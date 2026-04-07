Les marchés américains évoluent sous pression à l’approche de l’ultimatum fixé par Donald Trump à 2h00 (heure de Paris). L’absence de progrès diplomatique, combinée à la rupture des canaux de communication entre Washington et Téhéran, renforce les craintes d’une escalade majeure.

Dans ce contexte, les investisseurs adoptent une posture défensive, tandis que les marchés de l’énergie enregistrent une forte hausse, traduisant une montée du risque géopolitique.

🌍 Ultimatum Iran : un tournant pour les marchés

Une fenêtre diplomatique qui se referme

L’Iran a annoncé avoir coupé toute communication indirecte avec les États-Unis, réduisant fortement les chances d’un accord de dernière minute. L’ultimatum fixé par Washington pour rouvrir le détroit d’Ormuz apparaît désormais comme un point de rupture potentiel.

Les déclarations de Donald Trump suggèrent une faible probabilité de compromis, même si les marchés continuent d’intégrer un scénario de désescalade limitée.

Un risque militaire de plus en plus élevé

Des informations indiquent que des frappes américaines auraient visé Kharg Island, principal terminal pétrolier iranien, intensifiant encore les tensions.

Toutefois, les analystes estiment qu’un scénario extrême impliquant des attaques massives sur les infrastructures civiles pourrait encore être évité, même si le risque reste élevé.

🛢️ Pétrole : flambée des prix et prime géopolitique

Une hausse rapide des hydrocarbures

Les marchés pétroliers réagissent immédiatement à la montée des tensions :

WTI dépasse 116 dollars (+3%+)

Brent franchit 110 dollars

Ces niveaux reflètent une prime de risque géopolitique croissante, liée aux menaces pesant sur les flux énergétiques mondiaux.

Un facteur clé pour l’inflation

La hausse du pétrole renforce les inquiétudes sur une résurgence de l’inflation, dans un contexte où les économies sont déjà fragilisées par des taux élevés.

Cela complique la tâche des banques centrales et pourrait peser davantage sur les marchés actions.

📉 Marchés actions : pression et incertitude

Des indices fragilisés

Source: xStation5

Les marchés actions américains reculent, pénalisés par la combinaison de tensions géopolitiques et de hausse des coûts énergétiques.

La baisse des futures reflète une anticipation d’un environnement plus risqué et moins favorable aux actifs de croissance.

Révision des perspectives par UBS

UBS a abaissé son objectif pour le S&P 500 à 7 500 points d’ici fin 2026, invoquant l’incertitude liée au conflit et aux prix de l’énergie.

La banque recommande une approche plus prudente, notamment vis-à-vis des marchés sensibles aux chocs énergétiques, comme l’Europe et l’Inde.

📊 Macroéconomie : des signaux mitigés

Des données décevantes sur l’activité

Les commandes de biens durables ont reculé de 1,4% sur un mois, en dessous des attentes, signalant un ralentissement de l’investissement.

Cette donnée renforce les inquiétudes sur la dynamique économique américaine.

Un marché du travail résilient mais ambigu

Les créations d’emplois ADP ressortent à 27 000, au-dessus des 10 000 précédents.

Ce chiffre suggère un marché du travail encore solide, mais pas suffisamment faible pour atténuer les pressions inflationnistes.

🏢 Entreprises : des dynamiques contrastées

Des opérations majeures et des revalorisations

Universal Music Group (UMG) bondit d’environ 10% après une offre de rachat de 55,8 milliards d’euros menée par Pershing Square, impliquant une prime de 78%.

Ce type d’opération illustre l’intérêt des investisseurs pour certaines cibles stratégiques, malgré un environnement global incertain.

Mouvements dans les indices et valeurs tech

Casey’s General Stores intègre le S&P 500 en remplacement de Hologic, après le retrait de ce dernier de la cote suite à son acquisition par Blackstone et TPG.

Par ailleurs, certaines valeurs comme Broadcom continuent de surperformer, soutenues par leur exposition à l’intelligence artificielle.



Source: xStation5

⚠️ Perspectives : un marché suspendu à l’échéance

Un moment décisif pour les investisseurs

L’ultimatum à l’Iran constitue un point critique. En l’absence d’accord, les marchés pourraient faire face à une nouvelle vague de volatilité, voire à une correction plus marquée.

Des scénarios encore ouverts

Trois scénarios principaux restent possibles :

Une désescalade limitée

Une escalade contrôlée avec tensions prolongées

avec tensions prolongées Un choc majeur sur les infrastructures énergétiques

Dans tous les cas, l’incertitude reste élevée, et la prudence s’impose.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés US sont-ils sous pression ?

À cause de l’ultimatum à l’Iran et des tensions croissantes au Moyen-Orient.

Pourquoi le pétrole monte-t-il autant ?

En raison des risques pesant sur l’approvisionnement mondial via le détroit d’Ormuz.

UBS est-elle pessimiste sur les marchés ?

Oui, la banque a abaissé ses prévisions en raison des risques géopolitiques et énergétiques.

Les données économiques sont-elles inquiétantes ?

Elles montrent un ralentissement de l’activité, sans effondrement du marché du travail.

Quel est le principal risque pour les marchés ?

Une escalade militaire majeure entraînant un choc énergétique durable.