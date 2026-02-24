OUVERTURE US : Wall Street rebondit après l'accord entre AMD et Meta

Wall Street affiche un optimisme certain ce matin, les marchés remontant après les baisses enregistrées hier. Le Dow Jones progresse de 0,6 %, le S&P 500 de 0,2 % et le Nasdaq de 0,3 %.

Le rebond d'aujourd'hui est une réaction aux fortes baisses d'hier, qui ont été provoquées par les inquiétudes concernant l'impact de l'intelligence artificielle sur le secteur technologique et l'incertitude entourant les droits de douane introduits par l'administration Trump. Les droits de douane récemment annoncés perturbent davantage les marchés et ont suscité l'opposition de plusieurs pays qui avaient précédemment signé des accords commerciaux. Ces pays exigent que les termes des accords soient respectés, faute de quoi ils pourraient les résilier, ce qui ajouterait à l'incertitude des marchés mondiaux.

L'attention reste focalisée sur le secteur des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle, où NVIDIA joue un rôle clé. La société est considérée comme un baromètre de la tendance haussière du secteur, car ses technologies GPU constituent la base des centres de données et des systèmes d'IA dans le monde entier. Par le passé, les bons résultats de NVIDIA ont souvent alimenté les gains dans le secteur des puces et l'indice Nasdaq, même dans un contexte de risques macroéconomiques et liés aux droits de douane.

La publication demain des résultats trimestriels de NVIDIA est l'événement le plus important de la semaine et pourrait constituer un test décisif pour la poursuite du marché haussier. Si les résultats confirment la très forte demande de solutions d'IA et montrent que la société peut maintenir sa croissance malgré les défis liés aux droits de douane et à la chaîne d'approvisionnement, cela pourrait renforcer le rebond dans l'ensemble du secteur technologique. Si le rapport est en deçà des attentes, même l'optimisme actuel pourrait rapidement céder la place à des baisses.

En résumé, Wall Street est en hausse aujourd'hui après de fortes pertes, ce qui indique un rebond à court terme, mais des événements et des risques clés tels que les nouveaux droits de douane de Trump et les résultats à venir de NVIDIA détermineront l'orientation du marché dans les jours à venir.

Source: xStation5

Les contrats à terme sur l'indice US500 (S&P 500) sont en hausse aujourd'hui en réaction aux nouvelles positives concernant l'accord conclu entre AMD et Meta pour la fourniture de puces IA. Le rebond après les pertes d'hier soutient l'optimisme dans le secteur technologique, même si le marché reste dans l'expectative avant la publication demain des résultats trimestriels de NVIDIA. Cette situation met en évidence l'approche prudente des investisseurs, qui attendent la confirmation de la poursuite de la dynamique haussière dans un segment clé du marché.

Source : xStation5

Actualités de l'entreprise :

AMD (AMD.US) a signé un accord majeur avec Meta Platforms (META.US) pour la fourniture de puces IA au cours des cinq prochaines années, avec une capacité de calcul totale pouvant atteindre 6 gigawatts. Les premières livraisons, basées sur les futurs GPU AMD Instinct MI450 et processeurs EPYC, sont prévues pour le second semestre 2026. Ce partenariat est très précieux et pourrait dépasser les 60 milliards de dollars. L'accord permet également à Meta d'acquérir jusqu'à 10 % des actions d'AMD en échange du respect de ses engagements d'achat et de la réalisation des étapes convenues en matière de livraison de puces.

Cette annonce a entraîné une hausse significative du cours de l'action AMD, interprétée par le marché comme un signe de la demande croissante en matière d'IA et comme une confirmation de la position concurrentielle d'AMD par rapport à NVIDIA. Cet accord s'inscrit dans une tendance plus large du secteur, où les entreprises investissent massivement dans les infrastructures d'IA et recherchent d'autres fournisseurs de matériel, AMD consolidant de plus en plus sa position dans ce segment.

Les actions d'Eli Lilly (LLY.US) ont subi des pressions après que son concurrent Novo Nordisk ait annoncé une baisse de prix pouvant atteindre 50 % pour les médicaments GLP-1 aux États-Unis. Cette décision intensifie la concurrence dans le segment des médicaments contre le diabète et la perte de poids, exerçant une pression sur Eli Lilly et pouvant avoir un impact sur ses revenus.

Whirlpool (WHR.US) a annoncé une nouvelle émission d'actions d'une valeur d'environ 800 millions de dollars. Les fonds seront principalement utilisés pour rembourser la dette et investir dans le développement commercial et l'automatisation. À la suite de cette décision, l'action de la société a chuté, reflétant les inquiétudes des investisseurs concernant la dilution des actions et l'impact potentiel sur la valorisation.

Home Depot (HD.US) a vu son action progresser de plus de 2 % lors de la séance après la publication de ses résultats du quatrième trimestre. L'indicateur clé des ventes à magasins comparables a dépassé les attentes du marché, indiquant une demande continue des consommateurs, bien que la société ait mis en garde contre les défis macroéconomiques.



