la banque table sur une tendance stable et un prix moyen de . Les analystes mettent toutefois en garde contre une volatilité accrue et la possibilité de corrections plus importantes (pouvant aller jusqu'à la fourchette de 50 à 60 dollars) si le rythme de la croissance économique ralentit. Si les prévisions de J.P. Morgan se vérifiaient, les prix actuels commenceraient à paraître attractifs. Bank of America (BofA) : Présente certaines des prévisions les plus optimistes et les plus ambitieuses. Dans son scénario de base, elle table sur un retour rapide au-dessus de 100 $. Dans le scénario maximal (le « bull case »), les analystes indiquent un potentiel de hausse jusqu'à 135 $ , et en cas de pénurie extrême de lingots physiques, ils envisagent même une remontée jusqu'à 309 $ avant la fin de 2026.

Présente certaines des prévisions les plus optimistes et les plus ambitieuses. Dans son scénario de base, elle table sur un retour rapide au-dessus de 100 $. Dans le scénario maximal (le « »), les analystes indiquent un potentiel de hausse jusqu'à , et en cas de pénurie extrême de lingots physiques, ils envisagent même une remontée jusqu'à avant la fin de 2026. Citigroup (Citi) : Maintient une attitude très optimiste à l'égard du métal, indiquant la fourchette 110–150 $ comme objectif de prix réaliste à moyen terme.

Maintient une attitude très optimiste à l'égard du métal, indiquant la fourchette comme objectif de prix réaliste à moyen terme. Commerzbank : S'attend à ce que l'argent termine l'année 2026 à 90 $ . En 2027 , elle prévoit une nouvelle appréciation, fixant un objectif de 95 $ pour la fin de cette année-là.

S'attend à ce que l'argent termine l'année . En , elle prévoit une nouvelle appréciation, fixant un objectif de pour la fin de cette année-là. HSBC : A revu ses prévisions à la hausse mais reste la plus prudente parmi les grands acteurs. Elle prévoit un prix moyen de 75 $ en 2026 (avec une clôture annuelle autour de 70 $), tandis qu'en 2027, il devrait retomber à une moyenne de 68 $ (avec un objectif de 65 $ en fin d'année). Les experts de la banque estiment que la réduction du déficit de l'offre refroidira le sentiment des investisseurs au cours de la seconde moitié de la période.

A revu ses prévisions à la hausse mais reste la plus prudente parmi les grands acteurs. Elle prévoit un prix moyen de (avec une clôture annuelle autour de 70 $), tandis qu'en (avec un objectif de 65 $ en fin d'année). Les experts de la banque estiment que la réduction du déficit de l'offre refroidira le sentiment des investisseurs au cours de la seconde moitié de la période. LBMA : Le consensus annuel des analystes affiliés à la LBMA fixe la moyenne pour 2026 à environ 79,57 $. Cependant, l'écart entre les opinions est énorme : les prévisions les plus pessimistes s'établissent autour de 42 $, tandis que les optimistes les plus extrêmes prévoient des niveaux supérieurs à 165 $.



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