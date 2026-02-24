🍫 Cacao sous 3 000$ : capitulation ou simple pause dans la correction ?

Points clés 📉 COCOA -5% aujourd’hui, sous 3 000$/tonne

🔻 Plus bas niveau depuis mai 2023

🌦️ Conditions météo favorables en Afrique de l’Ouest

🏭 Demande physique et transformation en net ralentissement

📊 Open interest CFTC -5% (≈ -8 000 contrats)

🐻 Fonds spéculatifs toujours net short

⚠️ Risque de short squeeze en cas de catalyseur haussier

📉 Pression fondamentale persistante Le cacao poursuit sa correction brutale depuis les sommets spéculatifs de 2024. Les facteurs clés : Faible demande physique mondiale

Ralentissement marqué du broyage (processing)

Météo favorable en Côte d’Ivoire et au Ghana

Anticipation d’une récolte solide Cette combinaison pèse à la fois sur les prix et sur les revenus agricoles africains. 📊 Analyse CFTC (CoT – 17 février 2026) 🔄 Baisse de l’open interest (-5%) Environ 8 000 contrats fermés

Moins de participation active

Moins de “carburant” pour une accélération directionnelle Un recul de l’open interest indique souvent : Une phase de transition

Une perte de momentum

Une consolidation probable 🐻 Positionnement des fonds Managed Money toujours net short

Biais modérément baissier maintenu Mais : Les producteurs/commerciaux réduisent leurs couvertures short

La pression vendeuse côté “industrie” diminue Historiquement, ce retrait des hedgers peut signaler : Un apaisement du stress côté offre

Une stabilisation progressive ⚠️ Concentration des positions short Un point important : Une part significative des positions short est concentrée entre peu d’acteurs Cela augmente le risque de : 🔥 Short squeeze violent

en cas de : Problème météo

Perturbation logistique

Surprise sur les stocks

Rebond technique généralisé des matières premières Source: CFTC, CoT COCOA (D1) Source: xStation5 📉 Technique : tendance encore baissière Le passage sous 3 000$ : Confirme la dynamique baissière

Ouvre la voie vers des zones techniques inférieures

Marque un niveau psychologique important Cependant : RSI probablement proche de zones extrêmes

Baisse sans augmentation de l’open interest

Essoufflement progressif de la participation 🎯 Scénarios possibles 📊 Scénario 1 : Consolidation Range 2 800 – 3 200$

Stabilisation progressive

Volatilité réduite 📈 Scénario 2 : Rebond technique Catalyseur météo ou macro

Short covering accéléré

Retour vers 3 300 – 3 500$ 📉 Scénario 3 : Nouvelle jambe baissière Reprise des ventes spéculatives

Open interest en hausse

Pression persistante sur la demande 🧠 Conclusion Le marché du cacao n’est pas en phase d’accélération baissière extrême, mais plutôt dans une zone de transition. Les fondamentaux restent lourds, mais : La participation diminue

Les hedgers allègent la pression

Le risque de short squeeze augmente À court terme, la probabilité d’une consolidation ou d’un rebond technique semble en hausse. La clé à surveiller : 👉 Retour de l’open interest accompagné d’une nouvelle vague de shorts

ou

👉 Catalyseur météo déclenchant une couverture forcée. ❓ FAQ Le cacao est-il survendu ?

Le positionnement est modérément baissier, mais pas extrême. Pourquoi l’open interest baisse-t-il ?

Fermeture de positions, signe d’essoufflement directionnel. Un short squeeze est-il possible ?

Oui, en raison de la concentration des positions short. Les fondamentaux sont-ils négatifs ?

Oui à court terme (offre et météo favorables). Sommes-nous au point bas du cycle ?

Pas confirmé, mais la phase actuelle ressemble à une transition plutôt qu’à une accélération baissière.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."