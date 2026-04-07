- Les marchés actions US reculent avant l’ultimatum à l’Iran (2h00 heure de Paris)
- Le pétrole s’envole : WTI >116$, Brent >110$
- Les tensions géopolitiques alimentent un fort sentiment risk-off
- UBS abaisse son objectif S&P 500 à 7 500 points
- Les données macro déçoivent, accentuant les inquiétudes
- Les marchés actions US reculent avant l’ultimatum à l’Iran (2h00 heure de Paris)
- Le pétrole s’envole : WTI >116$, Brent >110$
- Les tensions géopolitiques alimentent un fort sentiment risk-off
- UBS abaisse son objectif S&P 500 à 7 500 points
- Les données macro déçoivent, accentuant les inquiétudes
Les marchés américains évoluent sous pression à l’approche de l’ultimatum fixé par Donald Trump à 2h00 (heure de Paris). L’absence de progrès diplomatique, combinée à la rupture des canaux de communication entre Washington et Téhéran, renforce les craintes d’une escalade majeure.
Dans ce contexte, les investisseurs adoptent une posture défensive, tandis que les marchés de l’énergie enregistrent une forte hausse, traduisant une montée du risque géopolitique.
🌍 Ultimatum Iran : un tournant pour les marchés
Une fenêtre diplomatique qui se referme
L’Iran a annoncé avoir coupé toute communication indirecte avec les États-Unis, réduisant fortement les chances d’un accord de dernière minute. L’ultimatum fixé par Washington pour rouvrir le détroit d’Ormuz apparaît désormais comme un point de rupture potentiel.
Les déclarations de Donald Trump suggèrent une faible probabilité de compromis, même si les marchés continuent d’intégrer un scénario de désescalade limitée.
Un risque militaire de plus en plus élevé
Des informations indiquent que des frappes américaines auraient visé Kharg Island, principal terminal pétrolier iranien, intensifiant encore les tensions.
Toutefois, les analystes estiment qu’un scénario extrême impliquant des attaques massives sur les infrastructures civiles pourrait encore être évité, même si le risque reste élevé.
🛢️ Pétrole : flambée des prix et prime géopolitique
Une hausse rapide des hydrocarbures
Les marchés pétroliers réagissent immédiatement à la montée des tensions :
- WTI dépasse 116 dollars (+3%+)
- Brent franchit 110 dollars
Ces niveaux reflètent une prime de risque géopolitique croissante, liée aux menaces pesant sur les flux énergétiques mondiaux.
Un facteur clé pour l’inflation
La hausse du pétrole renforce les inquiétudes sur une résurgence de l’inflation, dans un contexte où les économies sont déjà fragilisées par des taux élevés.
Cela complique la tâche des banques centrales et pourrait peser davantage sur les marchés actions.
📉 Marchés actions : pression et incertitude
Des indices fragilisés
Source: xStation5
Les marchés actions américains reculent, pénalisés par la combinaison de tensions géopolitiques et de hausse des coûts énergétiques.
La baisse des futures reflète une anticipation d’un environnement plus risqué et moins favorable aux actifs de croissance.
Révision des perspectives par UBS
UBS a abaissé son objectif pour le S&P 500 à 7 500 points d’ici fin 2026, invoquant l’incertitude liée au conflit et aux prix de l’énergie.
La banque recommande une approche plus prudente, notamment vis-à-vis des marchés sensibles aux chocs énergétiques, comme l’Europe et l’Inde.
📊 Macroéconomie : des signaux mitigés
Des données décevantes sur l’activité
Les commandes de biens durables ont reculé de 1,4% sur un mois, en dessous des attentes, signalant un ralentissement de l’investissement.
Cette donnée renforce les inquiétudes sur la dynamique économique américaine.
Un marché du travail résilient mais ambigu
Les créations d’emplois ADP ressortent à 27 000, au-dessus des 10 000 précédents.
Ce chiffre suggère un marché du travail encore solide, mais pas suffisamment faible pour atténuer les pressions inflationnistes.
🏢 Entreprises : des dynamiques contrastées
Des opérations majeures et des revalorisations
Universal Music Group (UMG) bondit d’environ 10% après une offre de rachat de 55,8 milliards d’euros menée par Pershing Square, impliquant une prime de 78%.
Ce type d’opération illustre l’intérêt des investisseurs pour certaines cibles stratégiques, malgré un environnement global incertain.
Mouvements dans les indices et valeurs tech
Casey’s General Stores intègre le S&P 500 en remplacement de Hologic, après le retrait de ce dernier de la cote suite à son acquisition par Blackstone et TPG.
Par ailleurs, certaines valeurs comme Broadcom continuent de surperformer, soutenues par leur exposition à l’intelligence artificielle.
Source: xStation5
⚠️ Perspectives : un marché suspendu à l’échéance
Un moment décisif pour les investisseurs
L’ultimatum à l’Iran constitue un point critique. En l’absence d’accord, les marchés pourraient faire face à une nouvelle vague de volatilité, voire à une correction plus marquée.
Des scénarios encore ouverts
Trois scénarios principaux restent possibles :
- Une désescalade limitée
- Une escalade contrôlée avec tensions prolongées
- Un choc majeur sur les infrastructures énergétiques
Dans tous les cas, l’incertitude reste élevée, et la prudence s’impose.
❓ FAQ
Pourquoi les marchés US sont-ils sous pression ?
À cause de l’ultimatum à l’Iran et des tensions croissantes au Moyen-Orient.
Pourquoi le pétrole monte-t-il autant ?
En raison des risques pesant sur l’approvisionnement mondial via le détroit d’Ormuz.
UBS est-elle pessimiste sur les marchés ?
Oui, la banque a abaissé ses prévisions en raison des risques géopolitiques et énergétiques.
Les données économiques sont-elles inquiétantes ?
Elles montrent un ralentissement de l’activité, sans effondrement du marché du travail.
Quel est le principal risque pour les marchés ?
Une escalade militaire majeure entraînant un choc énergétique durable.
BREAKING : Nouvelle hausse des stocks de pétrole, baisse des stocks de carburant
Ouverture US | Les marchés s’envolent après la désescalade entre les États-Unis et l’Iran
Les futures US s’envolent après un cessez-le-feu au Moyen-Orient
L’or bondit de 2 % sur fond d’affaiblissement du dollar américain 📈
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."