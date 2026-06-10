1,71%. C'est la baisse des contrats à terme sur le Nasdaq 100 avant l'ouverture de Wall Street. Le S&P 500 cède de son côté 1,10%, pénalisé par des prises de bénéfices sur la technologie. Les opérateurs positionnés sur les indices boursiers réajustent leurs portefeuilles à quelques heures de la publication de l'inflation aux États-Unis.

Escalade dans le détroit d'Ormuz et rebond énergétique

Le cours du pétrole réagit aux frappes militaires

Les affrontements s'intensifient dans le détroit d'Ormuz, provoquant une interruption de la navigation commerciale pour de nombreux navires. Les forces iraniennes ont détruit un hélicoptère militaire américain de type Apache dans cette zone géographique. En riposte, le CENTCOM a mené une série de frappes de représailles contre des installations radar et de défense aérienne iraniennes situées sur l’île de Qeshm et dans la ville de Sirik.

La confrontation directe soutient le cours du pétrole à la hausse. Le baril de brut américain (WTI) progresse de 1% pour atteindre 89,91 dollars. Le Brent de la mer du Nord s'adjuge 1,41% à 93 dollars, intégrant le risque d'une baisse des approvisionnements mondiaux.

Les investisseurs positionnés sur les matières premières observent la réaction iranienne. Le Corps des gardiens de la révolution islamique a tiré des missiles vers la base américaine d'Al-Azraq en Jordanie. Les événements freinent la signature d'un accord diplomatique, malgré les quarante annonces précédentes de la Maison-Blanche évoquant une issue proche.

Rotation des actifs et données macroéconomiques chinoises

L'or subit de forts dégagements et chute sous la barre des 4 200 dollars l'once. Le métal précieux n'avait pas clôturé sous ce seuil technique depuis le mois de décembre dernier. Les opérateurs privilégient les liquidités ou le marché obligataire pour se couvrir contre l'incertitude.

En Asie, la Chine publie des statistiques affichant une progression des prix à la production de 3,9% sur un an. Le chiffre représente le niveau le plus élevé depuis juillet 2022, alimenté par le coût des infrastructures liées à l'IA et les coûts de l'énergie. L'indice des prix à la consommation chinois avance quant à lui de 1,2% en mai, un résultat en dessous des prévisions.

Au Japon, la banque centrale annonce l'hospitalisation de son gouverneur Kazuo Ueda. Le vice-gouverneur Ryozo Himino présidera la prochaine réunion de politique monétaire sur les taux d'intérêt mi-juin. L'indice des prix à la production japonais s'accélère pour le troisième mois de suite, avec une hausse de 6,3% sur un an.

Wall Street et les places mondiales sur la défensive

Le S&P 500 et le Nasdaq 100 en repli

Les contrats à terme américains pointent vers une séance difficile, le S&P 500 et le Nasdaq 100 abandonnant respectivement 1,10 % et 1,71 %. Les entreprises technologiques subissent des prises de bénéfices de la part des institutionnels. Les gains enregistrés à l'ouverture de la veille se sont intégralement effacés suite à la correction du secteur des semi-conducteurs.

Les gérants de portefeuilles ajustent leurs positions sur les actions américaines avant la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) de mai. Le consensus table sur une progression mensuelle de l'IPC global de 0,5% et une hausse annuelle de 4,2%. Les statistiques dicteront la trajectoire de la Réserve fédérale concernant ses taux d'intérêt pour l'année en cours.

L'agenda des entreprises cotées reste chargé avec la publication des résultats d'Oracle après la clôture. Les regards se tournent vers l'introduction en bourse de SpaceX attendue vendredi. L'opération porte sur 555 millions d'actions au prix de 135 dollars, représentant un record historique pour les levées de capitaux sur le marché primaire.

Les indices européens et asiatiques suivent la tendance

Les places européennes entament la journée en territoire négatif, le CAC 40 parisien reculant de 0,49%. Le DAX allemand cède 0,92% pour s'établir à 24 210 points, le FTSE 100 londonien abandonne 0,44%. L'Euro Stoxx 50 perd de son côté 0,70%, pénalisé par l'absence d'initiative des acheteurs.

En Asie, la baisse prend une ampleur supérieure, le Nikkei 225 japonais abandonnant 1,50% pour clôturer à 64 354,35 points. Le KOSPI sud-coréen enregistre la correction la plus forte de la région avec un plongeon de 4,52 %. Le Shanghai Composite perd 0,42 % et le Hang Seng d’Hong Kong recule de 0,64% à 24 408 points.

Les décisions de la Banque centrale européenne, attendues demain, focalisent l'attention des investisseurs. L'institution devrait procéder à un relèvement de ses taux d'intérêt, renchérissant le coût du crédit pour les entreprises du continent. La conjonction de la fermeté monétaire et du conflit au Moyen-Orient pèse sur les valorisations boursières mondiales.

❓ FAQ

Quels éléments impactent la baisse du S&P 500 aujourd'hui ? Le S&P 500 recule en raison de prises de bénéfices sur le secteur technologique, des tensions militaires entre les États-Unis et l'Iran, et de l'attentisme avant les chiffres de l'inflation américaine.

Comment investir sur le cours du pétrole ? L'exposition au cours du pétrole brut peut se faire via l'achat d'actions de compagnies pétrolières cotées, ou par le biais d'ETF sectoriels répliquant un panier de valeurs liées à l'énergie.

Quelles sont les attentes pour l'inflation aux États-Unis ? Les économistes prévoient une hausse de l'indice des prix à la consommation (IPC) de 4,2% sur un an en mai. Cette statistique dictera la politique des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine pour les prochains mois.